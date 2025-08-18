Oana Ţoiu: Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite este preconizată să aibă loc în primul trimestru al anului 2026

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, susţine că o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o întâlnire a acestuia cu Donald Trump va avea loc „cel mai probabil” în primul trimestru al anului 2026.

Pe 20 septembrie, ministrul se va afla la Chicago, agenda sa având trei obiective principale, între care pregătirea vizitei şi întâlnirea dintre cei doi şefi de stat, potrivit Agerpres.

„O să o anunţăm la momentul respectiv la nivel de calendar, însă pot să o clarific la nivel de agendă. Sunt trei obiective principale: participarea noastră la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite - aceasta este agenda principală în New York, întâlnirea cu comunităţile de români atât în New York, cât şi în Chicago şi pregătirea vizitei ulterioare, la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump”, a afirmat Oana Ţoiu, duminică, la TVR Info.

Referitor la vizita preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite, Ministrul Afacerilor Extern a declarat că, „cel mai probabil, o să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026”.

„În felul ăsta am rezolva și noi problema cu înarmarea și cu cei 5%”

Subiectele vor fi, în special, de natură militară și de securitate, iar una dintre mizele principale pentru România este fabricarea de armament american pe teritoriul țării.

„Au început să se producă F-35 în Italia, să se producă componente de F-35 în Turcia și așa mai departe. România cumpără fără să aibă, cu excepția Piranha, fără să producă pe teritoriul României, ceea ce ar fi, să vă spun, având în vedere proximitatea de frontul ucrainean, ar fi foarte bine dacă România ar învăța să facă offset-uri (n. r. – să echilibreze) și în felul ăsta am rezolva și noi problema cu înarmarea și cu cei 5%”, explica, luna trecută, pentru Adevărul, profesorul universitar Andrei Țăranu,