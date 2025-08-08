Românii din Cernăuți cer sprijin pentru salvarea școlilor cu predare în limba română. Răspunsul Oanei Țoiu

Comunitatea românească din Ucraina a apelat la Ministerul de Externe al României să intervină pentru menținerea învățământului în limba română.

Liderii comunității românești din Cernăuți i-au cerut, vineri, ministrului de Externe, Oana Țoiu, să intervină pe lângă autoritățile ucrainene pentru protejarea școlilor cu predare în limba română. Președintele executiv al Centrului Bucovinean Independent de Cercetări Actuale, prof. Aurica Bojescu, avertizează că închiderea acestor unități ar putea duce, treptat, la pierderea identității comunității.

„Tema învățământului este cea mai importantă, pentru că, dacă nu vom avea școală, nu vom avea nici biserică, nu vom avea nici identitatea noastră națională. (…) Noi trebuie să avem în continuare acest drept. (…) Dacă noi cedăm acum școala, înseamnă că o să cedăm din ceea ce este mai scump”, a declarat Bojescu, potrivit Agerpres.

Probleme de infrastructură și lipsa investițiilor

Viceprimarul comunei Ostrița, Dan Crâșmaru, a solicitat sprijin din partea statului român, prin Departamentul Românilor de Pretutindeni, pentru reabilitarea liceelor românești din regiune. El a subliniat că statul ucrainean nu investește în astfel de unități, iar legislația în vigoare impune condiții stricte pentru acreditare, inclusiv legate de starea clădirilor.

Reacția ministrului de Externe

Oana Țoiu a precizat că, în discuțiile avute joi la Kiev cu oficialii ucraineni, a abordat subiectul protejării comunității românești și al menținerii învățământului în limba română.

„Un subiect pe care l-am discutat a fost limba română, în primul rând, și avem angajamentul autorităților că vor merge mai departe cu procedurile pentru declararea zilei de 31 august Ziua de celebrare a limbii române. (…) Am adresat și întrebările venite din comunitate legate de impactul Legii educației asupra liceelor cu predare în limba română. (…) Noi am subliniat, ca echipă, nevoia aparte de a se uita la limba română, la școlile cu predare în limba română și la licee”, a afirmat ministrul.

Apel pentru reintroducerea burselor și salvarea patrimoniului cultural

Vitalie Zîgrea, președintele Ligii Tineretului Român „Junimea”, a solicitat autorităților române reintroducerea burselor pentru elevii și profesorii din școlile românești.

„Nu știu dacă ar fi rezistat comunitatea românească fără sprijinul dumneavoastră. (…) Aceste burse cu siguranță i-ar ajuta să cumpere strictul necesar pentru parcursul unui an de învățământ”, a spus Zîgrea, subliniind situația dificilă a familiilor din regiune, afectate de război.

Tot el a făcut apel pentru salvarea casei profesorului Aron Pumnul, unde poetul Mihai Eminescu a locuit temporar.