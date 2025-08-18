Oana Ţoiu, discuții cu Kaja Kallas, Înalt reprezentant pentru politica externă a UE, despre războiul din Ucraina

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a avut luni o convorbire cu Kaja Kallas, Înalt reprezentant pentru politica externă a UE, despre negocierile privind încheierea războiului în Ucraina.

”Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum şi următorii paşi la nivel european”, spune ministrul de Externe, într-o postare pe X.

Potrivit Oanei Ţoiu, ”pentru România asigurarea unei păci de lungă durată, şi nu doar a unei pauze nedefinite în război, precum şi implicaţiile pentru Marea Neagră sunt esenţiale în acest proces”

”Susţinem o voce puternică, comună, a Coaliţiei de voinţă”, mai spune ministrul.