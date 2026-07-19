Video Viitură puternică la Bușteni, după o rupere de nori: oameni blocați în mașini, o femeie luată de ape și 12 persoane salvate de pompieri. Apelul lui Raed Arafat

O viitură puternică a lovit orașul Bușteni, după o rupere de nori. Apa provenită de pe versanți, amestecată cu noroi și pietre, a ajuns în stațiune și a inundat mai multe străzi. Mai multe autoturisme au fost luate de puhoaie, iar 12 persoane au fost salvate de pompieri. O femeie care se deplasa pe jos a fost luată de viitură și a suferit răni. Pompierii au intervenit pentru a o salva, iar victima primește îngrijiri medicale.

sursa video: Fii informat România

UPDAYE 16.50 O femeie de 33 de ani a fost rănită, după ce a fost surprinsă de viitură

Intervenția pompierilor în Bușteni este în plină desfășurare, după ploile torențiale care au afectat mai multe zone ale orașului. Femeia în vârstă de 33 de ani, surprinsă de ape, a fost asistată de echipajul SMURD și transportată la spital de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

De asemenea, pompierii au evacuat o persoană dintr-o locuință și au dus-o într-o zonă sigură, în timp ce doi bărbați au fost scoși dintr-un autoturism în care rămăseseră blocați din cauza apei. În aceste momente, echipajele verifică fiecare locuință de pe strada Libertății pentru a identifica persoanele care au nevoie de ajutor sau care doresc să fie evacuate.

La intervenție acționează 16 cadre militare și un ofițer, cu patru autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SMURD. Forțele au fost suplimentate cu o motopompă de la Garda de Intervenție Băicoi și cu o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

„Misiunea este în desfășurare, iar pompierii continuă intervențiile pentru protejarea populației din zonele afectate”, au transmis autoritățile.

Meteorologii au anunțat că duminică, 19 iulie, într-o singură oră, la Bușteni a plouat cât pentru o lună întreagă. Cantitatea uriașă de apă a contribuit la formarea viiturii care a afectat grav stațiunea, iar turiștii aflați în zonă au fost luați prin surprindere de furia naturii.

DN1, unul dintre cele mai circulate drumuri din România, a fost inundat în zona centrală a orașului Bușteni. La acest moment, mai multe străzi din zona centrală a orașului Bușteni sunt inundate, iar acumulările importante de apă afectează circulația și accesul în anumite zone.

Echipajele de intervenție acționează pentru evacuarea apei, limitarea efectelor inundațiilor și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Totodată, sunt monitorizate zonele cu risc, în condițiile în care situația este în continuă dinamică.

„La acest moment, pe DN1 (zona centrală), în oraşul Buşteni, sunt inundate mai multe străzi, fiind semnalate acumulări importante de apă care afectează circulaţia şi accesul în anumite zone. Echipajele de intervenţie acţionează în teren pentru evacuarea apei, limitarea efectelor produse de inundaţii şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Totodată, sunt monitorizate zonele cu risc, iar situaţia este în dinamică”, a transmis IPJ Prahova.

Mai multe autoturisme au fost luate de puhoaiele de apă.

12 persoane, salvate de pompieri

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că pompierii au intervenit pentru salvarea mai multor persoane surprinse de viitură.

„12 persoane au fost salvate de pompieri. Două persoane au fost scoase de pompieri din mașină. Nu avem persoane raportate ca fiind dispărute sau victime. Avem un pieton care a fost luat de apă și care a suferit fracturi”, a transmis șeful DSU.

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De asemenea, o femeie care se deplasa pe jos a fost luată de viitură și a suferit răni. Pompierii au intervenit pentru a o salva, iar victima primește îngrijiri medicale.

„Ploile abundente au creat probleme în această după-amiază în Bușteni, unde pompierii prahoveni intervin pentru sprijinirea populației afectate de acumulările de apă. La fața locului acționează echipaje de la Detașamentul Sinaia cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. De asemenea, o femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de apă la intrarea în Bușteni dinspre Sinaia. Aceasta a fost ajutată inițial de un cetățean, apoi preluată de echipajul SMURD Sinaia și este asistată medical în ambulanță. Ăn același timp, pompierii desfășoară intervenții pentru evacuarea unor persoane rămase în autoturisme, în condițiile în care precipitațiile abundente au dus la acumulări importante de apă în mai multe zone ale stațiunii”, a transmis ISU Prahova.

Autoritățile le recomandă oamenilor să evite deplasările în zonele afectate și să nu încerce să traverseze sectoarele de drum inundate, nici pe jos și nici cu autoturismele.

Șeful DSU le-a transmis locuitorilor să respecte recomandările autorităților și să evacueze locuințele dacă li se solicită acest lucru.

În cazul unor situații care pun în pericol viața, integritatea persoanelor sau bunurile, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze numărul unic de urgență 112.

Cod galben și Cod portocaliu de viituri

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare valabilă în intervalul 19 iulie, ora 12.00 – 20 iulie, ora 12.00.

În mai multe zone din țară sunt în vigoare avertizări Cod galben și Cod portocaliu, fiind prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Județele care intră sub Cod galben și portocaliu de furtuni. Averse torențiale, vânt puternic și grindină

Avertizarea Cod galben vizează râuri din bazinele hidrografice Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Dunăre – afluenții mici aferenți sectorului din amonte de confluența cu Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut.

Fenomenele hidrologice se pot produce și pe afluenți de grad inferior, precum și pe cursuri de apă necadastrate.

Cod portocaliu în mai multe județe

Avertizarea Cod portocaliu este valabilă în intervalul 19 iulie, ora 13.00 – 20 iulie, ora 09.00, pe sectoare din bazinele hidrografice Prahova, Putna, Trotuș și Bistrița.

Hidrologii avertizează asupra riscului de viituri rapide și inundații locale, în special în cazul unor ploi torențiale.

În paralel, Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod roșu nowcasting pentru averse torențiale de peste 50–60 de litri pe metru pătrat, vijelii cu rafale de peste 90 de kilometri pe oră, descărcări electrice frecvente și grindină de mari dimensiuni.