Președintele României, Nicușor Dan, a participat marți și miercuri la Summitul NATO de la Haga. Între altele, șeful statului a avut și o scurtă conversație cu preşedintele SUA, Donald Trump, cu care a dat mâna.

„Se reafirmă unitatea transatlantică, implicit o continuare a prezenței americane în Europa.

Creșterea contribuției financiare. Cheltuielile militare ale aliaților s-a agreat la 5% din PIB până în 2035.

Reafirmarea Rusiei ca pericol și reafirmarea sprijinului pentru Ucraina. Față de aceste puncte, România a agreat cu câteva nuanțe. Față de chestiunea cu banii. Acesți bani trebuie transformați în capabilități militare. Noi ne-am exprimat că în cadrul acestor mecanisme de finanțare la UE ne dorim și ca cei care nu sunt aliați NATO să participe.

Am mulțumit aliaților care sunt prezenți în România și am reafirmat că regiunea Mării Negre este importantă. Față de prezența aliată în România am reafirmat dispoziția de a investi în facilități pentru a găzdui soldați în România. Am reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Ea este legată de securitatea întregului flanc estic al NATO. Am atras atenția asupra importanței alegerilor parlamentare din Moldova, la sfârșit de septembrie”, a spus președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă vom obține Hub-ul pentru reconstrucția Ucrainei pe teritoriul României, șeful statului a precizat: „Nu cred că lucru cel mai important este unde va fi hub. Ne bucură că la inițiativa României Comisia a propus această strategică, că Congresul american a aprobat acum doi ani strategia pentru Marea Neagră. Pentru Marea Neagra este importantă chestiunea de securitate, inclusiv pentru chestiunea de exploatare de gaze, e importantă colaborarea economică. În strategia europeană s-a mai adăugat o componentă de sustenabilitate de mediu”.

Totodată, șeful statului a menționat că „prioritatea pentru noi este Portul Constanța în perspectiva reconstrucției Ucrainei”, iar interesul SUA și cel al Marii Britanii la Marea Neagră este datorat amenințării de pe Flancul estic, unde Marea Neagră are o componentă importantă de securitate.

El a mai menționat că pe marginea războiului hibrid, în ceea ce privește atacuri cibernetice și dezinformare, România va ajuta Republica Moldova.

„Încetarea focului, cea mai mare urgență”

„Urgența cea mai mare este să avem cel puțin o încetare a focului. Și pentru au fost multe discuții în cadrul summitului și s-a făcut foarte des coneziunea cu Iranul”, a mai spus președintele Nicușor Dan referitor la războiul din Ucraina, adăugând: „Nu suntem la faza de reconstrucție. Este un lucru care s-a discutat puțin în cadrul summitului, ce se va întâmpla după. Nu doar de partea de reconstrucție ci toate armele de pe teritoriu și oamenii care sunt implicați. Pentru moment nu suntem acolo, războiul e în curs”.

„Trebuie să explicăm mai bine și o vom face”

Nicușor Dan a precizat totodată că posibila comunicare publică mai amplă mai pe marginea ajutorului oferit de România Ucrainei ar trebui discutată în CSAT. „Trebuie să explicăm mai bine și o vom face. Trebuie să explicăm românilor de ce un final nefericit al războiului din Ucraina afectează securitatea României și Republicii Moldova. Trebuie să explicăm românilor că războiul hibrid al Rusiei nu este doar în România, cu exemple, asta este ceea ce trebuie să facem”.

„Vom încerca să producem”

Referitor la rolul României, Nicușor Dan a punctat că „vom încerca să producem. Un imperativ este de a produce repede. Pentru multe din companiile pe care le avem e nerezonabil, de asta cred că o colaborare cu cineva care are deja tehnologia este soluția cea mai bună”.

„Procentul din PIB este indicatorul cel mai relevant, dar nu singurul. Au fost state care au spus - Noi suntem la 2%, dar partea noastră de investiție nu este 20%. (...)

Sunt evaluări care urmează să fie făcute, pe de o parte se va defini programul SAFE al Uniunii. Trebuie să vedem cât trebuie să investim. S-a discutat despre cooperare în producerea de capabilități și o coordonare pentru a ajunge la interoperativitate în ceea ce privește echipamentele de care dispun statele NATO. De aici încep discuțiile tehnice, inclusiv despre companii din Turcia sau Marea Britanie care au o anumită tehnologie. Companiile românești existente trebuie să fie în acord cu timpurile pe care le trăim, cum se va întâmpla? Sunt chestiuni tehnice”, a mai menționat șeful statului.

Marco Rubio a felicitat România

Întrebat ce a discutat cu Donald Trump, Nicuşor Dan a precizat că „doar chestiuni de politeţe”. În schimb, șeful statului a menționat că a discutat mai mult cu secretarul de stat Marco Rubio: „A urmărit alegerile din România și ne-a felicitat pentru rezultat”.

Referitor la relația cu SUA, Nicușor Dan a explicat că „suntem pe un parcurs normal, avem o colaborare militară, avem un parteneriat strategic, avem companii americane în România, inclusiv pe reactoarele nucleare mici. E o relație pe care trebuie să o dezvoltăm”.

Despre o eventuală întâlnire cu Donald Trump a explicat că există o colaborare cu SUA, iar „o vizită la nivel înalt trebuie pregătită pe mai multe paliere, care să ducă la investiții nu doar la o vizită de protocol”, a mai explicat Nicușor Dan.

Transferul avioanelor F-16, cu un euro

Ministrul Apărării a anunțat că semnează miercuri, 25 iunie, cu ministrul Olandez memorandumul de transfer pentru avioane F16. „Sunt 16 avioane care vor intra în proprietatea statului, pentru un preț modic - un euro”, a explicat Moșteanu.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut miercuri și o scurtă conversație cu preşedintele SUA, Donald Trump, la Summitul NATO de la Haga. Cei doi lideri și-au strâns mâinile, potrivit fotografiei oficiale publicate de președinția României.

Liderii NATO s-au reunit marți și miercuri, la Haga, în cadrul unui summit organizat în condițiile în care reprezentanții aliaților europeni promit majorarea cheltuielilor și investițiilor pentru apărare.

Summitul de la Haga a semănat cu cele două de la Vilnius și Odesa, „dar cu mult mai mulți oameni care au discutat direct mizele care îi interesează”, a mai spus șeful statului.

Știre în curs de actualizare