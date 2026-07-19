Video Șoșoacă, într-o decapotabilă și cu ochelari Gucci, pe drumurile din Dobrogea. Internaut: „Asta-i o mașină rusească, da?”

Diana Șoșoacă a publicat pe TikTok filmări din vacanță, realizate în timp ce se deplasa cu o decapotabilă pe drumurile din Dobrogea. Imaginile au strâns numeroase reacții din partea urmăritorilor și au fost publicate la câteva zile după ce europarlamentara a fost trimisă în judecată de Parchetul General.

Europarlamentara și președinta SOS România apare în filmări la volanul unei mașini decapotabile, cu interior din piele, în timp ce traversează drumurile din Dobrogea, cel mai probabil în direcția litoralului.

Diana Șoșoacă s-a filmat singură și pare vizibil încântată de plimbare. În imagini, aceasta poartă ochelari de soare Gucci.

La una dintre filmări, europarlamentara a scris mesajul „Cu drag de Dobrogea”, alături de hashtagul „#holidays”.

„Cu toată dragostea, România”, a scris Diana Șoșoacă la cea de-a doua postare.

Reacțiile internauților

Postările au atras numeroase comentarii, majoritatea fiind mesaje de susținere și apreciere la adresa acesteia,

„Am vocabularul prea sărac să pot descrie în cuvinte iubirea ce o purtați României! Doamne ajută. Trăiască România!”, a comentat un internaut.

Au existat însă și internauți care au făcut comentarii ironice cu privire la mașina în care apare Diana Șoșoacă.

„Asta-i o mașină rusească, da?”, a întrebat Cristi Șercuț.

O altă persoană a întrebat: „Din salariul UE?”.

Un alt fan a invitat-o pe europarlamentară în Delta Dunării.

„Veniți în Deltă, la Dunavățu de Jos, să vă fac o plimbare cu barca”, i-a transmis acesta.

Diana Șoșoacă, trimisă în judecată într-un dosar de lipsire de libertate

Europarlamentara Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul privind lipsirea de libertate a unor jurnaliști italieni. Odată cu lidera SOS România, a fost trimis în judecată și Silvestru Şoşoacă, fostul partener al parlamentarei, pentru patru infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal şi o infracţiune de lovire sau alte violenţe.

„Patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, săvârșite de o inculpată care avea calitatea de senator în Parlamentul României la data comiterii faptelor, actualmente europarlamentar și patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal și o infracțiune de lovire sau alte violențe, reținute pentru cel de al doilea inculpat, persoană fără calitate specială”, se arată într-un comunicat transmis joi de PÎCCJ.