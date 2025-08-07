search
Joi, 7 August 2025
Oana Țoiu, întrevedere cu Zelenski la Kiev înainte de negocierile pentru pace pregătite de Trump. „Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României"

Publicat:

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a efectuat o vizită oficială la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski. Șefa diplomației române a reafirmat sprijinul ferm al României pentru viitorul european al Ucrainei, și a anunțat construirea unui parteneriat strategic România-Ucraina. 

Oana Țoiu, vizită oficială la Kiev. Se construiește un parteneriat strategic / Sursa foto: Oana Țoiu
Oana Țoiu, vizită oficială la Kiev. Se construiește un parteneriat strategic / Sursa foto: Oana Țoiu

În cadrul întâlnirii cu președintele Volodimir Zelenski, oficialul român a subliniat că Ucraina luptă „cu curaj și determinare” nu doar pentru propria libertate, ci și pentru securitatea României și a întregii Europe. 

Construim un parteneriat strategic între România și Ucraina, pentru pace, democrații puternice și prosperitate

„M-am întâlnit astăzi la Kiev cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. I-am transmis un nou mesaj de susținere din partea României. Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României și a întregii Europe.” a scris șefa diplomației de la București pe Facebook

„Dacă Ucraina rezistă, securitatea noastră e mai bine protejată”

”Este un război pe care Ucraina nu și l-a dorit, dar în care astăzi luptă cu determinare în numele valorilor în care și România crede - libertate, suveranitate și independență. Atâta timp cât Ucraina rezistă și securitatea noastră este mai bine protejată.” a menționat Oana Țoiu. 

Ministrul a anunțat că România și Ucraina vor începe să dezvolte parteneriatul strategic bilateral, centrat pe securitate, colaborare economică și parcurs european. România susține ca pacea din regiune să fie una justă, durabilă și să garanteze integritatea teritorială a Ucrainei.

Totodată, Oana Țoiu a subliniat că aprofundarea cooperării în domeniul militar și economic este în avantajul ambelor țări, inclusiv al industriei și cetățenilor români.

„Dezvoltăm împreună un parteneriat strategic pentru pace și prosperitate. Este în interesul direct al României ca aceasta să fie o pace justă și durabilă care să asigure independența, integritatea și parcursul european al Ucrainei, precum și stabilitatea și siguranța regiunii noastre.

Am discutat cu Președintele Zelenski despre felul în care România și Ucraina pot să adâncească nivelul de cooperare în beneficiul și pentru prosperitatea ambelor țări. Colaborarea în domeniul militar și economic sunt în interesul industriei românești și a cetățenilor români.” a mai scris aceasta. 

Imaginea 1/3: Oana Țoiu a subliniat că aprofundarea cooperării în domeniul militar și economic / Sursa foto: Oana Țoiu
A fost abordat și parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova

„De asemenea, am vorbit despre parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova și despre faptul că România este un partener pentru cele două țări, astfel încât să fim cu toții mai puternici și mai prosperi într-o Europă unită.” a încheiat ministra Externelor.

Primă vizită bilaterală a unui ministru de externe român de la invazia Rusiei din 2022

Ministrul român de externe Oana Țoiu se află joi la Kiev, într-o primă vizită bilaterală a unui ministru de externe român de la invazia Rusiei din 2022.

Ministrul de externe Oana Țoiu se află la Kiev. Este prima vizită a unui șef al diplomației românești de la invazia Rusiei din 2022 

Președintele Donald Trump intenționează să se întâlnească personal săptămâna viitoare cu Vladimir Putin, iar imediat după această întrevedere plănuiește să organizeze o întâlnire trilaterală și cu președintele Volodimir Zelenski, au declarat pentru The New York Times surse apropiate situației. 

Trump pregătește un summit-șoc cu Vladimir Putin chiar săptămâna viitoare. La masa discuțiilor va fi invitat și Zelenski. Liderii europeni au fost informați  

Politică

