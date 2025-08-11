Poziția României înaintea negocierilor Trump-Putin din Alaska. Oana Țoiu: „Nimic fără Ucraina. Să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, transmite un avertisment clar în contextul negocierilor de pace dintre Trump și Putin: România susține o soluție care să respecte deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, fără compromisuri făcute în spatele ei.

Șefa diplomației române a reiterat, printr-o postare pe X, poziția fermă a României în contextul negocierilor de pace programate între Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind că orice acord trebuie să respecte integral suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei.

Într-un moment tensionat pe scena internațională, când discuțiile privind soluționarea conflictului din Ucraina sunt mai intense ca niciodată, România transmite un mesaj clar: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina.” Țoiu a subliniat că este esențial ca Kievul să fie pe deplin implicat în orice negocieri și decizii care îi privesc.

„Vizita mea recentă la Kiev a confirmat încă o dată că Ucrain, liderii săi și poporul său sunt dedicați păcii. România împărtășește acest obiectiv, atât ca vecin, cât și ca membru al UE🇪🇺, iar astăzi am reiterat acest lucru în cadrul reuniunii FAC.” scrie ministrul Oana Țoiu pe X.

Ministrul Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin

„Eforturile SUA și inițiativa președintelui Donald Trump de a ajunge la o pace justă și durabilă în #Ucraina se bazează pe influența puternică pe care o dețin Statele Unite și pe care, sperăm, o vor continua să o folosească.” a mai spus șefa diplomației de la București.

Poziția României în cadrul negocierilor ce urmează să aibă loc pentru oprirea războiului de la graniță

Pe lângă respectarea dreptului internațional, ministrul român a insistat asupra necesității unor garanții de securitate solide pentru a preveni o eventuală reeditare a agresiunilor. Aceste măsuri trebuie să completeze atât eforturile de descurajare, cât și cele de apărare pe Flancul Estic al NATO, o regiune vitală pentru securitatea Europei. În plus, Oana Țoiu a evidențiat importanța unor prevederi specifice pentru zona Mării Negre, unde tensiunile geopolitice rămân ridicate.

„Am subliniat că România susține o soluție bazată pe respectul deplin pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, cu Ucraina implicată pe deplin în negocieri — nimic despre Ucraina fără Ucraina. Pentru ca pacea să fie reală, aceasta trebuie să fie de durată, iar acest lucru se poate realiza doar prin participarea și voința cetățenilor.” a scris Oana Țoiu.

Garanții solide de securitate, apărare pentru Flancul Estic și prevederi pentru Marea Neagră

„Orice înțelegere trebuie să fie însoțită de garanții solide de securitate pentru a preveni o nouă agresiune. Aceste garanții trebuie să completeze măsurile de descurajare și apărare pentru Flancul Estic și să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră.” a concluzionat șefa Minsiterului de Externe.