 Sondaj: aproape jumătate dintre români vor alegeri anticipate. Ce cred oamenii despre programul SAFE | adevarul.ro
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Sondaj: aproape jumătate dintre români vor alegeri anticipate. Ce cred oamenii despre programul SAFE

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Aproape jumătate dintre respondeții unui sondaj susțin organizarea de alegeri anticipate, potrivit unui barometru de opinie realizat la nivel național în perioada 22-27 iulie 2026. În ceea ce privește destinația achizițiilor militare finanțate din fonduri europene, 43% dintre respondenți cred că acestea sunt realizate în interesul unor companii sau grupuri de influență.

Respondenții au fost întrebați și despre programul SAFE. FOTO: Shutterstock
Respondenții au fost întrebați și despre programul SAFE. FOTO: Shutterstock

Românii preferă un echilibru între SUA și Uniunea Europeană

Întrebați pe cine ar trebui România să prioritizeze în relațiile de apărare și securitate, 51% dintre respondenți au optat pentru o combinație echilibrată între Statele Unite și Uniunea Europeană. În același timp, 23% ar pune pe primul plan Uniunea Europeană, iar 18% Statele Unite.

Majoritatea românilor au auzit despre programul european SAFE

Sondajul arată că 63% dintre participanți au declarat că au auzit sau au citit despre programul european SAFE, prin care România beneficiază de fonduri europene pentru achiziții militare. În schimb, 30% spun că nu cunosc acest program.

FOTO: captură ecran studiu Avangarde
FOTO: captură ecran studiu Avangarde

Opinii împărțite privind contractele fără licitație

Respondenții au fost întrebați și despre contractele de aproximativ 5,7 miliarde de euro semnate prin programul SAFE cu o singură companie germană, fără licitație publică. Potrivit rezultatelor, 53% și-au exprimat dezacordul față de această procedură, în timp ce 20% s-au declarat de acord. Restul respondenților nu au avut o opinie.

Totodată, 58% dintre cei chestionați consideră că România ar trebui să achiziționeze echipamente militare de la mai mulți furnizori, prin licitații competitive, chiar dacă procesul ar dura mai mult. Doar 19% preferă colaborarea cu o singură companie mare.

FOTO: captură ecran studiu Avangarde
FOTO: captură ecran studiu Avangarde

Mulți români cred că achizițiile favorizează grupuri de influență

În ceea ce privește destinația achizițiilor militare finanțate din fonduri europene, 43% dintre respondenți cred că acestea sunt realizate în interesul unor companii sau grupuri de influență, în timp ce 31% apreciază că sunt în interesul strategic al României.

În același timp, 62% dintre participanți consideră că fondurile din programul SAFE ar trebui utilizate pentru dezvoltarea industriei românești de apărare, chiar dacă acest lucru ar presupune livrări mai lente. Doar 18% preferă achizițiile rapide de echipamente deja fabricate.

Aproape jumătate dintre români vor alegeri anticipate

Sondajul mai arată că 49% dintre români sunt în favoarea organizării de alegeri anticipate, în timp ce 39% se opun unei astfel de variante. Restul respondenților nu au exprimat o opinie.

FOTO: captură ecran studiu Avangarde
FOTO: captură ecran studiu Avangarde

Sondajul Avangarde a fost realizat pe un eșantion de 1.050 de persoane adulte. Cercetarea are o marjă de eroare de ±3% și a fost realizată prin interviuri telefonice (CATI).

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