SURSE Tensiuni la negocierile pentru Guvern. Ilie Bolojan respinge propunerea de premier a lui Nicușor Dan

Președintele României Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni pe liderii PNL, USR și PSD să le spună cum vede el rezolvarea crizei politice și pe cine dorește premier.

Președintele Nicușor Dan încearcă pe toate căile să deblocheze criza politică prin desemnarea unui premier, după mai bine de patru săptămâni de când premierul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.

Președintele ar vrea un guvern tehnocrat, condus de Eugen Tomac, care să treacă de votul Parlamentului, doar că deocamdată nu reușește să strângă o majoritate din partea partidelor pro-occidentale, cum s-a pronunțat.

Deși în ultimele zile s-a vehiculat public că va avansa în cel mai scurt timp numele premierului, astfel încât să se înceapă procedurale de învestire a unui nou Guvern, Nicușor Dan amână încă anunțul, semn că lucrurile nu sunt atât de simple pe cât și le-a imaginat.

Asta după ce într-o discuție avută marți la Cotroceni cu Ilie Bolojan liderul PNL i-a transmis răspicat că nu va susține un eventual guvern tehnocrat cu Eugen Tomac la manșă sau un guvern din care să facă parte PSD. De altfel, premierul demis, Ilie Bolojan, spunea că PNL nu va vota un guvern controlat din umbră de PSD sau din care ar face parte „surogate ale PSD pe funcțiile de ministru în acest guvern".

Potrivit surselor „Adevărul”, Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri și cu liderii USR, care la rândul lor resping varianta unui guvern tehnocrat.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri că USR va face o analiză în momentul în care se va face o propunere concretă.

„Guvernul tehnocrat e un Guvern care poate să arate în o mie de feluri. Ce am spus noi este că un Guvern tehnocrat care, de exemplu, ar fi paravan pentru PSD nu ajută românii şi un Guvern tehnocrat care să aibă după aceea numiri în subordine tot de la PSD, de la secretari de stat până la toate autoritățile din subordine, la fel nu reprezintă cu adevărat principiul de tehnocrație. Dar, va trebui să analizăm, evident, ne vom uita la un caz punctual", a susținut ministrul interimar al Mediului.

PSD, singurii flexibili la un guvern tehnocrat

Miercuri, președintele Nicușor Dan ar urma să se vadă și cu liderii PSD.

Aceștia sunt mai flexibili în chestiunea unui guvern format din tehnocrați, pe care i-ar vota, dar cu o condiție: social-democrații să poată numi oameni din partid în eșalonul 2 al guvernării - secretari de stat, prefecți, subprefecți.

Totuși, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai influenți lideri PSD, le-a transmis colegilor de partid că nu e de acord cu un guvern format exclusiv din tehnocrați, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Lia Olguța Vasilescu ar accepta un premier tehnocrat, dar restul guvernului să fie format din miniștri cu carnet de partid. De asemenea, Olguța Vasilescu i-a transmis lui Sorin Grindeanu să-și asume rolul de prim-ministru, pentru că partidul s-ar ocupa imediat să-i strângă o majoritate parlamentară, susțin sursele citate.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, zilele trecute, că, în opinia sa, dacă ar fi președintele României, ar oferi PSD posibilitatea de a forma un guvern, având în vedere că este partidul cu cele mai multe mandate.

Dacă va fi desemnat, Eugen Tomac va avea 10 zile la dispoziție pentru a forma lista miniștrilor și să prezinte un program de guvernare cu care să vină apoi în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere.

Caz în care are avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi investit în funcție.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 aprilie prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cabinetul a rămas la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.