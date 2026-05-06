Oana Gheorghiu scoate din sertar documente împotriva PSD: „Dovada minciunii domnului «Nu Ne Vindem Țara» Sorin Grindeanu”

Oana Gheorghiu îl acuză pe liderul PSD de minciună. „Domnul Sorin Grindeanu l-a dat jos pe Ilie Bolojan pentru că acesta din urmă voia listarea companiilor de stat. Adică exact ceea ce domnul Sorin Grindeanu avizase el însuși anul trecut”, susține vicepremierul interimar.

Într-o postare pe Facebook cu titlul „Dovada minciunii domnului «Nu Ne Vindem Țara» Sorin Grindeanu”, Oana Gheorghiu susține că liderul social-democraților a avizat anul trecut listarea la bursă a unui număr semnificativ de companii de stat, unele dintre cele mai importante din infrastructura și economia României.

În sprijinul afirmațiilor sale, vicepremierul interimar prezintă, pe aceeași platformă, un document „original”:

„Am primit acest document astăzi. Evident, am verificat autenticitatea sa și am primit confirmarea că documentul este original. Documentul cuprinde lista de companii, argumentație, calendar, plan de acțiune. Toate aceste elemente, avizate de domnul Sorin Grindeanu”.

Lista companiilor menționate

Oana Gheorghiu enumeră companiile pentru care Grindeanu ar fi dat aviz de listare la bursă:

TAROM

Compania Națională Aeroporturi București

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A.

Societatea Carpatica Feroviar România S.A.

Compania Națională Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia

În același document, spune ea, sunt propuse și alte companii strategice:

CEC Bank

Poșta Română

Loteria Română

Imprimeria Națională

Eximbank

Romarm

Cuprumin

Societatea Națională a Sării Salrom

ROMGAZ S.A.

OIL Terminal S.A.

Complexul Energetic Oltenia

ELCEN

CNAIR

Uzina Termoelectrică Midia

SN a Apelor Minerale

Vicepremierul interimar afirmă că documentul avizat de Grindeanu conține justificări clare pentru listarea companiilor de stat.

„Ce mai zice documentul? Că listarea companiilor de stat este recomandare OECDCă e obiectiv asumat prin PNRR. Că e necesară pentru atingerea jalonului 443. Că trebuie selectați intermediari autorizați, adoptate hotărâri de guvern, pregătite ofertele publice Așadar, domnul Sorin Grindeanu l-a dat jos pe Ilie Bolojan pentru că acesta din urmă voia listarea companiilor de stat. Adică exact ceea ce domnul Sorin Grindeanu avizase el însuși anul trecut. Astăzi, domnul Sorin Grindeanu este propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru”, încheie Oana Gheorghiu.

