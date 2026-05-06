Video „Nu e ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi”: Bolojan, mesaj dur pentru tabăra pro-guvernare din PNL

Decizia PNL de a ieși de la guvernare a fost, în opinia lui Ilie Bolojan, o respingere a unei încercări a PSD de a influența conducerea liberalilor prin schimbarea premierului. În același timp, liderul PNL a criticat vocile din partid care au susținut rămânerea la putere. „Nu este uşor să fii într-o intersecţie şi să nu te prostituezi”, a spus acesta.

Ilie Bolojan a declarat miercuri, 6 mai, că hotărârea luată de conducerea partidului are și o componentă de protejare a autonomiei politice a PNL în fața presiunilor externe. „Conducerea PNL prin decizia pe care a luat-o (de a rămâne în opoziție - n.r.) - a respins de fapt încercarea PSD de a schimba conducerea PNL prin schimbarea premierului, pentru că, cât timp voi fi președintele acestui partid, deciziile se vor lua în conducerile PNL, după dezbateri ci colegii mei, și nu în alte birouri, nici măcar în biroul PSD”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a vorbit și despre ședința BPN de marți seara, după moțiunea de cenzură, în care mai mulți lideri au cerut rămânerea la putere, potrivit stenogramelor apărute în presă.

„Întotdeauna în discuțiile din partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere. Nu este ușor să faci asta. Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar, ca să fii la putere, nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face asta, când lucrezi cu parteneri care îți torpilează proiectele, mai bine stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a mai spus că va lucra în anii următori pentru reconstrucția PNL.

„Dar aseară, văzându-i pe colegi cum se comportă, am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ce trebuie pentru români. A înțeles care este menirea lui. A înțeles că demnitatea este o condiție esențială”, a continuat Ilie Bolojan.

Reamitim că mai mulți lideri ai Partidului Național Liberal au transmis marți mesaje publice în care au susținut continuarea guvernării, imediat după votul moțiunii de cenzură din Parlament. Aceștia au invocat necesitatea stabilității politice, continuarea reformelor și evitarea unei posibile crize economice.

Printre susținătorii menținerii PNL la guvernare au fost Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea și Cătălin Predoiu, care au pledat pentru continuarea colaborării cu partidele proeuropene.

Senatoarea Nicoleta Pauliuc a subliniat că PNL și-a asumat în ultimele luni reforme dificile alături de Ilie Bolojan, cu costuri politice semnificative.

„Domnule președinte Bolojan, direcția pro-europeană euro-atlantică, în ultimele 10 luni, am repetat că apărăm cu fermitate parcursul european al României. Acum, vă întreb pe dvs: Pentru că a trecut o moțiune politică, ne dezicem de această construcție? Cine apără direcția euro-atlantică, dacă nu noi? Vom refuza oare invitația Președintelui de a participa la o guvernare pro-europeană?”, a spus senatoarea PNL.

De asemenea, președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a transmis un mesaj tranșant în favoarea continuării guvernării, criticând ideea că schimbările politice ar rezolva problemele reale ale țării.

„Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească ce s-a întâmplat azi în Parlament. O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni. Ce face, în schimb, este să prelungească o incertitudine pe care România nu și-o permite”, a spus Hubert Thuma.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare.