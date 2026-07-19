Cele două Românii din 2026. Suma ireală cu care trăiește o familie cu copil, în timp ce un singur om cheltuie 55.000 lei lunar. „Cum e posibil?”

O postare virală pe Reddit a scos la iveală diferențele șocante dintre felul în care trăiesc românii. De la bugete minuscule, la sume amețitoare în Cluj și București, totul lasă impresia că există practic două Românii, iar sărăcia lucie și prosperitatea sunt duse la extreme.

Un simplu exercițiu de sinceritate pornit de un utilizator pe Redddit scoate la iveală o prăpastie între stilurile de viață din România. De la cei care supraviețuiesc cu bugete microscopice în orașe mici, până la cei care cheltuie mii de euro și ard un plin de benzină în doar două zile prin orașe ca Bucureștiu și Cluj, comentariile internauților pot să ofere o radiografie fascinantă a felului în care trăiesc românii.

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„Sunt curios cam cât cheltuiți într-o lună, în medie. Eu ajung pe la 4.000 lei pe lună, cu tot cu mâncare, utilități, ieșiri și alte cheltuieli curente. Voi pe unde vă încadrați? Dacă vreți, spuneți și orașul și dacă stați singuri sau cu cineva”, a este postarea care a deschis dezbaterea pe Reddit.

Postarea s-a viralizat, iar răspunsurile cu curs pe bandă rulantă. Așa au ieșit la iveală adevărați magicieni ai bugetelor reduse, oameni pentru care supraviețuirea în marile aglomerări urbane înseamnă sacrificii zilnice.

E vorba despre români care se mulțumesc cu mai puțin decât media și reușesc să se încadreze în buegete mult reduse. „Maxim 3 000 lei toate cheltuielile, 2 adulți și un copil sub 1 an. Într-un oraș mic”, a scris un internaut, spre surprinderea celorlalți. „Cum? Cu un copil mic?”, s-a mirat altul. „Da... acum a început diversificarea, deci să zicem că acum o să fie un maxim 3.500 lei”, i s-a răspuns.

Un bucureștean a explicat plastic ce presupune un trai frugal de 4.000 de lei pe lună atunci când ai de acoperit rate, utilități și întreținerea unui animal de companie, menționând că vacanțele lipsesc cu desăvârșire, hainele se cumpără doar la strictă necesitate, iar ieșirile în oraș se rezumă la una sau două ape plate.

„Aproximativ 1.000 de lei/lună + ~300 Utilități + 50 Lei telefon + 25$ Chat GPT”, a schițat altul cheltuielule frugale.

Viață de român familist

Rețeta clasică a acestor bugete strânse rămâne însă aceeași în toată țara, bazându-se pe gătitul aproape exclusiv în casă și pe lipsa ratelor sau a chiriei, așa cum o dovedesc o familie cu trei copii din Suceava care se descurcă cu 6.500 de lei sau un cuplu din Galați care cheltuie 5.000 de lei.

„6.500 de lei familie cu 3 copii Suceava”, a scris cineva. „Foarte economi. Felicitări!”, i-a răspuns altul.

„3.000-4.000 lei pe lună. Trăit modest, fără chirie, 90% gătit acasă”, a fost altă idee.

Nu este însă un caz singular, așa cum o dovedește un cuplu din Galați. „5.000 lei - cuplu - GL nu plătim chirie”, a scris cineva. Există și în București astfel de cazuri, dar bineînțeles fără a pune la socoteală chiria. „Fără chirie, într-o lună normală vreo 3.000 în București”, a punctat cineva.

Pe ce își dau românii banii

Pe măsură ce veniturile cresc și trec de pragul psihologic al clasei de mijloc urbane, ecuația personală se complică, iar confortul modern începe să își ceară drepturile financiare. Un bucureștean a oferit o defalcare extrem de precisă a unei luni obișnuite în care a cheltuit 2.400 de lei pe chirie și întreținere, 1.900 de lei pe mâncare comandată sau sandvișuri fiindcă nu gătește, și doar 500 de lei pe distracții, primind imediat recomandarea amicală de a încerca să se distreze mai mult.

„Pe luna iunie am avut așa: 2.400 chirie + întreținere, 1.900 mâncare (nu gătesc, doar îmi fac sandvișuri, comand, cumpăr direct), 250 transport (autobuz, metrou, bolt), 100 lei Digi+Vodafone, 500 de lei distracții”, a scris el. „Cam puțin pe plăceri…distrează-te și tu mai mult”, i-a recomandat altul.

Alții preferă o abordare mult mai riguroasă, cum este cazul unei familii cu doi copii și o pisică din Popești-Leordeni care folosește un tabel Excel pentru a monitoriza absolut tot. Aceștia au observat că, deși cheltuielile lor recurente sunt de 10.000 de lei, media reală pe un an întreg sare spre 15.000 de lei pe lună dacă sunt incluse vacanțele sau achizițiile majore precum anvelopele noi de iarnă. Interesant este că dinamica se schimbă masiv și există cazuri de bucureșteni de clujeni care trăiesc modest, deși cele două orașe sunt campioanele salariilor în România.

Un cuplu din Cluj a stârnit curiozitatea generală după ce a afirmat că trăiește cu 5.000 de lei cu tot cu chirie, secretul lor fiind o chirie neobișnuit de ieftină în cel mai scump oraș din România.

„Cu tot cu chirie, 5k, București”, a fost un mesaj. „Cam 5.000 lei / cuplu, cu chiria inclusă (ieftină) -Cluj”, a scris celălalt. „5.000 în 2 cu tot cu chirie? Cum arată lista de cheltuieli?”, s-a arătat cineva surprins. „Cam 2.200-2.300 pe chirie + facturi, iar restul pe cumpărături. Nu avem cheltuieli de transport, folosim masina foarte rar, gătim predominant în casă. Evident, suma aia nu include vacanțe, haine, cheltuieli medicale etc, doar ce cheltuim recurent”, a explicat cel întrebat, dezvăluindu-și rețeta traiului econom.

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Regula celor cu venituri mari

La vârful piramidei veniturilor se aplică o regulă nescrisă dar universal valabilă, conform căreia cu cât ai mai mult, cu atât vei băga mâna mai adânc în buzunar. Cel puțin asta susține chiar unul dintre internauții cu venituri peste medie. Evident, cheltuielile sunt pe măsură. În această zonă, problemele legate de prețul alimentelor de bază dispar, fiind înlocuite de presiunea ratelor mari, a abonamentelor digitale și a hobby-urilor costisitoare. O confirmă un bucureștean care recunoaște că cheltuie peste 10.000 de lei doar pentru el și mama lui, plângându-se că doar energia electrică a costat 700 de lei și că preferă să nu mai facă calcule amănunțite ca să nu îl ia cu rău din cauza comisioanelor și a taxelor.

„Eu, mama şi ograda plus cutia de pantofi de la Bucuresti peste 10k. A venit 700 de lei numai curentul. Nu fac calcule să nu mă ia cu rău şi cine ştie ce abonamente online mai am. La asta adaugi contabil, taxe la mirificul stat român, plus comisioane la bănci pentru intrări ieşiri”, a scris cineva. „3-4k euro”, a punctat altul.

Într-o notă similară, un părinte care scoate din buzunar 19.000 de lei lunar recunoaște că nu se mai gândește deloc la prețul cumpărăturilor, dar că bugetul se evaporă pe alte plăceri, cum ar fi jocurile de pe platforma Steam, unde lasă lunar sute de lei.

„Familie cu un copil, 19.000 lei. Am trăit si cu mult mai puțin, dar concluzia e ca cu cât ai mai mult cu atât vei băga mâna în buzunar mai adânc”, a scris el. „Îți iei roșii de alea bune de la Mega?”, l-a întrebat altul. „Nu te mai gândești la cumpărături dacă la asta te referi. Începi să-ți iei altele. Numai pe steam cheltui între 300 -500 lei lunar. Dar la final de lună sigur îi cheltui pe toți. Sau îi pun deoparte să-i cheltui mai târziu”, a venit răspunsul.

Prosperitatea se simte în Cluj și București

Extrema acestei opulențe urbane vine tot din Ardeal, tot de la Cluj, unde un clujean singur a șocat platforma declarând un buget lunar de 55.000 de lei dacă include și banii direcționați către investiții. Chiar și fără acestea, cheltuielile sale nete ajung la 13.500 de lei, sumă ce acoperă o rată masivă la apartament și o lună de vacanță petrecută anual la Sapporo.

Alții cheltuie însă și mai mult. „55.000 daca pui banii băgați în investiții ca și cheltuiți, Dacă nu, 13.500. Rata apartament 4.000+2 avans/luna. Cluj 11 luni pe an, Sapporo una, singur”, a scris altul. „3-4.000 de euro 2 persoane fără chirie”, a punctat altul.

Această radiografie financiară de la firul ierbii a trecut granițele și a atras atenția românilor din diaspora, care folosesc confesiunile celor de acasă ca pe un barometru pentru o eventuală repatriere.

Din Queens, New York, un român stabilit acolo de 17 ani a mărturisit că cheltuie în jur de 2.800 de dolari pe lună mâncând des la restaurant și că aceste comentarii îi oferă o imagine clară despre realitatea din țară, primind instant replica ironică că dacă se întoarce cu un astfel de salariu va fi considerat un adevărat magnat. Un alt conațional din Atlanta, cu o vechime de un sfert de secol în Statele Unite, a completat tabloul menționând că scoate din buzunar peste 4.500 de dolari cu tot cu rata la casă, recunoscând că el și soția sa sunt tot mai tentați de o revenire definitivă în Europa.

Două Românii și impozite pe venit la sânge

Concluzia care poate fi trasă pe baza răspunsurilor ar fi și că societatea românească s-a fragmentat în bule economice complet paralele. Nu mai există un cost al vieții universal valabil, ci doar realități diferite, în care o sumă ce reprezintă pragul de subzistență pentru o persoană singură într-un cartier rezidențial din Cluj sau București poate însemna un buget de confort pentru o întreagă familie dintr-un oraș de provincie. De altfel, cele două mari orașe sunt și cele mai scumpe din România, iar conform INS conduc detașat în clasamentul celor mai mari salarii din România.

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Cifrele oficiale ale Eurostat arată clar că România, alături de Bulgaria, sunt cele mai sărace țări din Uniunea Europeană. Românii, alături de bulgari și greci, au fost cei mai expuși riscului de sărăcie și excluziune socială din toată populația statelor membre UE, arată datele publicate de Eurostat.

Interesant este că mai bine de 20% dintre europeni (20,9%, adică 92,7 milioane de persoane) erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială.

În rândul statelor membre, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială se înregistra în Bulgaria (29%), Grecia (27,5%) şi România (27,4%).

România conduce și într-un alt top. Potrivit datelor oficiale, România estev țara în care munca este impozitată cel mai dur din întreaga Uniune Europeană. Statul impozitează 41,5% din veniturile românilor, în timp ce media Uniunii Europene este de 29,1%.