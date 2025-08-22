search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Tăcerea României și de ce nu poate fi ca Finlanda

0
0
Publicat:

 Liderii militari europeni i-au cerut lui Donald Trump să trimită F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina. România nu s-a aflat, nici de data aceasta, la masa întâlnirii. De ce?

Președintele finlandez Stubb, alături de omologul ucrainean Zelenski și de Ursula von der Leyen
Președintele finlandez Stubb, alături de omologul ucrainean Zelenski și de Ursula von der Leyen

Șeful Statului Major al SUA, generalul Dan Caine, i-a găzduit pe şefii armatelor din Marea Britanie, Germania, Franţa, Finlanda şi Italia pentru a discuta despre opțiunile de garantare a securității necesare Kievului. Au fost acolo reprezentanții țărilor care i s-au alăturat luni lui Volodimir Zelenski pentru a-l susține la întâlnirea de la Casa Albă.

Președintele român Nicușor Dan nu a fost prezent la reuniunea de la Washington
Președintele român Nicușor Dan nu a fost prezent la reuniunea de la Washington


Cu toate că liderii români se declară pro Ucraina, nu vor să se angajeze prea mult în acțiuni vizibile pe această direcție. Președintele Nicușor Dan, care a participat online la dezbaterile recente ale Coaliției de Voință, a declarat că, la ultima întrevedere, cea de marți, unii lideri „erau mai optimiști, iar alții mai pesimiști despre cum se va comporta Rusia”, accentuând că el e în categoria pesimiștilor: „Rusia va trage de timp în continuare și tocmai de aceea e important ca Statele Unite să rămână la masă și, în momentul în care vor fi convinse, să aplice și pachetul de sancțiuni pe care îl au pregătit”.

Chiar astăzi, ministrul de Externe de la Moscova Serghei Lavrov a explicat că Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar că mai întâi trebuie rezolvate toate problemele, precizând că ar exista o îndoială cu privire la „legitimitatea lui Zelenski” de a semna un acord de pace.

Rusia pare să caute pretexte pentru tergiversarea păcii, în paralel cu atacurile violente asupra Ucrainei, de aceea europenii au nevoie de formule pentru ca armata ucraineană să reziste.

Nu toți europenii sunt foarte preocupați, ci mai ales marile puteri – Franța, Germania, Italia, Marea Britanie. Lor li s-a adăugat Finlanda, o țară cu un sfert din populația României și care abia a intrat în NATO în urmă cu mai puțin de doi ani.

Finlanda activă, România absentă

De ce Finlanda e atât de implicată în rezolvarea justă a conflictului din Ucraina, iar România atât de timidă? Cum de președintele finlandez aleargă la toate marile întâlniri, în vreme ce șeful statului român preferă drumețiile printre mănăstiri, exact când liderii importanți ai continentului pariază pe viitorul Europei?

De ce Nicușor Dan vorbește de pe pajiște, în vreme ce Alexander Stubb face pledoarii în Biroul Oval? Diferența dintre cei doi are legătură cu tradițiile politice diferite ale celor două state sau cu educația lor? Ori poate că instituțiile care stau în spatele lor au viziuni diferite?

România preferă, ca de atâtea ori în istorie, să aibă un profil invizibil, să nu-și asume cu prea mare tam-tam părerile, că nu se știe ce urmează. Alunecă pe sub marile dezbateri ale lumii și se așază la umbra aliaților săi în tăcere, ca la o adică să poată face o piruetă în sens invers.

Finlanda face exact invers, iar președintele de la Helsinki, Alexander Stubb, a făcut din țara sa o vedetă a luptei pentru suveranitatea și independența Ucrainei.

Argumentele lui Alexander Stubb

Stubb spune într-un interviu DW cu naturalețe că Finlanda are „una dintre cele mai mari armate din Europa”, echipată cu „sisteme avansate de rachete în aer, mare și uscat” dezvoltate pentru ca Finlanda să fie sigură că se poate apăra „în mod independent” și pentru a rămâne mai degrabă un contributor decât un consumator de securitate.

Alexander Stubb: Finlanda are „una dintre cele mai mari armate din Europa”
Alexander Stubb: Finlanda are „una dintre cele mai mari armate din Europa”


Finlanda are o graniță de 1300 de kilometri cu Rusia, dar președintele Stubb declară că doarme liniștit, fiindcă în țară există buncăre pentru peste 90% din populație, că împreună cu Polonia cele două state au cea mai mare artilerie din Europa, zeci de avioane F-16 și în curând vor veni F-35, iar populația este pregătită și instruită pentru cazul unui conflict cu Rusia.

Președintele finlandez este unul dintre cei mai puternici suporteri ai Ucrainei în fața Statelor Unite și unul dintre liderii europeni cu mare trecere la Trump. Nu doar pentru că a fost în echipa națională de golf a Finlandei, ci mai ales pentru că știe să-și afirme principiile și să le argumenteze cu exemple din trecutul dramatic al țării sale.

Are un doctorat la London School of Economics, a fost prim-ministru, ministru de Finanțe, de Externe, profesor și director al faimoasei universități de guvernanță transnațională. Spre deosebire de el, Nicușor Dan pare mult mai puțin pregătit și nici el, nici instituțiile din spatele lui nu au capacitatea de a face din România un jucător continental.

Când a fost întrebat despre ce crede în legătură cu conceptul de pace contra teritorii, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dat un răspuns tipic: „Eu zic să nu intrăm noi în detaliile despre această pace”.

România, doar ecou în marile decizii

Bucureștiul e doar ecoul marilor puteri, de aceea va fi greu să câștige și atunci când se va pune problema reconstrucției Ucrainei, deși Nicușor Dan tot vorbește despre atuurile țării, despre centrele logistice prin care s-au scurs ajutoarele umanitare și militare și care vor fi transformate în căi de transport pentru materiale.

Președintele român pare mai interesat de acest aspect post-război decât despre cum și ce se negociază acum. De parcă România n-ar fi interesată de viitoarea hartă a continentului. Nu e deci neașteptat că se vorbește despre România fără ca reprezentanții ei să fie la masă.

Deocamdată veștile sunt bune: șefii statelor majore ale marilor puteri europene au cerut aducerea performantelor avioane militare americane F-35 în România, potrivit The Times, pentru ca de la baza militară Kogălniceanu să poată fi securizate Marea Neagră și spațiile adiacente mai eficient decât până acum.

O formulă pentru prezent și viitor. Ar fi nevoie, în plus, de mai mulți militari NATO la granița de Est a României și de mai multe sisteme sofisticate de apărare a litoralului și nu numai. Dar cine să le ceară, dacă liderii români nu sunt în birourile în care se proiectează inclusiv viitorul țării lor?

Sabina Fati - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Anunț-surpriză al lui Trump, vineri la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși subiectul declarațiilor nu este cunoscut
gandul.ro
image
Hărțuitorul soților Măruță a fost internat la psihiatrie! Ce s-a întâmplat cu ordinul de protecție
mediafax.ro
image
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 23 august 2025. Avantaj pentru Berbec
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Adio! După Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
Facturi duble sau chiar triple la electricitate, după aplicarea TVA de 21%. Nazare: S-a aplicat corect legea
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă nu faci succesiunea imediat. Care sunt consecințele pentru moștenitori
playtech.ro
image
L-a privit pe criminalul soției sale cum este executat fără nicio remușcare. Promisiunea făcută de un bărbat partenerei sale ucise în urmă cu mai bine de 40 de ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Au văzut unde ar urma să ajungă Ianis Hagi după 3 luni de "șomaj" și au reacționat într-un singur cuvânt
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
O femeie și-a ucis soțul și cei doi copii, apoi și-a pus capăt zilelor. Singurul supraviețuitor este un băiețel de trei ani
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, BNR va tipări euro până la final de 2025. Ce riscă românii
romaniatv.net
image
Hidroelectrica, anunț către toți clienții! Facturi schimbate pentru 600.000 de români
mediaflux.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlene de Monaco vorbește pentru prima dată despre durerea cumplită pe care a trăit-o: „A fost devastator”
okmagazine.ro
Regele George al IV lea foto Profimedia jpg
Ce mânca „Cel mai gras rege din lume”. Greutatea nu-i permitea nici să semneze acte!
clickpentrufemei.ro
mato violador 4jpg webp
Marianne Bachmeier: femeia care l-a ucis pe criminalul fiicei sale în timpul procesului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?