Au plătit 1.050 de lei pe noapte la un hotel din Saturn, dar s-au trezit cu tavanul prăbușit peste ei și fără curent: „Puteam să nu mai fiu acum”

Vacanța s-a transformat într-un coșmar pentru zeci de turiști cazați la un hotel din Saturn. O bucată de plafon s-a desprins în timpul micului dejun și a rănit o femeie, iar pana de curent care a urmat a lăsat clienții fără facilitățile promise și chiar blocați în lifturi.

Incidentul a avut loc în stațiunea Saturn, în timp ce turiștii luau micul dejun. Potrivit unei turiste aflate la fața locului, o bucată din plafon s-a desprins și a căzut peste o familie.

„Tavanul a căzut în jurul orei 11:00. Stăteam la masă să luăm micul dejun și a căzut tavanul peste o familie. I-a prins, le-a spart capul. S-a făcut curățenie și apoi a venit poliția. Rămăsese o gaură în tavan. Eram cu toții la micul dejun și este un hotel destul de mare. Era un tavan de rigips”, a povestit Raisa Manea, una dintre turistele cazate în hotel, potrivit B1.TV.

Poliția a confirmat incidentul. O femeie în vârstă de 57 de ani a fost transportată la spital după ce o bucată de gips-carton s-a desprins din plafonul terasei.

„Polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost accidentată, în timp ce afla pe o terasă a unui hotel din stațiunea Saturn. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de 57 de ani, care a fost transportată la spital după ce asupra sa ar fi căzut o bucată de gips – carton, desprinsă din plafonul terasei”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

În urma incidentului a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările sunt continuate pentru vătămare corporală din culpă.

„Am rămas blocată în lift între etajele 1 și 2”

Problemele turiștilor nu s-au oprit aici. Hotelul a rămas fără energie electrică sâmbătă, în jurul orei 15:00, iar generatorul de rezervă nu ar fi pornit.

Raisa a povestit că a rămas blocată într-un lift între etajele 1 și 2. Fiica sa se afla în hotel și a încercat să o găsească, în timp ce femeia striga după ajutor.

„Noi am rămas și blocați în lift. La ora 15:00 m-am dus până în cameră să mă schimb și noroc că fiica mea a mers pe scări. Am rămas blocată în lift între etajele 1 și 2. Am apăsat alarma, am început să țip. Și fata mea a început să țipe. Cu femeile de serviciu de aici s-a deschis liftul cu o cheie și m-au tras dintre etaje”, a relatat Raisa Manea.

Femeia susține că situația a fost cu atât mai periculoasă cu cât liftul indica un alt etaj decât cel la care se afla. „Dacă pornea curentul atunci, puteam să nu mai fiu acum. Liftul arăta că eu sunt blocată la etajul 4, deși eu eram cazată la etajul 3. Fata mea fugea de la un etaj la altul ca să mă găsească”, a mai declarat turista.

Potrivit acesteia, și o altă persoană a rămas blocată într-unul dintre lifturile hotelului.

„Sunt două lifturi la hotel. În celălalt lift a fost mai mare norocul, pentru că era o femeie blocată la parter și doar i-au deschis ușile”, a spus femeia.

Turistă: „Am plătit 1.050 de lei pe noapte pentru all inclusive”

În urma acestor incidente, turiștii s-au adunat la recepție pentru a cere returnarea banilor. Peste 60 de persoane solicită restituirea banilor pentru sejur.

„Acum stăm la coadă să ne cerem banii înapoi și se caută motive să nu ni-i returneze. Stăm de la ora 8 dimineața la recepție. Am plătit 1.050 de lei pe noapte pentru all inclusive”, a declarat Raisa Manea.

Problemele au afectat și accesul la apă potabilă. „Aseară ne-au dat apă de la chiuvetă. A fost scandal, au fost multe aici”, a mai relatat femeia.

Întreruperea alimentării cu energie electrică a afectat mai multe stațiuni din sudul litoralului, în plin sezon estival. Problemele au apărut pe fondul consumului crescut de energie, determinat în special de utilizarea intensă a aparatelor de aer condiționat și a sistemelor de răcire.

Potrivit autorităților locale, aproape 100 de hoteluri, terase, restaurante și beach baruri din stațiunile din sudul litoralului au fost afectate de întreruperile de curent. Au fost probleme în Saturn, Venus, Cap Aurora și parțial Neptun.

„Suntem în vârf de sezon estival, când se înregistrează cel mai mare număr de turiști. În această perioadă, consumurile sunt mai mari decât de obicei, deoarece sunt folosite intens aparatele de aer condiționat, frigiderele și alte echipamente de răcire”, a declarat primarul interimar al municipiului Mangalia, Paul Foleanu, potrivit presei locale.