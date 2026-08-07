Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, susține că prăbușirea Guvernului condus de Ilie Bolojan a avut loc într-un moment extrem de sensibil pentru România și că instabilitatea politică a influențat evaluările agențiilor internaționale de rating. Economistul consideră că organizarea alegerilor anticipate nu reprezintă o soluție pentru actuala criză politică, deoarece un astfel de demers ar amplifica incertitudinea și ar afecta economia.

Dăianu susține că actuala incapacitate de a guverna „nu este una congenitală” și că există posibilitatea formării unui nou Executiv. În opinia sa, deși scena politică este marcată de numeroase jocuri de culise, liderii politici ar trebui să dea dovadă de responsabilitate și să găsească o soluție pentru depășirea impasului.

„Alegerile anticipate ar putea chiar să tulbure și mai mult apele. Numai faptul că anunți organizarea unor alegeri anticipate creează foarte multă incertitudine, anxietate. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat cu evoluția leului. Nu avem nevoie de așa ceva”, a declarat Daniel Dăianu la Interviurile Adevărul.

Acesta a subliniat că, chiar dacă s-ar ajunge în cele din urmă la alegeri anticipate, acestea nu pot fi organizate într-un interval scurt, iar perioada de până atunci ar menține instabilitatea politică și economică.

Economistul a transmis că prioritatea ar trebui să fie depășirea dificultăților actuale, nu declanșarea unui nou proces electoral. În opinia sa, partidele trebuie să privească dincolo de obiectivul de a ajunge la guvernare și să analizeze dacă vor putea conduce eficient o țară afectată de instabilitate.

„Un partid responsabil trebuie să se întrebe și în ce țară ajunge la putere, dacă va fi capabil să guverneze o țară profund destabilizată. Așa ceva reclamă gândire strategică, responsabilitate și înțelegerea faptului că trăim vremuri foarte tulburi”, a afirmat Dăianu.

Instabilitatea politică și evaluarea agențiilor de rating

Daniel Dăianu consideră că instabilitatea politică a cântărit în evaluarea agențiilor de rating și că aceasta putea fi evitată.

„Guvernul Bolojan nu ar fi trebuit să cadă într-un moment atât de sensibil pentru România. Jocurile politice există peste tot, însă există limite și este nevoie de inteligență politică”, a declarat președintele Consiliului Fiscal, prezent vineri la Interviurile Adevărul.

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Acesta a subliniat că partidele trebuie să servească interesul public și nu doar interesele propriilor membri, avertizând că ignorarea acestui principiu duce la pierderea încrederii cetățenilor.

„Fitch și Moody's analizează date, nu jocuri politice”

Daniel Dăianu a respins afirmațiile potrivit cărora modificarea perspectivei României de către Fitch ar fi fost influențată politic.

El a explicat că marile agenții internaționale de rating – Fitch, Standard & Poor's și Moody's – au obligația de a furniza evaluări credibile investitorilor și că fiecare decizie este fundamentată pe indicatori economici și pe informațiile transmise de autoritățile române, în special de Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României.

Totodată, Dăianu a declarat că instabilitatea politică a reprezentat un factor suplimentar care a influențat analiza Fitch și care ar putea cântări și în viitoarea evaluare a agenției Moody's.

„Nu guvernezi după sondaje”

Președintele Consiliului Fiscal a susținut că măsurile fiscale adoptate în ultimii ani au devenit inevitabile din cauza dezechilibrelor bugetare acumulate, criticând în special creșterea deficitului bugetar din 2024.

În opinia sa, scăderea popularității Guvernului era de așteptat în contextul măsurilor de corecție fiscală, însă executivul nu poate lua decizii doar în funcție de sondajele de opinie.

„Dar nu guvernezi după sondaje. Sigur că trebuie să asculți vocea cetățenilor și să îi respecți. Trebuie să le explici însă realitatea: eram cu spatele la zid, mergeam într-o direcție care ne-ar fi dus cu capul în zid. (...) România a mai trecut printr-un asemenea episod de corecție în perioada 2010-2011. Sunt momente în istorie când trebuie să adopți măsuri foarte dificile și nu ai alternativă, pentru că trebuie să te gândești la interesul general”, a afirmat Daniel Dăianu.