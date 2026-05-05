search
Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vocile din PNL care cer rămânerea la guvernare: „Ar fi o eroare istorică să plecăm”. Condițiile puse de liberali

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mai mulți lideri ai Partidului Național Liberal au transmis marți, 5 mai, mesaje publice în care susțin continuarea guvernării, după votul moțiunii din Parlament. Aceștia invocă necesitatea stabilității politice, continuarea reformelor și evitarea unei crize economice. 

Senatoarea Nicoleta Pauliuc Foto: FB
Senatoarea Nicoleta Pauliuc Foto: FB

Nicoleta Pauliuc: „Ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare”

Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a transmis un mesaj amplu în care respinge categoric ideea ieșirii de la guvernare, în contextul reformelor asumate de Executivul condus de Ilie Bolojan.

Aceasta a subliniat că măsurile adoptate de guvern au avut costuri politice pentru partid, dar sunt necesare și încep să producă efecte.

„Alături de Ilie Bolojan, PNL și-a asumat în ultimele luni reforme grele. Am pierdut puncte în sondaje, am încasat costul politic. Acum, când aceste măsuri încep să dea roade, ar fi o eroare istorică să plecăm de la guvernare și să îi lăsăm pe alții să culeagă beneficiile unor măsuri pentru care noi am plătit. Aceasta nu ar fi demnitate-ar fi abandon”, a transmis Pauliuc.

Ea a insistat că PNL trebuie să rămână într-o formulă de guvernare pro-europeană, dar cu condiții clare:

„PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene. Cu patru condiții ferme: parcursul euro-atlantic al României reconfirmat fără echivoc, continuarea reformelor începute de Guvernul Bolojan, parteneriatul cu Președintele asumat ca atare-nu negat la televizor, și excluderea AUR semnată în scris de toți partenerii de coaliție, fiecare cu propria semnătură. Cred în PNL. Am rezistat la furtuni mai grele. Vom rezista și acum-dar de la masa la care se decide direcția României, nu din sala în care se comentează deciziile altora”, a adăugat Pauliuc. 

Hubert Thuma: „PNL nu pleacă nicăieri”

Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a transmis un mesaj tranșant în favoarea continuării guvernării, criticând ideea că schimbările politice ar rezolva problemele reale ale țării.

„Votul de astăzi nu schimbă realitatea în care se află România. Problemele rămân aceleași și tot aceleași rămân și soluțiile. Nu cred că cineva are motive să sărbătorească ce s-a întâmplat azi în Parlament. O moțiune câștigată nu plătește facturile românilor, nu deblochează un singur proiect din PNRR, nu aduce o investiție în plus și nu rezolvă nicio nedreptate resimțită de oameni. Ce face, în schimb, este să prelungească o incertitudine pe care România nu și-o permite”, a spus Hubert Thuma.

Acesta a subliniat că PNL își continuă mandatul de guvernare:

„PNL nu pleacă nicăieri. Ne-am asumat guvernarea într-un moment greu, am început reforme pe care alții le-au amânat ani la rând, am readus seriozitatea în relația cu instituțiile europene și am pus țara pe un drum corect”, a adăugat Hubert Thuma.

El a enumerat direcțiile asumate: „Munca începută pe reformă administrativă, pe disciplină bugetară, pe absorbția fondurilor europene, pe respectarea angajamentelor asumate nu se oprește pentru că s-a votat o moțiune. Continuă. (...) Le spun direct românilor: Vă datorăm respect. Respect înseamnă să nu vă mințim că există soluții ușoare. Respect înseamnă să ducem la capăt ce am promis, nu să fugim când devine incomod”, a spus Hubert Thuma.

Guvernul Bolojan a fost demis. Ce urmează la Palatul Victoria și cum se poate ajunge la alegeri anticipate

Adrian Veștea: „PNL trebuie să continue guvernarea alături de partidele proeuropene”

Vicepreședintele PNL, Adrian Veștea, a declarat că formațiunea liberală ar trebui să își continue implicarea în guvernare și să își mențină angajamentele față de proiectele considerate benefice pentru România, exprimându-și totodată sprijinul pentru Ilie Bolojan.

„L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în toate proiectele sale și voi face, și pe mai departe, același lucru, atâta timp cât am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români”, a transmis Veștea.

Acesta a subliniat necesitatea ca Partidul Național Liberal să revină la masa negocierilor cu formațiunile proeuropene, în vederea continuării actului de guvernare, invocând în special responsabilitatea față de aleșii locali.

„După moțiunea de astăzi, consider că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea. Și spun acest lucru mai ales în numele aleșilor locali liberali - primari, președinți de consilii județene, consilieri - care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni”, a precizat liderul liberal.

Veștea a insistat asupra rolului concret al administrației locale, afirmând că primarii sunt direct responsabili în fața comunităților pentru implementarea proiectelor.

„Un primar PNL nu este un nume pe o listă. Este omul care răspunde, în comuna sau în orașul lui, pentru fiecare creșă terminată sau neterminată, pentru fiecare drum asfaltat sau lăsat în praf, pentru fiecare proiect cu fonduri europene care merge sau se blochează.”, a spus Veștea.

Acesta a adăugat că experiența sa administrativă, acumulată în mai multe funcții publice, i-a consolidat convingerea că dezvoltarea României depinde de rezultate concrete, nu de declarații politice.

„Am văzut România de jos în sus - din Primăria din Râșnov, din Consiliul Județean Brașov, din Ministerul Dezvoltării. Am învățat un lucru simplu: țara asta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate și din proiecte duse până la capăt. PNL este, astăzi, mai mult ca oricând, partidul care livrează. Datoria noastră nu este să ne retragem demonstrativ, ci să ne facem treaba, acolo unde se iau deciziile în țara noastră.”, a adăugat liberalul.

Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după căderea Guvernului: „Există viață și după moțiune. Este datoria partidelor să găsească o soluție’”

Cătălin Predoiu: „Trebuia să continuăm negocierile”

Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a afirmat că actuala situație politică putea fi evitată și a criticat întreruperea dialogului politic.

„În niciun caz nu trebuia să ajungem în acest punct în care s-a ajuns. Soluția moțiunii nu este una benefică pentru România. Ar fi trebuit să se continue discuțiile, negocierile, până când, vorba unui fost premier liberal –Stolojan –se cădea sub masă”, a spus Predoiu.

El a adăugat că varianta optimă rămâne continuarea guvernării: „Opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment și să luăm cea mai bună decizie. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-și lase opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă în zilele următoare.”

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament.

Actualul cabinet va rămâne la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan va convoca partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.   

Moţiunea de cenzură a fost votată de 281 de parlamentari. Pentru adoptate erau necesare 233 de voturi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament
stirileprotv.ro
image
E oficial. Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi. Ce urmează
gandul.ro
image
Surse: Nicușor Dan nu se va grăbi cu noul premier
mediafax.ro
image
Ilie Bolojan nu pleacă imediat de la Palatul Victoria, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură. Ce puteri are acum și ce fel de guvern am putea avea
fanatik.ro
image
Un oraș cu peste 350.000 de locuitori va fi înghițit de apă în câteva decenii, avertizează cercetătorii
libertatea.ro
image
Ce este hantavirusul, infecția care a provocat trei decese pe o navă de croazieră. Ce riscuri există în România
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la guvernare!"
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Guvernul Bolojan a picat. Scenarii în PNL şi primele reacţii de la partide. Ce urmează
observatornews.ro
image
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
cancan.ro
image
Verdict după căderea guvernului. Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii vor pierde 11.700 lei
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Noua Casă 2026. Cine mai poate lua credit cu garanție de la stat. Condiții și avantaje pentru români
playtech.ro
image
Surpriză uriașă la FCSB! Vorbind despre noul antrenor, MM Stoica a anunțat o împăcare istorică: „Asta am simțit. Vom merge împreună”
fanatik.ro
image
„Mediatorul” Nicușor Dan a umblat „teleleu” prin străinătate în zilele dinaintea moțiunii. Ce ar fi putut face mai bine: „Această criză nu a apărut din senin”
ziare.com
image
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Ilie Bolojan, demis. Moțiunea de cenzură PSD–AUR l-a trimis acasă după 10 luni – VIDEO
cotidianul.ro
image
DECIZIA lui Nicușor Dan după demiterea guvernului Ilie Bolojan. E BREAKING NEWS
romaniatv.net
image
Ce urmează după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Nicușor Dan, actorul central. Partidele, chemate la consultări
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
Andreea Esca face bani frumoși cu șurele tradiționale. Pentru o noapte de cazare în locul copilăriei știristei de la PRO TV scoți din buzunar mai mult de jumătate din salariul minim pe economie
actualitate.net
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
click.ro
image
Casa de poveste a Danei Rogoz din Viscri. Actrița a finalizat renovarea: „Corcodușii din curte sunt înfloriți, pomii plantați de noi au înmugurit”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
Beyonce si fiica ei foto Profimedia jpg
A revenit în lumina reflectoarelor doar pentru fiica ei. „E uimitor să împărtășesc asta cu ea!”
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”

OK! Magazine

image
Show grotesc la MET Gala. Katy Perry, Heidi Klum și Kylie Jenner, în fruntea vedetelor cu cele mai șocante ținute

Click! Pentru femei

image
Portalul 5:5 e deschis! Ziua care promite schimbări radicale și decizii de destin

Click! Sănătate

image
Aceste meserii sunt factori de risc pentru cancerul ovarian