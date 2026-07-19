La mai bine de o lună de la startul competiției, Campionatul Mondial de fotbal a ajuns la final. Într-un meci ce se va disputa astăzi, de la ora 22.00, pe stadionul din New York / New Jersey, Spania și Argentina își vor disputa titlul suprem.

Finala va fi arbitrată de o brigadă din Slovenia

Slavko Vincic va conduce finala Cupei Mondiale de fotbal, ediția 2026, în care se vor înfrunta selecționatele Spaniei și Argentinei. Va fi a patra partidă pe care oficialul sloven o va arbitra la competiția din America de Nord. Acesta a condus meciurile Brazilia - Maroc și Iordania - Algeria, în faza grupelor, și Mexic - Ecuador, în „16”-imile de finală. În ultimul meci, Vincic l-a eliminat pe ecuadorianul Piero Hincapie pentru că și-a acoperit gura în timp ce se adresa unui adversar, aplicând așa-numita „regulă Vinicius - Prestianni'.

În vârstă de 46 de ani, Slavko Vincic este arbitru internațional din 2010 și a condus două partide la precedentul turneul final al Cupei Mondiale, desfășurat în 2022, în Qatar: surprinzătoarea înfrângere a Argentinei în meciul de debut cu Arabia Saudită (1-2) și partida Țara Galilor - Iran, tot în faza grupelor.

Spania, campioana europeană en titre, este neînvinsă în cinci meciuri disputate cu arbitrul sloven la centru. Vincic a condus partida pe care La Roja a câștigat-o cu 2-1 în fața Franței, la Euro 2024, dar și finala Ligii Campionilor din acel an, în care Real Madrid s-a impus cu 2-0 în fața formației Borussia Dortmund.

Vincic îi va avea ca asistenți pe compatrioții săi Tomaz Klancnik și Andraz Kovacic, în timp ce al patrulea oficial va fi iordanianul Adham Makhadmeh.

Echipe probabile

Spania (1-4-2-3-1): 23. Simon - 12. Porro, 22. Cubarsi, 14. Laporte, 24. Cucurella - 16. Rodri (cpt.), 8. Ruiz - 19. Yamal, 10. Olmo, 15. Baena - 21. Oyarzabal.

Rezerve: 13. Garcia, 1. Raya, 5. Llorente, 2. Pubill, 4. Garcia, 3. Grimaldo, 18. Zubimendi, 6. Merino, 20. Pedri, 9. Gavi, 26. Iglesias, 25. Munoz, 11. Pino, 17. Ni. Williams, 7. Torres

Absenți: niciunul

Antrenor: Luis de la Fuente

Argentina (1-4-4-2): 23. Martinez - 26. Molina, 13. Romero, 6. Lisandro Martinez, 3. Tagliafico - 5. Paredes, 20. Mac Allister, 24. Enzo Fernandez, 7. De Paul - 10. Messi (cpt.), 9. Julian Alvarez.

Rezerve: 1. Musso, 12. Rulli, 4. Montiel, 2. Senesi, 19. Otamendi, 25. Medina, 8. Barco, 11. Lo Celso, 14. Palacios, 15. Gonzalez, 17. Simeone, 18. Paz, 16. Almada, 22. La. Martinez, 21. JM Lopez

Absenți: niciunul

Antrenor: Lionel Scaloni

Se înfruntă cel mai bun atac şi cea mai valoroasă defensivă

Statisticile arată că finala de astăzi le va pune faţă în faţă pe echipele cu cel mai bun atac și cea mai valoroasă defensivă. Deţinătoare a titlului mondial, Argentina, a marcat cele mai multe goluri la acest turneu final (19), în timp ce adversara sa, Spania, a primit cele mai puţine (1).

Argentina a avut o medie de 2,71 goluri marcate pe meci la această ediție. Este cel mai mare număr de goluri marcate de o singură echipă la un turneu final de când Brazilia a atins același total în 1970. Această bărnă a fost depășită de doar patru echipe: Brazilia cu 22 de goluri în 1950, Franța cu 23 de goluri în 1958, RF Germania cu 25 de goluri în 1954 și Ungaria cu 27 la aceeași ediție.

Spania a marcat de 13 ori. S-a depășit cu 5 goluri totalul atins când această formație a câștigat titlul mondial în 2010.

Unai Simon, portarul Spaniei, a stabilit un nou record la acest turneu final la meciul cu Austria (3-0), când a bifat 519 minute fără gol încasat la Cupa Mondială. Ibericul l-a depășit atunci pe italianul Walter Zenga (518), care deținea această performanță de mai bine de trei decenii. De asemenea, el a depășit și alte nume mari ale fotbalului precum spaniolul Iker Casillas (476 minute) și englezul Peter Shilton (500). Simon „a recidivat” și în optimile de finală, când a contribuit substanțial la victoria (1-0) pe care Spania a obținut-o în fața Portugaliei, ajungând la 609 minute. Acesta a avut câteva intervenții salvatoare, inclusiv la șuturile lui Ronaldo din minutele 12 și 37. Recordul s-a oprit în minutul 41 al confruntării cu Belgia din sferturile de finală. Atunci Unai Simon a fost învins de Charles De Ketelaere, care, aflat la limita ofsaidului, a reluat în poartă mingea centrată de Castagne. Unai Simon nu mai primise gol la turneele finale ale CM de fotbal de la meciul pierdut (1-2) în fața Japoniei, la ediția din 2022, care s-a desfășurat în Qatar. La acea partidă, în minutul 51, a primit gol de la Ao Tanaka. Pe de altă parte, acesta nu a mai încasat gol în meciurile internaționale de la egalul 2-2 cu Turcia din preliminariile Cupei Mondiale, în noiembrie 2025. Născut în 11 iunie 1997, la Vitoria, portarul lui Athletic Bilbao a adunat 63 de selecții pentru prima reprezentativă a Spaniei, fiind câștigător al titlului european în 2024, al Ligii Națiunilor 2023 și al unei medalii de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Pe de altă parte, Spania a depășit Italia (CM 1990) și Elveția (CM 2006 și 2010) în ceea ce privește cele mai multe meciuri consecutive la Cupa Mondială fără gol primit. Seria ibericilor (6 partide) a început cu meciul încheiat la egalitate, 0-0, în „optimile” ediției 2022, când Marocul s-a calificat mai departe după loviturile la departajare. Au urmat acel 0-0 cu Insulele Capului Verde, dar și victoriile cu 4-0 cu Arabia Saudită, 1-0 cu Uruguay, 3-0 cu Austria și 1-0 cu Portugalia. „Acest record este meritul tuturor jucătorilor”, a spus antrenorul Spaniei, Luis de la Fuente. „Solidaritatea, generozitatea, efortul și sacrificiul lor. Fiecare a alergat pentru celălalt”.

Messi se luptă încă pentru titlul de golgheter

Lupta pentru titlul de golgheter este în continuare extrem de palpitantă. Grație celor două reușite din meciul pe care Franța l-a pierdut (4-6) în fața Angliei, în finala mică a CM de fotbal, Kylian Mbappe a ajuns la 10 goluri la această ediție, având cu două mai multe decât Lionel Messi. Totodată, Mbappe a trecut pe prima poziție și în ierarhia all-time. Acesta a ajuns la 22 de goluri, iar Messi are 21. Pe de altă parte, aceasta a fost cea de-a 4-a „dublă” a fotbalistului de la Real Madrid după cele din meciurile cu Senegal (3-1), Irak (3-0) și Suedia (3-0).

Mai multe goluri la o singură ediție a competiției au reușit Sandor Kocsis (Ungaria) – 11, în 1954, și Just Fontaine (Franța) – 13, în 1958, în timp ce Gerd Muller (RF Germania) a înscris tot 10, în 1970.

Pe de altă parte, Lionel Messi are ocazia de a înscrie în această seară. Argentinianul ocupă locul 2, cu 8 goluri, iar pe pozițiile următoare se află Jude Bellingham (Anglia), cu 7, Erling Haaland (Norvegia), cu 7, Harry Kane (Anglia), cu 6, Ousmane Dembele (Franța), cu 6, și Mikel Oyarzabal (Spania), cu 5.

Mai puțin cunoscut este modul în care s-ar face departajarea în caz de egalitate la finalul competiției. Principalul criteriu este cel al paselor de gol reușite. La acest capitol, Messi și Mbappe au câte 4 „asisturi” fiecare. Altfel, cel mai bun pasator de gol la această ediție este Michael Olise (Franța), cu 7, care a depășit recordul lui Pele din 1970 (6). De asemenea, Bruno Guimaraes (Brazilia), Brahim Diaz (Maroc) și Martin Odegaard (Norvegia) au câte 4 fiecareu.

În cazul în care egalitatea persistă, următorul criteriu de departajare a golgheterilor va fi numărul minutelor jucate. Și dacă și la acest capitol va fi egalitate jucătorii îșo vor împărți titlul de golgheter.

Rodri a reușit 648 de pase la acest turneu final

Spania, în schimb, are un joc mai colectiv. Echipa iberică are primii trei jucători care au încercat cele mai multe pase: Rodri (694), Aymeric Laporte (568) şi Pau Cubarsi (566). Următorii doi în clasament sunt jucători ai Argentinei: Leandro Paredes (521) şi Enzo Fernandez (483).

Acelaşi cvintet ocupă aceleaşi poziţii în clasamentul paselor reuşite, Rodri înregistrând 648. Iar acesta este cel mai mare număr înregistrat vreodată de un jucător la o Cupă Mondială. Jucătorul în vârstă de 30 de ani și-a doborât propriul record, cel pe care îl stabilise la ediția anterioară: 638 în Qatar 2022. Precedentul record fusese stabilit tot de un mijlocaș spaniol, Xavi, care reușise 599 de pase în 2010. Cei mai apropiați de Rodri la pasele reușite la acest turneu sunt coechipierii Pau Cubarsi (547) și Aymeric Laporte (533).

Datele statistice evidenţiază, de asemenea, contribuţia crucială a lui Oyarzabal şi Pedri din echipa Spaniei, precum şi a lui Fernandez din echipa Argentinei, în jocul fără minge, acest trio ocupând locurile întâi, al treilea şi al şaselea în clasamentul general al recuperărilor forţate, cu 53, 48 şi, respectiv, 43.

Extrema spaniolă Lamine Yamal a realizat cele mai multe driblinguri la acest turneu: 30. El este urmat de francezul Kylian Mbappé (24), brazilianul Vinicius Junior (23), argentinianul Lionel Messi (22) și belgianul Jeremy Doku (21).

Diego Maradona deține recordul pentru cele mai multe driblinguri reușite la o singură ediție: 53, în Mexic 1986. Messi le are pe cele mai multe la o ediție a CM de fotbal din acest secol: 46 în turneul final găzduit de Brazilia, în 2014.

Pe de altă parte, Spania este neînvinsă în 37 de meciuri – un record în fotbalul internațional masculin. De la înfrângerea cu 1-0 în fața Columbiei în martie 2024, La Roja a câștigat 27 de meciuri și a remizat 10. Italia a jucat 37 de meciuri fără înfrângere între 2018 și 2021, înainte ca Argentina să repete performanța între 2019 și 2022.

Messi a transmis un mesaj fanilor înaintea finalei

Campion mondial în 2022, argentinianul Lionel Messi ţinteşte un al doilea titlu consecutiv. Înaintea finalei, căpitanul argentinian a dorit să-şi omagieze echipa: „Cel mai frumos lucru din toţi aceşti ani nu sunt doar titlurile, ci drumul parcurs pentru a ajunge la ele. Să împărtăşesc viaţa de zi cu zi a acestui grup, să luptăm împreună, să ne ridicăm în momentele dificile, să savurăm fiecare etapă a drumului. Mulţumesc fiecăruia dintre coechipierii mei, staff-ului şi tuturor celor care muncesc zi de zi pentru a face din această echipă naţională o familie! Orice s-ar întâmpla, acest grup a scris deja o istorie pe care nu o vom uita niciodată şi pe care nimeni nu o va putea şterge vreodată”, a scris el pe Instagram.

Cum s-au calificat cele două echipe în ultimul act

Iată care a fost „drumul” celor două finaliste la această ediție a CM:

Spania

Grupa H

0-0 cu Insulele Capului Verde

4-0 cu Arabia Saudită

1-0 cu Uruguay

„16”-imi de finală

3-0 cu Austria

Optimi de finală

1-0 cu Portugalia

Sferturi de finală

2-1 cu Belgia

Semifinală

2-0 cu Franța

Argentina

Grupa J

3-0 cu Algeria

2-0 cu Austria

3-1 cu Iordania

„16”-imi de finală

3-2 cu Capul Verde (după prelungiri)

Optimi de finală

3-2 cu Egipt

Sferturi de finală

3-1 cu Elveția (după prelungiri)

Semifinală

2-1 cu Anglia

Au disputat un singur meci la turneele finale ale CM de fotbal

Cu toate că sunt două echipe de prim plan, Argentina și Spania nu s-au înfruntat de foarte multe ori. Poate și pentru faptul că sunt de pe continente diferite. În total, cele două rivale au disputat 14 meciuri, fiecare având câte 6 victorii. Alte două meciuri s-au încheiat la egalitate. Și golaverajul indică un echilibru. Spania a înscris 19 goluri, iar Argentina 18.

Primul meci dintre cele două rivale s-a disputat în 7 decembrie 1952, la Madrid. Iar sud-americanii s-au impus cu 1-0. Spania a reușit primul succes abia în al 4-lea meci, 2-0 la Sevilla, în 11 iunie 1961.

O singură partidă din cele 14 a fost oficială. În 13 iulie 1966, la Birmingham, Argentina a învins cu 2-1 Spania. A fost prima confruntare din faza grupelor turneului final al CM de fotbal care s-a desfășurat în Anglia. Toate golurile s-au înscris după pauză. Argentina a punctat prin Luis Artime (min. 65 și 80), iar Spania a replicat prin Jose Pirri (min. 68). La acel meci au sistat 48.000 de spectatori.