Ionuț Moșteanu vrea o alianță militară cu Bulgaria și Turcia pentru securitatea Mării Negre: „Trebuie să descurajăm Rusia”

România propune extinderea cooperării militare cu Bulgaria și Turcia într-o alianță regională dedicată securității în Marea Neagră, cu obiectivul de a contracara amenințarea Rusiei.

Cooperarea militară cu Turcia și Bulgaria, extinsă și pe partea de patrulare

România a anunțat joi că intenționează să extindă grupul operativ comun de deminare din Marea Neagră, creat împreună cu aliații NATO Turcia și Bulgaria, pentru a include și patrule menite să protejeze facilitățile energetice și rutele comerciale împotriva unui posibil atac rusesc.

Marea Neagră – în special apele ucrainene – a fost un teatru de război crucial de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, iar minele maritime plutitoare au reprezentat o amenințare pentru transporturile de cereale și petrol, mai multe nave comerciale fiind lovite.

Turcia, România și Bulgaria, care împart Marea Neagră cu Ucraina, Rusia și Georgia, au format anul trecut grupul operativ de deminare.

Marea Neagră, un câmp de luptă pentru Rusia

„Acest proiect va trebui extins la un proiect de patrulare în următorii ani. Vom discuta în curând acest lucru cu aliații noștri”, a declarat joi pentru Reuters ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu.

„Marea Neagră va continua să fie un câmp de luptă pentru Rusia. Trebuie să descurajăm (Rusia) și să ne protejăm interesele, care includ infrastructura energetică, transportul maritim și libertatea de navigație. Acestea sunt obiectivele noastre și ele vor fi protejate”, a adăugat Moșteanu.

România are o graniță terestră de 650 de kilometri cu Ucraina și a raportat în mod repetat că fragmente de drone rusești au căzut pe teritoriul său în timpul războiului.

În Marea Neagră, Moșteanu a menționat „tentative aproape zilnice” de bruiaj al semnalelor GPS, spunând că Rusia se află probabil în spatele acestora. Rusia respinge în mod constant astfel de acuzații.

De ce este importantă întărirea securitații militare la Marea Neagră

România va deveni cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană și exportator net din 2027, odată cu finalizarea unui mare proiect offshore de gaze în Marea Neagră.

Țara a achiziționat o navă de război ușoară, gata construită, din Turcia, însă Ministerul Apărării estimează că planurile de achiziție a unor noi nave mici, sau corvete, vor necesita mai mulți ani pentru a fi puse în aplicare.

Moșteanu a mai declarat că România – care încearcă în prezent să reducă cel mai mare deficit bugetar din UE pentru a evita o retrogradare a ratingului și pentru a debloca fonduri de la Bruxelles – probabil nu va contribui la noul mecanism de finanțare al NATO, „Priority Ukraine Requirements List” (PURL).

România a donat Ucrainei o baterie de apărare aeriană Patriot. De asemenea, țara instruiește piloți de luptă ucraineni și a facilitat exportul a aproximativ 30 de milioane de tone de cereale prin portul său la Marea Neagră, Constanța.

Moșteanu speră că discuția lui Trump cu Putin va conduce la un armistițiu în Ucraina

Întrebat despre un summit planificat între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, în Alaska, vineri, care se va concentra pe un posibil acord de pace pentru Ucraina, Moșteanu a spus că speră că acesta va duce la un armistițiu.

„Toată lumea așteaptă un armistițiu și apoi negocierea unei păci juste și durabile, cu garanții de securitate pentru Ucraina”, a declarat el.