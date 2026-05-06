„PSD a aruncat în aer coaliția”: Ludovic Orban, despre șansele unei majorități pro-europene

Ludovic Orban dă vina pe social democrați pentru criza politică gravă în care se găsește România. Politicianul nu-și poate explica gestul adoptării unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului din care PSD a făcut parte, însă nu dă nicio șansă de refacere a Coaliției.

”PSD a aruncat în aer această coaliție și este clar că nici PNL, nici USR nu mai pot avea încredere în PSD și să facă guvern. Practic s-a rupt șansa de funcționare a unei astfel de majorități. Care au fost rațiunile care au stat la baza acestei crize politice grave declanșată de PSD nu pot să înțeleg”, a spus Ludovic Orban la Interviurile Adevărul.