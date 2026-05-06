„Salvăm industria națională de îngrășăminte”: mesajul lui Bolojan după anunțul afacerii Azomureș–Romgaz

Ilie Bolojan a anunțat miercuri, 6 mai, că s-a ajuns la un acord de principiu pentru salvarea Azomureș, prin preluarea activității operaționale a combinatului de către compania de stat Romgaz. Premierul demis marți prin moțiune de cenzură afirmă că această decizie reprezintă un pas esențial pentru relansarea industriei românești de îngrășăminte, sector strategic pentru agricultură și economie.

„Salvăm industria națională de îngrășăminte chimice. Una dintre negocierile importante din ultimele luni a vizat salvarea Azomureș, prin Romgaz. Este un pas important pentru a reporni industria de îngrășăminte chimice din România, esențială pentru agricultură și pentru economia noastră”, a scris într-o postare pe Facebook

Ilie Bolojan a explicat că valorificarea gazului extras din Marea Neagră trebuie făcută în beneficiul economiei românești, iar procesarea acestuia în industria internă reprezintă o prioritate:

„Valorificarea gazului din Marea Neagră în interesul economiei românești se poate face mai bine prin procesarea acestuia în industria națională, începând de anul viitor. Folosirea lui în producția internă de îngrășăminte pentru agricultură înseamnă mai multă independență economică, prețuri mai stabile pentru fermieri și, foarte important, salvarea și protejarea locurilor de muncă din centrul țării.”

„Preluarea efectivă se va face în următoarele 3-4 luni”

Potrivit lui Ilie Bolojan, acordul dintre Romgaz și Azomureș va permite „menținerea în funcțiune a celei mai mari capacități industriale din acest domeniu”

„Preluarea efectivă se va face în următoarele 3-4 luni, după obținerea tuturor aprobărilor. Pentru Guvernul României, valorificarea superioară a gazului din Marea Neagră, prin procesarea acestuia în industriile naționale, a fost o prioritate în aceste luni”, a explicat Ilie Bolojan, în aceeași postare.

„Se cuvine să mulțumesc conducerii Romgaz pentru derularea, în mod profesionist, a acestor negocieri. Așa cum am spus și în postarea de mulțumire, cei doi directori se numără printre oamenii serioși pe care i-am cunoscut în aceste 10 luni. Dacă am avea astfel de conduceri în mai multe companii de stat, lucrurile ar merge mai bine”, se mai arată în mesaj.

Romgaz: „Partile au ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzactie”

Bursa de valori București a publicat miercuri comunicatul Romgaz privind acordul de principiu privind preluarea activitatii operationale a Azomures:



„SNGN ROMGAZ SA (denumita in continuare „ROMGAZ”) informeaza actionarii si investitorii ca, in urma negocierilor purtate cu reprezentantii S.C. Azomures S.A. (denumita in continuare „Azomures”), partile au ajuns la un acord de principiu cu privire la principalii termeni comerciali ai tranzactiei avand ca obiect preluarea de catre ROMGAZ a activitatii operationale Azomures, prin transfer de afacere (Transfer of a Going Concern).

Acordul de principiu reflecta intelegerea comerciala la care au ajuns partile asupra principalelor elemente ale tranzactiei, inclusiv asupra structurii acesteia, a pretului si a mecanismelor comerciale aferente perioadei dintre semnarea contractului si finalizarea efectiva a tranzactiei.

Partile vor continua demersurile necesare pentru finalizarea negocierilor in vederea semnarii unui contract aferent tranzactiei, pe baza termenilor agreati in principiu. ROMGAZ va informa piata de capital, actionarii si investitorii in ceea ce priveste finalizarea negocierilor si obtinerea avizului Consiliului de Administratie ROMGAZ pentru semnarea contractului aferent tranzactiei, precum si principalii termeni ai acestei tranzactii.

ROMGAZ estimeaza ca finalizarea negocierilor si obtinerea avizului Consiliului de Administratie ROMGAZ pentru semnarea contractului aferent tranzactiei vor avea loc cel mai tarziu pana la finalul lunii mai 2026. ROMGAZ va informa piata de capital, actionarii si investitorii cu privire la evolutiile relevante ale acestui proces, in conformitate cu obligatiile legale aplicabile societatilor listate”.