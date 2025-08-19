Video Oana Țoiu, gafe în cascadă la TVR Info. I-a pocit numele președintelui Ucrainei și a făcut greșeli gramaticale0
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut mai multe momente stânjenitoare în timpul unei emisiuni la TVR Info, unde i-a stâlcit numele președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a făcut greșeli gramaticale vizibile.
Gafele ministrului român de Externe, Oana Țoiu, au fost făcute într-o emisiune la TVR Info, cu doar o zi înainte de întâlnirea istorică dintre președintele ucrainean și Donald Trump la Casa Albă.
Oana Țoiu l-a numit permanent pe Volodimir Zelenski „Vladimir” și în mai puțin de un minut chiar i-a stâlcit numele de familie, în timp ce s-a pierdut în cuvinte și a făcut mai multe dezacorduri.
Ce a zis Oana Țoiu în emisiune
- „Sunt de acord cu un anume tip de ambiție care crește în aceste zile față de prezența României. Cred că este preferabil unei atitudini care a fost prezentă mai mulți ani de zile de a accepta un rol, încerc să-l definesc într-un fel politicos”.
- „România este printre țările care ARE și trebuie să continue o poziție fermă pe o Uniune Europeană puternică”
- „Noi, la nivelul Uniunii Europene, împreună cu președintele Vladimir Zelenski, nu am agreat încă această miză, și anume trecerea direct la acordul de pace fără a cere în continuare încetarea focului”
- „Perspectiva noastră și ‘prespectiva’ președintelui Vladimir Zelenski este că este improbabil să se ajungă rapid la un acord dacă cerințele sunt multiple și complexe”.
- „Există o deschidere din partea liderilor europeni și a lu Vladimir Zelinske de a discuta și despre durata negocierilor”.