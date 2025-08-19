Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut mai multe momente stânjenitoare în timpul unei emisiuni la TVR Info, unde i-a stâlcit numele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a făcut greșeli gramaticale vizibile.

Gafele ministrului român de Externe, Oana Țoiu, au fost făcute într-o emisiune la TVR Info, cu doar o zi înainte de întâlnirea istorică dintre președintele ucrainean și Donald Trump la Casa Albă.

Oana Țoiu l-a numit permanent pe Volodimir Zelenski „Vladimir” și în mai puțin de un minut chiar i-a stâlcit numele de familie, în timp ce s-a pierdut în cuvinte și a făcut mai multe dezacorduri.

Ce a zis Oana Țoiu în emisiune