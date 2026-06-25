Președintele Nicușor Dan a afirmat, într-o declarație făcută joi, 25 iunie, în Polonia, că „nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului”. Acesta a subliniat nevoia unor reforme realizate fără a genera instabilitate.

Președintele Nicușor Dan a declarat, în cadrul unei vizite oficiale la Gdańsk, că reforma instituțiilor nu poate fi făcută printr-o retorică permanentă de confruntare cu „sistemul”, mai ales în momentul în care liderul statului se află chiar în poziția de conducere a acestuia.

„Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”

„Cred că 20 de ani de luptă cu sistemul e o certitudine. Nu poți să te lupți cu sistemul, când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Pentru a face o reformă, între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, acesta a atras atenția asupra riscului radicalizării dezbaterii politice interne și a subliniat importanța menținerii unei linii clare între orientarea pro-occidentală și tentațiile anti-occidentale.

„Dacă vrem să ne ducem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campanie electorală, când am criticat sistemul”, a spus președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă şeful sistemului poate livra România onestă, Nicuşor Dan a răspuns: „Da, în timp. În timp, şi fără să producă anarhie”.