Ședință decisivă în PNL după căderea Guvernului Bolojan: se retrage în opoziție sau forțează un guvern minoritar?

Partidul Național Liberal (PNL) se reunește marți, de la ora 17:00, în cadrul unei ședințe extinse a Biroului Politic Național, după adoptarea moțiunii de cenzură care a dus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Liberalii trebuie să decidă dacă vor merge în opoziție sau vor încerca să susțină o formulă de guvern minoritar, într-un context politic tensionat și cu majoritate fragilă în Parlamentul României.

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc: „Ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare””

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a transmis un mesaj public în care avertizează că o eventuală ieșire a liberalilor de la guvernare ar reprezenta „o eroare istorică”, în contextul discuțiilor interne din partid privind viitorul coaliției.

Pauliuc a subliniat că îl respectă pe premierul Ilie Bolojan pentru „întreaga carieră” și pentru măsurile „îndrăznețe” asumate, apreciind că acestea au avut un cost politic pentru PNL, reflectat în scăderea din sondaje. Totuși, aceasta consideră că aceste reforme încep să producă efecte și că retragerea de la guvernare ar fi o greșeală majoră.

„Alături de Ilie Bolojan, PNL și-a asumat în ultimele luni reforme grele. Am pierdut puncte în sondaje, am încasat costul politic. Acum, când aceste măsuri încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate-ar fi abandon”, a transmis senatoarea PNL.

În opinia sa, Partidul Național Liberal trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene, însă pe baza unor condiții clare.

„PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene. Cu patru condiții ferme: parcursul euro-atlantic al României reconfirmat fără echivoc, continuarea reformelor începute de Guvernul Bolojan, parteneriatul cu Președintele asumat ca atare-nu negat la televizor, și excluderea AUR semnată în scris de toți partenerii de coaliție, fiecare cu propria semnătură. Cred în PNL. Am rezistat la furtuni mai grele. Vom rezista și acum-dar de la masa la care se decide direcția României, nu din sala în care se comentează deciziile altora”, a mai transmis Pauliuc.

La scurt timp după ce moțiunea a trecut în Parlament, prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a declarat că situația actuală putea fi evitată și că negocierile ar fi trebuit să continue. „În niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluția moțiunii nu este una benefică pentru România. Ar fi trebuit să se continue discuțiile, negocierile, până când, vorba unui fost premier liberal –Stolojan –se cădea sub masă”, a afirmat Predoiu.

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a insistat că varianta preferabilă este continuarea guvernării, chiar și într-o formulă dificilă. „Opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment și să luăm cea mai bună decizie. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-și lase opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă în zilele următoare”, a adăugat acesta.

Totodată, deputatul PNL Mircea Fechet a afirmat că partidul ar trebui să evite o viitoare colaborare cu PSD. „Eu cred că PNL va rămâne consecvent și nu va mai colabora cu PSD”, a declarat Fechet, adăugând că viitorul unei guvernări intermediare fără Ilie Bolojan este incert.

„Nu știu în ce măsură PNL, fără premierul Bolojan, este dispus să guverneze interimar. Părerea mea este că acest lucru nu se va întâmpla”, a spus Fechet, la Antena3.

Guvernul Bolojan a fost demis marți, după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233. Executivul rămâne acum interimar până la formarea unui nou guvern.

Președintele Nicușor Dan urmează să convoace consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou prim-ministru.