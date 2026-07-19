Video Cum arată cavoul cu șemineu și marmură adusă din Italia al lui Artur Cerari. Opulență la înmormântarea baronului romilor din Republica Moldova

Artur Cerari, baronul romilor din Republica Moldova, a fost înmormântat într-un cavou din marmură verde adusă din Italia, în care a fost amenajat și un șemineu alb. La ceremonia funerară, desfășurată la cimitirul din Dealul Sorocii, au participat sute de oameni.

sursa video: Jurnalmd

Lideri ai comunității rome, reprezentanți ai altor etnii, rude și prieteni au venit din mai multe regiuni ale Republicii Moldova pentru a-și lua rămas-bun de la Artur Cerari. La funeralii au participat și persoane venite de peste hotare.

Cerari a fost condus pe ultimul drum într-un sicriu realizat la comandă, adus din Italia. Costumul funerar în care a fost înmormântat a fost adus, de asemenea, din această țară.

Potrivit tradițiilor comunității rome, în cavou au fost așezate sticle cu băuturi alcoolice, încălțăminte și alte bunuri. Cortegiul funerar a fost însoțit de lăutari, care au cântat pe parcursul ceremoniei, potrivit jurnalmd.

Cei care l-au cunoscut îl descriu pe Artur Cerari drept un lider influent al comunității rome și un om implicat în soluționarea conflictelor.

„Baronul, știm cine a fost. A fost șeful, dacă putem să spunem așa. A fost lider la romi, nu numai la Soroca, dar chiar la toată Moldova. Om destul de interesant, destul de pregătit, destul de învățat. Și multe a făcut pentru romi, dar chiar pentru societate”, a declarat Vitalie Mrug, președintele comunității ucrainenilor.

Potrivit acestuia, Artur Cerari s-a implicat în probleme legate de educație, ocuparea forței de muncă și alte dificultăți cu care se confrunta comunitatea romă.

Familia spune că moartea lui Artur Cerari reprezintă o pierdere pentru întreaga societate.

„Pierderea este mare nu numai pentru comunitatea romă, dar practic pentru toată țara, pentru că baronul Artur Cerari a fost un om pacificator și un om care s-a stăruit permanent să fie bine, practic, indiferent de națiuni și de credință. A fost un om care a dus mai departe binele și pacea”, a afirmat Robert Ceraei, verișorul lui Artur Cerari.

Artur Cerari a murit pe 4 iulie, la vârsta de 65 de ani, în urma unui atac de cord. Decesul său a fost anunțat de Coaliția „Vocea Romilor”, care a transmis condoleanțe familiei și comunității rome.

Artur Cerari a preluat conducerea tradițională a comunității rome după moartea tatălui său, Mircea Cerari. În 1998, el a devenit baron al romilor și, timp de aproape trei decenii, a fost considerat unul dintre cei mai influenți lideri ai comunității rome din Republica Moldova.

În această perioadă, s-a implicat în medierea conflictelor, reprezentarea intereselor romilor și promovarea tradițiilor și valorilor comunității.