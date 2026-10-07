Se întoarce Victor Pițurcă la națională? Fostul selecționer schimbă perspectiva: „Mă gândesc!”

Victor Pițurcă a lăsat deschisă posibilitatea unei reveniri pe banca echipei naționale a României. Fostul selecționer a fost întrebat dacă ar accepta, în anumite condiții, să preia din nou prima reprezentativă, iar răspunsul său nu a exclus o asemenea variantă.

Victor Pițurcă Foto: Facebook

Tehnicianul în vârstă de 70 de ani cunoaște foarte bine postul de selecționer, pe care l-a ocupat în trei rânduri. Sub comanda sa, România a ajuns la Campionatele Europene din 2000 și 2008, două dintre cele mai importante borne ale carierei sale.

„Nu știu ce să zic. Dacă aș fi pus în fața faptului împlinit… nu știu care ar fi reacția. În momentul de față îmi spun că trebuie să stau liniștit, să-mi văd de treaba mea. Este un stres fantastic să fii antrenorul echipei naționale a României. Am făcut niște declarații, e mai greu să mă schimb. Un profesionist ar trebui să preia o echipă și când se află într-o situație grea, să demonstrezi. Eu la echipa națională am construit echipe, nu am găsit echipe deja făcute. În primul meu mandat am găsit jucători valoroși, dar mi-am creat singur echipele. Tu crezi că eu nu mă gândesc? ‘Băi, dar dacă aș veni eu la echipa națională? Ce aș realiza, ce aș face?’ Te gândești, normal că te gândești. Nu ai cum să nu te gândești. Este greu la echipa națională chiar dacă dispui de jucători buni. La echipa națională dacă faci o greșeală, nu două greșeli, pierzi meciul!”, a declarat Victor Pițurcă, conform Fanatik.

„Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, a făcut o mare greșeală cu Bosnia!”

Pițurcă a vorbit și despre criteriile pe care un antrenor ar trebui să le ia în calcul atunci când alcătuiește echipa națională. El consideră că timpul petrecut pe teren la echipa de club are o importanță majoră și nu vede cu ochi buni situațiile în care un fotbalist care joacă foarte puțin pentru formația sa este introdus direct în primul „11” al României.

Fostul atacant a remarcat că această problemă nu este una recentă și a amintit două nume importante din fotbalul românesc. Potrivit lui Pițurcă, inclusiv Gică Hagi și regretatul Mircea Lucescu au apelat, la un moment dat, la jucători care nu aveau suficient ritm de joc la echipele de club. În viziunea sa, selecția pentru prima reprezentativă ar trebui să țină cont nu doar de valoarea individuală a unui fotbalist, ci și de forma sa de moment și de numărul de minute acumulate înaintea acțiunilor echipei naționale.

„Eu nu sunt de acord cu jucătorii, sunt mulți, care sunt titulari la națională, deși nu joacă la echipele de club. Poți să bagi unul, maxim doi astfel de jucători, dar să fie jucători puternici din punct de vedere fizic. Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, a făcut o mare greșeală cu Bosnia, când au început preliminariile, deși avea mare experiență. A început meciul cu 3-4 jucători care nu jucau la echipele de club și l-a costat meciul. Gică Hagi a jucat acum vreo 2-3 meciuri cu 5 jucători care nu jucau la echipele de club. E foarte greu să câștigi meciuri la acest nivel, e foarte dificil. La națională oricum nu mai e timp, totul se derulează foarte repede. Ai avut 4 meciuri, trebuia să fii pregătit pentru ele!”, a concluzionat Pițurcă, conform sursei citate anterior.