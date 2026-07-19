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Ce primești dacă donezi sânge. Tichete cadou, zi liberă și alte beneficii pentru donatori

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Persoanele care donează sânge în România primesc, pe lângă satisfacția de a salva vieți, și o serie de beneficii prevăzute de lege. Donatorii pot primi tichete de masă, o zi liberă de la locul de muncă sau de la cursuri, reduceri la transportul în comun și alte facilități.

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Iată ce primești dacă donezi sânge și care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a deveni donator.

Valoarea tichetelor cadou oferite donatorilor

Cel mai cunoscut beneficiu acordat donatorilor este reprezentat de tichetele de masă.

În prezent, persoanele care donează sânge primesc tichete de masă în valoare de 280 de lei, acordate pentru fiecare donare, potrivit legislației în vigoare.

Tichetele sunt oferite de centrul de transfuzie unde are loc donarea și pot fi folosite pentru cumpărături la comercianții care acceptă acest tip de plată.

Donarea de sânge poate fi făcută, în general:

  • o dată la 90 de zile pentru bărbați;
  • o dată la aproximativ 120 de zile pentru femei,

în funcție de recomandările medicale și de starea de sănătate a donatorului.

Cum primești zi liberă de la locul de muncă

Un alt avantaj important este acordarea unei zile libere.

Potrivit legii, persoanele salariate beneficiază de o zi liberă plătită în ziua donării de sânge.

Elevii, studenții și militarii beneficiază, la rândul lor, de o zi liberă de la cursuri sau de la program.

Pentru acordarea zilei libere este necesară adeverința eliberată de centrul de transfuzie după donare, document care se prezintă angajatorului sau instituției de învățământ.

Cum beneficiezi de reducere la transportul în comun

Donatorii de sânge beneficiază și de facilități pentru transport.

După donare, aceștia primesc o reducere de 50% pentru abonamentul de transport în comun, valabilă timp de o lună.

Facilitatea se acordă în localitatea unde funcționează centrul de transfuzie la care a fost efectuată donarea, pe baza documentelor eliberate de acesta și în condițiile stabilite de operatorul local de transport.

Alte beneficii pentru donatorii de sânge

Pe lângă tichetele de masă și ziua liberă, donatorii mai beneficiază de:

  • analize medicale gratuite efectuate înainte de donare;
  • verificarea tensiunii arteriale, pulsului și nivelului hemoglobinei;
  • determinarea grupei sanguine și a factorului Rh, dacă acestea nu sunt cunoscute;
  • posibilitatea depistării unor afecțiuni prin analizele efectuate asupra sângelui recoltat.

În plus, donarea contribuie la refacerea rezervelor de sânge din spitale, unde este nevoie zilnic de produse sanguine pentru intervenții chirurgicale, accidente, tratamente oncologice sau alte urgențe medicale.

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Cine poate să doneze sânge

Poate dona sânge orice persoană care îndeplinește criteriile medicale stabilite de Ministerul Sănătății și de centrele de transfuzie.

În general, donatorul trebuie:

  • să aibă între 18 și 60 de ani;
  • să cântărească minimum 50 de kilograme;
  • să fie într-o stare bună de sănătate;
  • să nu sufere de boli transmisibile sau afecțiuni care contraindică donarea;
  • să nu fi consumat alcool înainte de donare și să respecte recomandările primite de personalul medical.

Înainte de recoltare, fiecare persoană completează un chestionar medical și este consultată de un medic, care stabilește dacă donarea poate avea loc în condiții de siguranță atât pentru donator, cât și pentru pacientul care va primi sângele.

Titluri de stat Fidelis cu dobândă mai mare pentru donatorii de sânge

Pe lângă tichetele de masă și celelalte facilități prevăzute de lege, donatorii de sânge pot beneficia și de condiții avantajoase în cadrul programului de titluri de stat Fidelis, derulat de Ministerul Finanțelor.

În fiecare ediție a programului este rezervată, de regulă, o tranșă specială destinată persoanelor care au donat sânge, acestea având acces la o dobândă mai mare decât cea oferită investitorilor din tranșele standard. Totodată, valoarea minimă a subscrierii este, în general, mai redusă, ceea ce face investiția mai accesibilă.

Pentru a putea investi în această tranșă, donatorii trebuie să facă dovada că au donat sânge într-o perioadă stabilită prin prospectul fiecărei emisiuni. Dovada se face prin documentele eliberate de centrul de transfuzie sanguină.

Condițiile diferă de la o emisiune Fidelis la alta. Ministerul Finanțelor stabilește pentru fiecare ofertă perioada în care trebuie efectuată donarea, nivelul dobânzii acordate și valoarea minimă a investiției.

Această facilitate a fost introdusă pentru a încuraja donarea de sânge și oferă donatorilor posibilitatea de a obține un randament mai bun pentru economiile investite în titluri de stat, care sunt garantate de statul român.

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