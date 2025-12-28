Viscolul a spulberat cabinetul medical al Salvamont Gorj, amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpușa

Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj, amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpușa, a fost spulberat de viscol, a anunțat duminică, 28 decembrie, Dispeceratul Național Salvamont.

„Puterea naturii ...Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj, amenajat într-un container metalic şi amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpuşa a fost spulberat de viscol. Chiar dacă a fost amplasat corespunzător, pe platforma de beton şi ancorat cu cabluri bine fixate în beton, natura dezlănţuită s-a dovedit mai puternică”, a precizat Dispeceratul Naţional Salvamont pe Facebook.



În perioada următoare, salvamontiştii vor analiza care sunt posibilităţile de a compensa această pierdere „astfel încât calitatea serviciilor de prim ajutor medical asigurate să se menţină la un nivel cât mai bun,”, a comunicat Dispeceratul Naţional Salvamont.

Cod roşu de ninsori și vânt foarte puternic

Amintim că Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 28 decembrie, o avertizare Cod roşu de ninsori și vânt foarte puternic, care vizează Carpații Meridionali şi de Curbură, la altitudini de peste 1.700 metri.

Avertizarea Cod roșu e valabilă până luni la ora 10.00.

„Vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 km/h și care va determina scăderea vizibilității aproape de zero”, precizează ANM.

Sunt vizate zonele montane din județele Gorj, Vrancea, Buzău, Prahova, Braşov, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Caraş-Severin.

ANM a emis și o avertizare Cod portocaliu de viscol puternic şi vizibilitate foarte redusă în cea mai mare parte a Moldovei şi local în Transilvania, valabil până luni, la ora 02.00.