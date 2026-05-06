Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Video Ilie Bolojan atacă dur PSD: „A aruncat guvernarea în aer, a stat la tura a doua, sperând că altcineva va fi cu nota de plată"

Premierul interimar Ilie Bolojan acuză PSD că a evitat asumarea guvernării într-un moment dificil, susținând că „a stat la tura a doua, sperând că altcineva va fi cu nota de plată”.

Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: inquam photos
Ilie Bolojan a admis că măsurile adoptate de Guvern au creat nemulțumiri în rândul populației și al aparatului administrativ, dar a subliniat că acestea erau necesare pentru corectarea unor probleme structurale.

„Măsurile pe care le-am luat au generat unele neajunsuri. Acesta este realitatea, le-am luat cu toții. Știți asta, o simțiți. O simt și am toată înțelegerea pentru această situație. Erau inevitabile, se știa acest lucru, de-aia n-a vrut nimeni să fie premier în vara anului trecut, că altfel s-ar fi înghesuit și alții. Și de-aia PSD nu și-a asumat această funcție și a stat la tura a doua, sperând că altcineva va fi cu nota de plată”, a declarat Ilie Bolojan, la Antena 1. 

Liderul PNL acuză PSD că ar fi provocat ruptura din coaliție fără a propune soluții pentru stabilizarea situației politice. 

„Practic, PSD a aruncat guvernarea în aer”, a mai spus Ilie Bolojan.

Potrivit premierului interimar, reformele care au vizat reducerea pierderilor din administrație și eliminarea privilegiilor au stârnit rezistență din partea unor grupuri de interese.

„Am văzut rezistență, am văzut tergiversare și în momentul în care deranjezi puternic, în care reduci pierderile din administrație, în momentul în care te bați să elimini privilegii (…), atunci, sigur, deranjul pe care l-am generat a dus la această criză generată de Partidul Social-Democrat”, a declarat acesta.

Bolojan despre numirile politice în companiile de stat: „Boala asta se numește pesedism”

Premierul interimar Ilie Bolojan a criticat modul de administrare al companiilor de stat, afirmând că multe dintre ele sunt afectate de politizare și de selecții incorecte ale conducerii.

„Acolo unde sunt aceste situații în care sunt pierderi, trebuie intervenit. Oamenii aceștia au fost puși pe posturi prin concursuri cu final neașteptat. Organizate în așa fel încât secretarul de stat de la transporturi, de exemplu, care coordona aviația, a organizat, a coordonat concursurile pentru selectarea conducerii aeroportului Otopeni. Și după aceea, această conducere a făcut un concurs pentru a selecta managerul. Cine credeți că a câștigat în mod surprinzător? Exact secretarul de stat care a organizat concursuri”, a spus Bolojan.

De asemenea, acesta a atras atenția asupra unor concursuri de ocupare a funcțiilor de conducere care ar fi fost organizate formal, dar cu rezultate previzibile, ceea ce ar favoriza persoane apropiate politic.

„Cât timp am tratat aceste posturi ca locuri de plasare a oamenilor de la partid, inclusiv PNL-ul și PSD-ul și toate partidele. Toate partidele au făcut asta. Dar știți, există un partid, și o spun cu tot, fără politică, care oriunde e o problemă de genul acesta, vedem că are o densitate mare de oameni. Boala asta se numește pesedism. A planta oameni peste tot unde se pot face angajări. A extrage rente. Nu mai putem merge pe această linie”, a spus Bolojan.


Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare. 

