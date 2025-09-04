Oana Țoiu explică deplasarea sa la Moscova din 2014 și a dezvăluit în ce condiții ar reveni într-o vizită oficială

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a oferit joi explicații despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, precizând că a fost vorba despre un proiect educațional, și nu despre contacte cu autoritățile ruse.

Oana Țoiu a explicat că, în acea perioadă, societatea civilă din mai multe state europene derula proiecte în Rusia, iar vizita ei s-a încadrat în acest context. „Am fost la Moscova, cum de altfel în perioada respectivă societatea civilă a mai multor țări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte. A fost şi cazul vizitei mele din 2014, când, la invitaţia reţelei eBay Hub, o reţea internaţională, am susţinut un curs pentru tineri şi studenţi. (...) Nu este o reţea rusească”, a spus ministrul, la Europa FM.

Ea a subliniat că organizația eBay Hub „este reprezentată prin biroul din Viena şi Universitatea din Viena, are finanţare europeană şi derulează astfel de cursuri de pregătire pentru tineri şi studenţi în mai multe state, inclusiv România, Franţa, Austria sau Macedonia”.

„A fost pur şi simplu o călătorie de câteva zile pentru a susţine acest curs în universitate, fără să implice relaţii cu autorităţile”, a punctat șefa diplomației române.

„Este important să menţii legătura cu generaţiile tinere”

Ministrul de Externe a subliniat că astfel de programe urmăreau să consolideze legăturile cu tinerii, pentru a promova valorile democratice. „Este foarte important, aproape peste tot, să menţii legătura, în special cu generaţiile tinere, pentru a le arăta de ce drumul unor valori democratice, drumul european, este dezirabil”, a declarat Ţoiu.

Ea a adăugat că participase și anterior, în perioada studenției, la o conferință organizată de rețeaua internațională de tineri AIESEC, în Rusia, între 2007 și 2009. „Este una dintre cele mai vechi organizaţii de tineri din lume, formată după război, cu misiunea de a promova pacea şi împlinirea potenţialului uman”, a precizat aceasta.

Vizită oficială la Moscova?

Întrebată dacă ar accepta o vizită oficială la Moscova, Oana Ţoiu a răspuns că acest lucru ar fi posibil doar în condiții care să favorizeze pacea. „Depinde în ce context. Dacă o să ajungem să avem discuţii care duc la o pace durabilă, dacă asta o să însemne un rol pentru mai mulţi dintre noi, diplomatic, să susţinem asta, sigur, putem să discutăm despre asta. În acest moment însă, ce avem nevoie să vedem despre Moscova, dincolo de declaraţii, sunt gesturile concrete care să arate o disponibilitate pentru încetarea conflictului sau măcar pentru diminuarea lui”, a afirmat ministra.

Ea a subliniat că statele Uniunii Europene rămân unite în poziția față de Rusia: „Din păcate nu vedem asta. Și aici suntem aproape în consens între noi, în statele membre ale Uniunii Europene, mai ales aceia dintre noi care suntem în regiunea asta şi avem o istorie care ne face să fim şi mai neîncrezători faţă de Federaţia Rusă”.