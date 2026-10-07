Polițiștii Capitalei efectuează miercuri, 7 octombrie, 21 de percheziții domiciliare și pun în aplicare 21 de mandate de aducere în dosarul penal privind violențele produse la protestul din 15 septembrie, din Piața Victoriei. Acțiunea are loc în București și în alte 11 județe și este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Foto: Politia Capitalei

Ancheta vizează infracțiuni precum instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

Potrivit anchetatorilor, în timpul protestului, mai mulți participanți ar fi aruncat în direcția jandarmilor „borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice”. De asemenea, unii manifestanți ar fi lovit jandarmi cu pumnii, picioarele și obiecte din lemn.

Poliția susține că violențele nu s-au limitat la forțele de ordine.

„Totodată, unii dintre autori ar fi exercitat acte de violență fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la fața locului în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, se arată în comunicatul transmis miercuri.

În timpul manifestației ar fi fost distrusă și o autospecială a Jandarmeriei, precum și alte bunuri ale instituției.

Anchetatorii spun că, până în prezent, în dosar au fost dispuse 38 de măsuri preventive. Dintre acestea, 28 de persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, șase au fost plasate în arest la domiciliu, iar alte patru se află sub control judiciar.

Persoanele aduse miercuri la București urmează să fie conduse la sediul Beldiman, apoi audiate, pe rând, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

La operațiune participă polițiști din mai multe județe și echipe de intervenție ale Jandarmeriei Române.