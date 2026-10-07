Drama unei românce din Italia: concediată după ce a lipsit șase zile de la serviciu pentru a-și îngriji mama bolnavă de cancer. Colegii au intrat în grevă

O româncă, în vârstă de 55 de ani, a fost concediată după 11 ani de muncă la compania Epta Costan din Italia, pentru că a rămas șase zile în România ca să-și îngrijească mama bolnavă de cancer. Femeia spune că îi ceruse verbal superiorului să-i aprobe întârzierea, însă firma a considerat zilele drept absențe nejustificate.

Românca a întârziat șase zile la serviciu ca să-și îngrijească mama bolnavă de cancer Foto: Pexels

Cazul a provocat un conflict între companie și sindicate. Organizația sindicală contestă sancțiunea și cere clarificări cu privire la discuția dintre angajată și șeful de departament. Între timp, colegii femeii au organizat o grevă de două ore în semn de solidaritate.

A plecat în România pentru a-și îngriji mama bolnavă

Liliana se afla în România pentru a-și îngriji mama bolnavă de cancer. Pentru că situația acesteia necesita prezența sa, angajata susține că a cerut verbal șefului de departament să-i permită să rămână în România încă șase zile după terminarea perioadei de concediu.

Potrivit sindicatului, solicitarea nu a fost făcută în scris, ci verbal, așa cum ar fi fost obișnuit în cadrul companiei în astfel de situații, relatează rainews.

La revenirea în Italia, femeia a primit însă o notificare pentru absență nejustificată în perioada 24 august-1 septembrie, respectiv după încheierea concediilor colective.

Concediată după 11 ani de muncă

Compania a decis concedierea femeii, după 11 ani de activitate. Potrivit sindicaliștilor, Epta Costan a considerat că angajata a depășit limita de patru zile de absență nejustificată.

Conducerea companiei nu ar fi acceptat să revină asupra deciziei. Nici scuzele femeii și nici încercările de mediere nu au dus la schimbarea măsurii.

Angajata a fost dispusă să accepte inclusiv o sancțiune disciplinară sau o amendă, însă compania a menținut decizia de concediere.

Sindicatul consideră că măsura luată împotriva femeii este disproporționată și cere companiei să clarifice ce s-a întâmplat înainte de cele șase zile de absență.

„Contestăm sancțiunea disproporționată, nu se poate concedia o lucrătoare ignorând atât faptul că absența fusese convenită cu propriul responsabil, cât și motivele familiale care au determinat-o”, a declarat Stefano Bona, secretarul general al FIOM Belluno.

Sindicatul cere în special o reconstituire a comunicărilor dintre femeie și șeful de departament.

Sindicatele cer redeschiderea dialogului cu reprezentanții companiei și solicită o întâlnire pentru a analiza atât circumstanțele în care a avut loc absența, cât și sancțiunea aplicată.

Colegii femeii au intrat în grevă

Conflictul a provocat tensiuni și în fabrica din Limana. În semn de solidaritate cu femeia concediată, sindicatele au organizat o grevă de două ore.

Protestul a transformat cazul într-o dispută sindicală, iar reprezentanții angajaților încearcă acum să readucă problema la masa negocierilor cu conducerea companiei.