Reacția MAE după ce Năstase și Dăncilă au stat lângă Putin și Kim Jong Un, la Beijing: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Afacerilor Externe a transmis faptul că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi”, făcând referire la foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă. Cei doi au fost prezenți la parada militară de la Beijing și au fost surprinși în fotografia de grup alături de președintele chinez Xi Jinping, Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Oana Țoiu/FOTO: Profimedia
Oana Țoiu/FOTO: Profimedia

„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a transmis ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Aceasta a subliniat că, acasă, „ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”, amintind de incidentul de luni noapte, când o dronă rusească a lansat un atac asupra infrastructurii portuare din Ucraina, la nord de Brațul Chilia al Dunării, județul Tulcea.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română. 

Au mers acolo ca persoane private și se reprezintă doar pe ei înșiși dar probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de foști premieri și indică o intenție de a arăta influența asupra României - dar Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României.

România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a mai afirmat ministrul.

Cei doi foști premieri au participat la marea paradă militară organizată de China pentru a marca 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei.

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă/FOTO: X
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă/FOTO: X

Adrian Năstase a dezvăluit faptul că a fost invitat la eveniment în calitate de fost demnitar.

„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Război Mondial. Maine va avea loc o mare parada militara si o recepție oferită de liderii chinezi” a dezvăluit Adrian Năstase pe blogul său. 

Pe lângă participarea la ceremonii, fostul prim-ministru a avut și o întrevedere cu reprezentanți din departamentul internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, discutând despre relațiile bilaterale și despre contextul geopolitic actual.

Pe podiumul central de la Tiananmen s-au aflat liderul chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong-un. Cei trei au fost însoțiți de delegații din peste 26 de state – o demonstrație simbolică de unitate între regimuri autocratice și state care contestă ordinea globală actuală, relatează CNN.

