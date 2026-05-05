Partidul Național Liberal a oficializat trecerea în opoziție, printr-o decizie luată marți seara care pune întreaga responsabilitate a blocajului politic pe umerii noii majorități „de facto” formate din PSD și AUR. Documentul adoptat de forurile statutare precizează că liberalii refuză orice negociere pentru formarea unui nou guvern cu social-democrații, considerați parteneri „necredibili”, și solicită celor care au dărâmat Cabinetul Bolojan să își asume actul guvernării fără a mai fugi de răspundere.

„A fost o dezbatere lungă, au fost discuţii legate de traiectoria PNL, de ceea ce trebuie să facem în perioada următoare pentru România şi pentru cetăţenii ţării noastre şi prin decizia de astăzi PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare şi pentru a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiţii de prosperitate pentru cetăţenii ţării noastre”, a declarat Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu a anunțat că PNL a decis să intre în opoziție, acuzând PSD că a întârziat sau blocat reformele.

„Reformele au fost întârziate sau blocate de PSD, deci este responsabil cu criza politică ce a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Partidele care au creat criza trebuie să-și asume consecințele”, a declarat Ciucu.

Acesta a mai afirmat că PSD trebuie „să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere”.

„PNL va rămâne în opoziție”, a subliniat Ciucu.

În același context, prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a dat citire rezoluției adoptate de liberali după căderea Guvernului.

Documentul are patru puncte şi a fost votat în şedinţa Biroului Politic Naţional Extins, la care au participat şi primarii de municipii ai PNL şi preşedinţii de Consilii Judeţene, liberalii au votat intrarea în opoziţie.

Rezoluția prevede că „partidele care au generat criza politică au obligația de a-și asuma consecințele acesteia”.

Având în vedere rezultatul votului exprimat în Parlamentul României asupra moţiunii iniţiate de Partidul Social Democrat (PSD) şi Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), prin care s-a creat, de facto, o nouă majoritate parlamentară, Partidul Naţional Liberal (PNL), în acord cu deciziile statutare adoptate anterior ca răspuns la criza politică declanşată de PSD, adoptă prezenta DECIZIE:

1. Clarificarea responsabilității politice

„Criza politică a fost generată de PSD prin boicotarea sistematică a Programului de guvernare la negocierea și adoptarea căruia a participat în mod direct. Reformele asumate prin acest program de către toate partidele care l-au adoptat au fost întârziate sau compromise de liderii social-democrați. PSD este astfel responsabil pentru agravarea crizei politice, care a culminat cu inițierea și votarea moțiunii de cenzură. Prin asocierea la inițierea și votarea moțiunii de cenzură, AUR partajează responsabilitatea politică, în egală măsură, cu PSD. Partidele care au creat criza politică au datoria să-și asume consecințele”, a transmis PNL.

2. Asumarea guvernării de către nouă majoritate creată de PSD

„PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni”, a mai precizat PNL.

„În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern”, mai arată documentul citit de Ciprian Ciucu.

3. Poziția PNL în actualul context politic

În acest nou context politic, „PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv, în interesul cetățenilor și al stabilității economice”.

4. Angajamentele PNL

PNL își reafirmă angajamentele, pe care le va susține și în opoziție cu toate mijloacele parlamentare în perioada următoare:

● finalizarea obiectivelor din PNRR și adoptarea legislației pentru îndeplinirea jaloanelor;

● susținerea programului de relansare economică;

● Programul SAFE;

● procesul de aderare la OECD;

● menținerea echilibrelor bugetare.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost adoptată marți cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți. Doar patru voturi au fost împotrivă, iar trei au fost anulate.