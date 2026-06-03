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Augustin Zegrean, fost președinte al CCR: guvernul demis poate rămâne în funcție „mult și bine”

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Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean afirmă că actualul guvern demis poate rămâne în funcţie „mult şi bine”, până la depunerea jurământului de către un nou guvern, întrucât nu este condiţionat de cele 45 de zile prevăzute în cazul unui guvern interimar.

Augustin Zegrean, fost președinte CCR FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Augustin Zegrean, fost președinte CCR FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Fostul preşedinte CCR Augustin Zegrean a fost întrebat, miercuri, la Digi24, ce se întâmplă după terminarea termenului de 45 de zile prevăzut pentru un Executiv interimar.

„Acest guvern nu este în situaţia unui guvern interimar, ci este un guvern demis prin moţiune de cenzură. În Constituţie spune că în cazul în care guvernul este demis prin moţiune de cenzură, acel guvern administrează treburile curente ale ţării până la depunerea jurământului de către un nou guvern. Deci asta trebuie avut în vedere, că ei pot să stea acolo mult şi bine până când va veni cineva şi va spune: «noi suntem noul guvern»", a declarat Zegrean, scrie News.

În cazul celor şase miniştri numiţi interimar înainte de căderea Guvernului prin moţiune de cenzură, în locul social-democraţilor care au demisionat, Zegrean a spus că se poate discuta despre încheierea interimatului, dar că "n-are decât domnul prim-ministru demisionar să numească alţi miniştri interimari în locul celor care au plecat mai devreme" şi astfel va fi "câte un ministru interimar la trei-patru ministere.

Nu este prima dată când se întâmplă asta, prin 2009 a mai fost o situaţie oarecum asemănătoare, când Parlamentul nu a vrut să se întrunească, să numească sau să respingă un candidat propus pentru funcţia de prim-ministru. Adică a fost propus, dar Parlamentul a refuzat să-l asculte pentru a fi sau nu numit, aşa că au expirat cele 10 zile în care el era obligat să se prezinte la Parlament şi să-şi citească programul. Deci au mai fost lucruri comice în istoria recentă a României şi nu cred că se vor termina. Este comic ce se întâmplă acum la noi, pentru că într-o ţară întreagă la cap, n-am spus că România nu este întreagă la cap, să nu se înţeleagă asta, dar într-o ţară întreagă la cap, dacă se depune o moţiune de cenzură, cel care depune moţiunea depune şi noul program de guvernare şi lista noului guvern. Dacă trece moţiunea, guvernul acela pleacă şi ceilalţi îi iau locul", a explicat Augustin Zegrean.

Potrivit fostului președinte al CCR, astfel de situații nu sunt interzise de Constituție.

„Constituția nu interzice, este un lucru de bun simţ, de logică politică. Dai jos guvernul pentru un anumit motiv, spui motivul şi vii şi spui ce vei face tu dacă pleacă el. Aşa ar fi normal. Dar cine-i opreşte să facă aşa? Că nu-i opreşte nimeni. Şi dacă ar scrie în Constituţie... Păi nici ce scrie în Constituţie nu se respectă, darămite ce nu scrie!", a spus Zegrean.

Întrebat cum se poate ieşi din această situaţie, Augustin Zegrean a răspuns: „Preşedintele spunea că va face propunerea într-un termen rezonabil. Cine ştie ce înseamnă rezonabil? Acest termen se foloseşte chiar şi în Constituţie în ceea ce priveşte arestul preventiv sau judecarea unui proces în termen rezonabil. La Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi la Curtea Europeană de Justiţie se foloseşte frecvent acest termen «rezonabil», dar nu îl defineşte nimeni nicăieri".

În opinia sa, termen rezonabil înseamnă că imediat ce pleacă Guvernul, vine celălalt Guvern care a depus moţiunea de cenzură şi lista de guvernare, după care trebuia ascultat de Parlament şi apoi să intre în funcţie.

În legătură cu informaţiile din spaţiul public potrivit cărora preşedintele Nicuşor Dan vrea să desemneze un premier doar după ce se asigură că va exista o majoritate în Parlament, Augustin Zegrean a răspuns că nu preşedintele trebuie să găsească acea majoritate.

„Ăsta e rolul consultărilor, să vadă dacă există sau nu o majoritate. Dacă ar fi un partid care ar avea jumătate plus unu din numărul de parlamentari, atunci ar fi obligat preşedintele să îl desemneze pe cel propus de ei. Nefiind un astfel de partid în Parlament, preşedintele discută cu toate partidele ca să-şi facă o idee în cazul în care dacă vrea să propună pe «Ionescu» dacă are susţinere. Iar cei care merg la discuţii pot veni şi ei cu o propunere, dar preşedintele nu este obligat să propună o persoană desemnată de un partid decât dacă acel partid are majoritate parlamentară sau dovedeşte că este într-o coaliţie care poate asigura guvernarea. Altfel, nu este obligat să facă acest lucru. Are astfel de discuţii cu partidele doar ca să ia pulsul Parlamentului. Nici preşedintele nu face ce vrea el, ci face doar ce scrie în Constituţie sau aşa ar trebui să facă", a conchis Augustin Zegrean.

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