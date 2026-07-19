 20 iulie: Flacăra olimpică s-a aprins la Helsinki în 1952. O delegație de peste 100 de români a scris istorie | adevarul.ro
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20 iulie: Flacăra olimpică s-a aprins la Helsinki în 1952. O delegație de peste 100 de români a scris istorie

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În ziua de 20 iulie, anul 1927, regele Ferdinand I al României a murit, iar tronul a revenit nepotului său, Mihai I, care a devenit rege la vârsta de doar cinci ani. Tot pe 20 iulie, în 1952, a avut loc ceremonia de deschidere a celei de-a XV-a ediții a Jocurilor Olimpice de vară, organizată la Helsinki, Finlanda.

Atletul finlandez Paavo Nurmi intrând pe Stadionul Olimpic din Helsinki FOTO Wikimedia Commons
Atletul finlandez Paavo Nurmi intrând pe Stadionul Olimpic din Helsinki FOTO Wikimedia Commons

1868 – Nașterea lui Miron Cristea

La 20 iulie 1868, s-a născut Miron Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Originar din Toplița, a urmat studii de teologie și filosofie, iar de-a lungul carierei sale bisericești a ocupat mai multe funcții importante, fiind ales episcop al Caransebeșului în 1910. După Marea Unire din 1918, a susținut integrarea administrativă și bisericească a provinciilor istorice în cadrul statului român.

În anul 1925, odată cu ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie, Miron Cristea a devenit primul patriarh al BOR. În ultimii ani ai vieții a avut și un rol politic, fiind numit prim-ministru al României în 1938, în timpul domniei regelui Carol al II-lea. A murit în 1939, în funcție, iar activitatea sa rămâne asociată atât organizării Patriarhiei Române, cât și implicării în viața publică a perioadei interbelice.

1927 – Moartea regelui Ferdinand I

La 20 iulie 1927, a murit regele Ferdinand I al României, după o domnie începută în 1914 și marcată de participarea țării la Primul Război Mondial și de realizarea Marii Uniri din 1918. Născut în 1865, Ferdinand provenea din familia de Hohenzollern-Sigmaringen și a urcat pe tron după moartea regelui Carol I.

În timpul domniei sale au fost adoptate reforme importante, între care reforma agrară și introducerea votului universal masculin. Dispariția sa a deschis o nouă etapă în istoria monarhiei române, întrucât moștenitorul direct, prințul Carol, renunțase anterior la drepturile succesorale, iar coroana a revenit fiului acestuia, Mihai.

1927 – Mihai I devine rege al României

La 20 iulie 1927, în urma decesului regelui Ferdinand I, prințul Mihai a devenit rege al României la vârsta de cinci ani. Deoarece era minor, atribuțiile constituționale ale șefului statului au fost exercitate de o Regență alcătuită din trei membri: principele Nicolae, patriarhul Miron Cristea și Gheorghe Buzdugan, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Relaţia pe care Regele Mihai a avut-o cu cu dinastia Brătienilor: „O legătură de devotament până la sacrificiul suprem faţă de Coroana României“

Prima domnie a lui Mihai I a durat până în iunie 1930, când tatăl său, Carol al II-lea, a revenit în țară și a preluat tronul. Mihai avea să redevină rege în 1940, după abdicarea lui Carol al II-lea, iar cea de-a doua domnie s-a încheiat la 30 decembrie 1947, odată cu abolirea monarhiei și proclamarea republicii.

1952 – Deschiderea Jocurilor Olimpice de la Helsinki

La 20 iulie 1952, a avut loc ceremonia de deschidere a celei de-a XV-a ediții a Jocurilor Olimpice de vară, organizată la Helsinki, în Finlanda. Competiția a reunit peste 4.900 de sportivi din 69 de țări și a reprezentat prima ediție olimpică desfășurată după cel de-al Doilea Război Mondial la care au participat atât Uniunea Sovietică, cât și alte state care nu luaseră parte la edițiile anterioare.

Jocurile Olimpice de la Helsinki au avut un rol important în istoria sportului internațional, fiind caracterizate printr-o participare extinsă și prin apariția unor sportivi care aveau să devină nume importante în competițiile olimpice. România a fost prezentă cu o delegație de peste 100 de sportivi, care a concurat la mai multe discipline și a obținut patru medalii: două de aur și două de bronz. Printre performanțele remarcabile s-au numărat victoriile lui Iosif Sîrbu la tir, acesta devenind primul campion olimpic român din istorie, și rezultatele obținute de sportivii români la atletism și box.

Iosif Sîrbu, primul campion olimpic român din istorie FOTO Wikipedia
Iosif Sîrbu, primul campion olimpic român din istorie FOTO Wikipedia

2016 – Moartea actorului Radu Beligan

La 20 iulie 2016, a murit actorul Radu Beligan, una dintre personalitățile importante ale teatrului românesc. Născut în 1918, și-a început cariera artistică în anii 1930 și a jucat pe scenele celor mai importante teatre din București, interpretând numeroase roluri din dramaturgia română și universală.

Primul înotător al României la Jocurile Olimpice s-a născut la Timişoara. În 1952, la Helsinki a concurat la 100 de metri liber

Pe lângă activitatea de actor, Radu Beligan a fost regizor, profesor și director al Teatrului de Comedie, iar ulterior al Teatrului Național din București. De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai bine de șapte decenii, a primit numeroase distincții pentru contribuția sa la dezvoltarea teatrului românesc și a rămas activ pe scenă până la vârste înaintate.

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