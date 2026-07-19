 Generalul Gheorghiţă Vlad, imperturbabil după ce unui militar i s-a făcut rău chiar lângă el. Incidentul aminteşte de momentul Klaus Iohannis din 2019 | adevarul.ro
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Generalul Gheorghiţă Vlad, imperturbabil după ce unui militar i s-a făcut rău chiar lângă el. Incidentul aminteşte de momentul Klaus Iohannis din 2019

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Un militar a fost la un pas să se prăbuşească în timpul ceremoniei organizate la Monumentul Eroilor Aerului din Bucureşti, e Ziua Aviaţiei. În timp ce acesta primea ajutor de la colegi şi de la Raed Arafat, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad şi-a continuat discursul.

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Ceremonia organizată duminică la Monumentul Eroilor Aerului din Bucureşti, cu prilejul Zilei Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, a fost umbrită de un incident petrecut chiar în timpul discursului susţinut de şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.

În timp ce generalul vorbea în faţa participanţilor, un militar din Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, aflat în apropierea tribunei oficiale, a început să se clatine şi a fost la un pas să cadă.

Imaginile surprind momentul în care colegii săi observă că i s-a făcut rău şi intervin imediat pentru a-l sprijini, în timp ce şeful Statului Major al Apărării tocmai afirma: "Aviaţia înseamnă, înainte de toate, o echipă”.

Sursă: DIGI24

Printre cei care au mers să îl ajute  pe militarul de la Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” s-a numărat şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, prezent la ceremonie alături de reprezentanţi ai autorităţilor şi ai Armatei.

Generalul Gheorghiţă Vlad nu şi-a întrerupt însă discursul, ci şi-a continuat alocuţiunea în timp ce militarul primea îngrijiri. Imaginile s-au răspândit rapid în mediul online şi au stârnit numeroase reacţii.

Pe de altă parte, astfel de incidente nu sunt neobişnuite la ceremonii militare desfăşurate în aer liber, unde militarii stau perioade lungi în poziţie de drepţi, adesea în uniforme groase şi echipament complet.

Un episod asemănător a avut loc pe 15 august 2019, la ceremonia de Ziua Marinei desfăşurată la Constanţa. Atunci, un militar din garda de onoare a Statelor Unite a leşinat în timpul discursului susţinut de Klaus Iohannis, pe atunci preşedinte al României, care, la fel ca şi generalul Gheorghiţă Vlad, şi-a văzut de treabă netulburat.

Ulterior, ministrul Apărării de la acea vreme, Gabriel Leş, a declarat că militarul fusese transportat la Spitalul Militar şi că, cel mai probabil, suferise o cădere de glicemie.

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