SURSE Mai lipsesc 15 voturi pentru noul guvern. Ce calcule face PSD

Liderul PSD Sorin Grindeanu insistă pentru o majoritate parlamentară alături de UDMR, aripa conservatoare din PNL și grupul suveranist condus de Victor Ponta, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Astfel, Grindeanu ar mai avea nevoie de 15 voturi pentru a fi învestit la Palatul Victoria, voturi care pot veni fie de la parlamentarii neafiliați, fie de la câțiva aleși AUR. Președintele Nicușor Dan ezită deocamdată să dea undă verde acestui plan. Șeful statului încă mai speră ca PNL și USR să voteze un guvern condus de Grindeanu, susțin sursele citate. Ca variantă de rezervă ar fi un nou premier tehnocrat.

În cazul în care UDMR va accepta să formeze un guvern minoritar alături de PSD, majoritatea parlamentară va fi mult mai ușor de atins. PSD si UDMR depășesc 150 de voturi în Parlament. Se mai adaugă cele 18 de la Uniți pentru România, grupul traseiștilor suveraniști condus de fostul premier Victor Ponta. Încă 7 de la PACE, alți suveraniști care s-au dezis de Diana Șoșoacă. Plus grupul minorităților naționale, care întodeauna votează instalarea guvernului, indiferent de culoarea politică sau de numele premierului. În total, 200 de voturi. Ar mai lipsi 33 de voturi pentru formarea unui majorități parlamentare.

Tabăra conservatoare din PNL numără în jur de 18 senatori și deputați, însă Alina Gorghiu și Hubert Thuma se așteaptă la noi trădări din tabăra liberală. Prin urmare, încă 20 de voturi pot veni din zona liberalilor anti-Bolojan. Ar mai fi nevoie de 13-15 voturi cel puțin, astfel încât un guvern condus de Sorin Grindeanu să primească încrederea Parlamentului.

PSD poate negocia voturi la bucată

În acest moment, în Camera Deputaților activează 14 parlamentari neafiliați, cei mai mulți proveniți tot de la SOS sau POT. Iar la Senat sunt încă 8. Așadar, PSD poate negocia la bucată câteva voturi din această zonă. Iar pentru o majoritate fără emoții, Sorin Grindeanu mai poate atrage de partea sa o mână de parlamentari din AUR, cei care erau dispuși să voteze și instalarea guvernului Veștea.

Așadar, în cazul în care președintele Nicușor Dan îl va desemna prim-ministru pe Sorin Grindeanu, PSD poate să strângă fără mari eforturi între 235 și 240 de voturi, suficiente pentru instalarea unui nou guvern.

Însă șeful statului nu-și dorește o oaste de strânsură în Parlament, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Nicușor Dan ar prefera varianta unui rotative guvernamentale: PNL și USR să-l voteze acum pe Grindeanu ca prim-ministru, iar anul viitor PSD să lase locul unui premier de dreapta, Siegfried Mureșan sau altcineva propus de PNL.

„Adevărul” a scris săptămâna trecută că liderul PSD Sorin Grindeanu negociază cu președintele UDMR Kelemen Hunor formarea unui guvern minoritar PSD-UDMR. Kelemen Hunor nu a oferit un răspuns clar la propunerea lui Sorin Grindeanu de a forma împreună guvernul, dar a spus că e „o variantă de luat în calcul” pentru deblocarea crizei politice.

În urma blocajului dintre PNL și PSD, președintele Nicușor Dan încearcă să găsească o variantă de compromis. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, e soluția preferată de șeful statului, susțin surse politice pentru „Adevărul”.