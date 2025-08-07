Ministrul de externe Oana Țoiu se află la Kiev. Este prima vizită a unui șef al diplomației românești de la invazia Rusiei din 2022

Oana Țoiu va avea discuții cu înalți oficiali ucraineni și va face o vizită și la Cernăuți.

Ministrul român de externe Oana Țoiu se află joi la Kiev, într-o primă vizită bilaterală a unui ministru de externe român de la invazia Rusiei din 2022.

„Acesta este un semnal puternic al solidarității noastre neclintite cu Ucraina. Voi purta discuții cu înalți oficiali ucraineni pe toate temele de interes comun, după care voi continua cu o vizită la Cernăuți”, a scris ministrul pe rețeaua X.

Oana Țoiu a vizitat la începutul zilei spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev, la un an după ce acesta a fost ținta unui atac deliberat și brutal al forțelor ruse.

„A fost o crimă de război îngrozitoare, care a șocat lumea și care nu va rămâne nepedepsită. Ca mamă, nu pot exprima în cuvinte cât de puternic mă afectează aceste atacuri cinice. Văzând acești copii nevinovați în tratament, unii pentru boli foarte grave, mi-am dat seama încă o dată că ucrainenii sunt un popor puternic și rezistent”, a mai scris Oana Țoiu.

Ministrul român de Externe a vizitat, de asemenea, Școala Supereroilor, care funcționează în cadrul Institutului Național de Oncologie.

„Am fost profund impresionată de determinarea acestor copii de a-și continua studiile în timp ce urmează un tratament de lungă durată. Fundația Primei Doamne Olena Zelenska, cu sprijinul partenerilor internaționali, lucrează cu generozitate pentru a le oferi acestor copii zile mai luminoase. Mi-am exprimat admirația sinceră și urările de bine tuturor acestor supereroi care ne învață să nu renunțăm niciodată. Mi-a arătat că pentru asta luptă ucrainenii: pentru bunăstarea copiilor lor, pentru libertatea lor, pentru viitorul lor. RO va continua să fie alături de UA în lupta sa legitimă”, este mesajul șefei diplomației românești.