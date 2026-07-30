Aproape jumătate dintre respondeții unui sondaj susțin organizarea de alegeri anticipate, potrivit unui barometru de opinie realizat la nivel național în perioada 22-27 iulie 2026. În ceea ce privește destinația achizițiilor militare finanțate din fonduri europene, 43% dintre respondenți cred că acestea sunt realizate în interesul unor companii sau grupuri de influență.

Românii preferă un echilibru între SUA și Uniunea Europeană

Întrebați pe cine ar trebui România să prioritizeze în relațiile de apărare și securitate, 51% dintre respondenți au optat pentru o combinație echilibrată între Statele Unite și Uniunea Europeană. În același timp, 23% ar pune pe primul plan Uniunea Europeană, iar 18% Statele Unite.

Majoritatea românilor au auzit despre programul european SAFE

Sondajul arată că 63% dintre participanți au declarat că au auzit sau au citit despre programul european SAFE, prin care România beneficiază de fonduri europene pentru achiziții militare. În schimb, 30% spun că nu cunosc acest program.

Opinii împărțite privind contractele fără licitație

Respondenții au fost întrebați și despre contractele de aproximativ 5,7 miliarde de euro semnate prin programul SAFE cu o singură companie germană, fără licitație publică. Potrivit rezultatelor, 53% și-au exprimat dezacordul față de această procedură, în timp ce 20% s-au declarat de acord. Restul respondenților nu au avut o opinie.

Totodată, 58% dintre cei chestionați consideră că România ar trebui să achiziționeze echipamente militare de la mai mulți furnizori, prin licitații competitive, chiar dacă procesul ar dura mai mult. Doar 19% preferă colaborarea cu o singură companie mare.

Mulți români cred că achizițiile favorizează grupuri de influență

În ceea ce privește destinația achizițiilor militare finanțate din fonduri europene, 43% dintre respondenți cred că acestea sunt realizate în interesul unor companii sau grupuri de influență, în timp ce 31% apreciază că sunt în interesul strategic al României.

În același timp, 62% dintre participanți consideră că fondurile din programul SAFE ar trebui utilizate pentru dezvoltarea industriei românești de apărare, chiar dacă acest lucru ar presupune livrări mai lente. Doar 18% preferă achizițiile rapide de echipamente deja fabricate.

Aproape jumătate dintre români vor alegeri anticipate

Sondajul mai arată că 49% dintre români sunt în favoarea organizării de alegeri anticipate, în timp ce 39% se opun unei astfel de variante. Restul respondenților nu au exprimat o opinie.

Sondajul Avangarde a fost realizat pe un eșantion de 1.050 de persoane adulte. Cercetarea are o marjă de eroare de ±3% și a fost realizată prin interviuri telefonice (CATI).