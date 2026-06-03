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SURSE Nicușor Dan s-a decis: îl desemnează premier pe Eugen Tomac. Majoritatea e foarte fragilă

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Președintele Nicușor Dan a decis, miercuri, să îi dea mandat lui Eugen Tomac să facă guvern, după ce Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis luna trecută prin moțiune de cenzură.

Nicușor Dan și Eugen Tomac FOTO Inquam / Sabin Cîrstoveanu
Nicușor Dan și Eugen Tomac FOTO Inquam / Sabin Cîrstoveanu

În cursul zilei de joi este așteptat să facă anunțul oficial.

Eugen Tomac i-ar fi sunat deja pe liderii partidelor din fosta coaliție și le-ar fi spus că va primi mandat să facă un guvern, spun surse politice.

Negocierile de miercuri

Președintele României Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii PNL, USR și PSD să le spună cum vede el rezolvarea crizei politice și pe cine dorește premier.

Într-o discuție avută, marți, la Cotroceni cu Ilie Bolojan liderul PNL i-a transmis răspicat că nu va susține un eventual guvern tehnocrat cu Eugen Tomac la manșă sau un guvern din care să facă parte PSD.  De altfel, premierul demis, Ilie Bolojan, spunea că PNL nu va vota un guvern controlat din umbră de PSD sau din care ar face parte „surogate ale PSD pe funcțiile de ministru în acest guvern".

Potrivit surselor „Adevărul”, Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri și cu liderii USR, care la rândul lor resping varianta unui guvern tehnocrat.

Olguța Vasilescu: În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simţ

Decizia vine într-un context incert, întrucât PSD a atenționat că Eugen Tomac nu are un vot asigurat decât dacă vine cu un program bun, în timp ce AUR a avertizat că nu va vota un guvern din care nu face parte.

„Condiția pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea prim-ministrul și de a avea certitudinea că anumite puncte esențiale din programul de guvernare sunt exact inversul măsurilor pe care le-a luat guvernul Bolojan, pentru că altfel, de ce ar avea sens să participăm și noi la un guvern care ar face fix același lucru pe care l-a făcut guvernul Bolojan? Noi nu avem ceva cu domnul Bolojan personal, avem ceva cu politica pe care guvernul domniei sale sau politicile publice le-a făcut”, a afirmat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. 

La rândul său, primarul PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a afirmat: „Nu ştiu cu ce program va veni Eugen Tomac. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simţ. Va trebui să vedem şi ce îşi propune Eugen Tomac să facă”.

Surse politice au indicat anterior faptul că favoritul pentru funcția de prim-ministru ar fi Eugen Tomac, lider PMP și consilier onorific al președintelui. În acest scenariu, președintele i-ar acorda lui Tomac un mandat de zece zile pentru a încerca formarea unei majorități parlamentare, definitivarea listei de miniștri și prezentarea programului de guvernare în Parlament. Caz în care are avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi investit în funcție.

În momentul de față, negocierile sunt îngreunate de pozițiile divergente ale principalelor partide. USR ar ezita să susțină participarea într-un executiv cu configurație incertă, în timp ce PNL și PSD au poziții diferite privind formula de guvernare și împărțirea portofoliilor.

Amintim că Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 aprilie prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cabinetul a rămas la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.

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