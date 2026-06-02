Marți, 2 Iunie 2026
Adevărul
Ciucu, mesaj acid pentru PSD: „Nasol că nu ați rezolvat problema să vă cărați la Monaco și Capri să cheltuiți banii românilor”

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, lansează un atac dur la adresa PSD, pe fondul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, acuzând social-democrații că evită asumarea responsabilității guvernării și că au contribuit la blocajul politic actual.

Ciprian Ciucu FOTO: FB
Într-un mesaj publicat marți, 2 iunie, pe rețelele sociale, Ciprian Ciucu a criticat dur absența PSD din spațiul decizional și lipsa de asumare politică:

„Bravo vouă, geniilor! Mari bărbați de stat, ați lăsat țara fără guvern, dar când este vorba despre soluții și asumare dispăreți ca măgarii în ceață. Apropo, unde au dispărut toți liderii PSD în ultima săptămână? Nasol, vine vara, vin vacanțele și voi n-ați rezolvat problema și nu vă puteți căra liniștiți la Monaco, Capri și pe unde vă mai duceți voi să cheltuiți banii românilor”, a scris Ciprian Ciucu, pe FB.

Liderul liberal a descris situația politică drept un blocaj, afirmând că nu vede schimbări semnificative în negocieri.

„Mă tot invită presa să apar prin emisiuni și nu mă duc pentru că nu am de ce. Nu s-a schimbat nimic. Suntem în continuare într-un echilibru de tip Nash. Ce să spun nou? Dar, mai las încă o dată aici poziția PNL, căci tot se aruncă fel și fel de narațiuni pe piață”, a mai spus Ciucu.

Primarul Capitalei mai susținut că PNL și-a asumat guvernarea: „Partidul Național Liberal și-a asumat odată guvernarea! A făcut-o ca recunoaștere a greșelilor din trecutul foarte recent. Și, prin Bolojan, cu frâna de mână trasă de PSD/Grindeanu, a făcut ceea ce era corect să facă!”

Acuzații privind PSD și coaliția de guvernare

Ciucu a continuat seria atacurilor, susținând că PSD ar fi destabilizat guvernarea: „PSD a fugit de răspundere și nu și-a asumat nimic! Apoi a fost ticălos și a dărâmat o guvernare corectă pentru români, când s-a ajuns la privilegii. Nu a fost alt motiv- țara își revenea după măsurile grele și nepopulare. Privilegiile: funcții, contracte, intermediarii din energie etc.”

Acesta a mai explicat poziția PNL privind relația cu PSD.

„Trebuie să înțelegeți două lucruri: (a) Nu mai există „Partidele Alianței”, pentru că nu mai există o „alianță”. A fost distrusă de PSD, atunci când au încălcat protocolul de guvernare și au dat jos guvernul. Și fuseseră avertizați de două ori în prealabil de BPN al PNL, cu decizii clare. Nu mai avem un protocol și nu PNL l-a distrus.

(b) Nu mai putem avea o alianță sau o coaliție, pentru că nivelul de încredere pe care îl avem în PSD este sub nivelul mării. Nu mai avem încredere. S-au comportat mișelește, ajunge.”, a explicat Ciucu.

„Nu vrem să mai fim complici”

Liderul PNL afirmă că partidul nu mai dorește continuarea colaborării în actuala formulă.

„E simplu: nu vrem să mai fim complici, în stilul lor, la privilegii, populisme și devalizarea sistemului de energie. Nu vrem să mai fim asociați cu ei, vrem să avem propria cale și să vedem dacă vom mai merita vreodată încrederea românilor!”, a spus Ciucu.

Acesta acuză PSD că repetă un tipar politic: „Am mai văzut, de prea multe ori, acest film. Repetat, pe final de mandat ies de la guvernare, apoi ne țin lecții! Și vin iar să cerșească votul românilor! Și atacă guvernul care vine, că este de tehnocrați sau politic. De câte ori să îi lăsăm să îi prostească pe români și pe noi toți?”

Ciprian Ciucu a făcut referire și la rolul președintelui în actuala criză politică, susținând că există promisiuni privind formarea unui nou guvern. „Președintele ne-a dat asigurări că în curând vom avea un guvern și o soluție! Să îi dăm acest credit!”

Totodată, el a ridicat întrebări privind strategia politică: „Corect este ca cei care au dărâmat guvernul să vină cu soluția, să pună ceva în loc. Sau să iasă public, să ne spună că nu au o soluție, că fug de responsabilitatea guvernării și basta! Atunci, abia atunci, PNL mai poate fi readus în discuție, dar fără PSD!”

În final, liberalul a ridicat semne de întrebare privind strategia politică a președintelui: „De ce domnul președinte alege să nu expună PSD, protejându-i, și să nu le încredințeze misiunea de a forma majoritatea necesară guvernării? De ce își asumă guvernarea grea cu un om de-al său?”, a declarat Ciprian Ciucu.

