Duminică, 28 Decembrie 2025
Adevărul
Nigeria pune sub semnul întrebării eficiența loviturilor ordonate de Trump împotriva ISIS: „Informațiile sunt vagi”

Publicat:

Autoritățile din Nigeria contestă eficiența raidurilor aeriene americane ordonate de președintele Donald Trump asupra unor presupuse ținte ale Stat Islamic pe teritoriul țării, afirmând că datele de care dispun despre aceste atacuri sunt „neclare” și insuficient documentate. Îndoielile vin în contradicție directă cu declarațiile liderului de la Casa Albă, care a susținut că a eliminat „teroriști ISIS” în nord-vestul Nigeriei chiar în ziua de Crăciun, scrie The Telegraph.

Donald Trump a spus că a autorizat atacurile pentru a proteja comunitățile creștine din Nigeria
Donald Trump a spus că a autorizat atacurile pentru a proteja comunitățile creștine din Nigeria

Deși în satul Jabo, din statul Sokoto, pot fi observate cratere lăsate de explozii, localnicii spun că nu au existat victime și insistă că zona nu a mai fost afectată de violențe jihadiste de ani buni. Imaginile surprind teren agricol gol, delimitat ulterior cu bandă de poliție.

„La 24 de ore după bombardament, nici Nigeria, nici așa-zișii săi «parteneri internaționali» nu pot oferi informații clare și verificabile despre ce anume a fost lovit”, a declarat activistul Omoyele Sowore, fost candidat la președinția Nigeriei, într-o reacție publică.

Operațiunea ridică și alte semne de întrebare

Zona vizată este una majoritar musulmană, ceea ce pare să contrazică justificarea oferită de Donald Trump, care a spus că a autorizat atacurile pentru a proteja comunitățile creștine din Nigeria.

Rămâne neclar și gradul de implicare al autorităților nigeriene. Inițial, oficialii americani au afirmat că atacurile au fost lansate „la cererea” Nigeriei, formulare care a fost ulterior nuanțată, fiind înlocuită cu expresia „în coordonare cu” statul african.

Consilierul guvernamental Daniel Bwala a declarat pentru Sky News că Nigeria a desemnat Statul Islamic, Boko Haram și o grupare mai nouă, Lakurawa, drept organizații teroriste, ceea ce permite acțiuni militare împotriva acestora. Totuși, a recunoscut că nu este clar cine anume a fost vizat în atacul american. „Informațiile sunt vagi”, a spus acesta, adăugând că detalii suplimentare ar putea apărea în timp.

Eroarea Comandamentului SUA pentru Africa

Confuzia a fost amplificată și de o eroare inițială a Comandamentului SUA pentru Africa (AFRICOM), care a scris greșit numele statului Sokoto într-o postare pe rețeaua X, anunțând eliminarea mai multor „militanți ISIS”.

Analiștii de securitate consideră că ținta probabilă ar fi putut fi gruparea Lakurawa – un termen folosit local pentru a descrie luptători veniți din statele Sahelului, precum Mali și Niger. Potrivit Combating Terrorism Centre de la West Point, nord-vestul Nigeriei se confruntă cu un aflux de combatanți, în special din Niger, mulți având legături vagi cu Statul Islamic.

Donald Trump a prezentat intervenția militară drept una necesară pentru a preveni „ștergerea” comunității creștine din Nigeria. Țara are aproximativ 220 de milioane de locuitori, împărțiți aproape egal între creștini și musulmani. Președintele american a afirmat că ISIS ar ucide creștini în Nigeria „la niveluri nemaivăzute de ani, chiar secole”, susținând ulterior că a amânat atacurile pentru a le transforma într-un „cadou de Crăciun”.

„Au vrut să lovească mai devreme, dar le-am spus: nu, să le facem un cadou de Crăciun. Nu se așteptau la asta. I-am lovit puternic, fiecare tabără a fost decimată”, a declarat Trump pentru Politico.

Alte atacuri ar putea urma

La Abuja, autoritățile încearcă să minimizeze componenta religioasă a operațiunii, descriind-o drept parte a unor acțiuni obișnuite de combatere a terorismului, desfășurate cu sprijinul unui aliat puternic. Ministrul de Externe, Yusuf Tuggar, a declarat pentru BBC că raidurile au fost rezultatul a săptămâni de culegere de informații și că alte atacuri ar putea urma, în funcție de discuțiile bilaterale.

Opoziția politică este însă mult mai critică. Umar Ado, coordonator regional al Congresului Democrat African, a avertizat că alegerea statului Sokoto, unde nu exista o prezență cunoscută a ISIS, ridică semne de întrebare serioase privind controlul real exercitat de autoritățile nigeriene. El a cerut explicații complete privind baza legală și rațiunea strategică a loviturilor aeriene.

„Președintele Tinubu datorează națiunii o explicație detaliată. Nigeria pare redusă la statutul de spectator, în timp ce suveranitatea îi este încălcată”, a declarat Sowore, liderul Congresului African de Acțiune.

În Statele Unite, loviturile au fost salutate de o parte vocală a electoratului Maga. Influenceri de extremă dreapta au lăudat intervenția ca pe o „răzbunare” în numele creștinilor persecutați, mesajele lor stârnind controverse suplimentare.

În lipsa unor dovezi clare privind eficiența atacurilor, operațiunea riscă să rămână nu doar o demonstrație de forță, ci și un nou episod tensionat în relația dintre Abuja și Washington.

