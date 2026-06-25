Cele mai bune Air Fryere din 2026: piața s-a schimbat, liderii au rămas aceiași. Ce model alegi în funcție de nevoile, bugetul și stilul tău de gătit?

Majoritatea oamenilor aleg un Air Fryer care nu li se potrivește cu adevărat — fie plătesc prea mult pentru funcții pe care nu le folosesc, fie aleg un model limitat care nu livrează rezultatele așteptate.

În realitate, diferențele dintre friteuzele cu aer cald sunt mai mari decât par la prima vedere. Unele modele sunt mai mult marketing decât utilitate, în timp ce altele pot găti excelent chiar dacă sunt semnificativ mai accesibile. Tocmai de aceea, cel mai scump sau cel mai popular produs nu este automat și cea mai bună alegere pentru tine.

Vara scoate cel mai bine în evidență avantajele acestor aparate. Când temperaturile cresc, ideea de a porni cuptorul sau de a găti mult timp la aragaz devine din ce în ce mai puțin atractivă. Un Air Fryer îți permite să prepari rapid cartofi crocanți, carne, legume sau chiar deserturi, cu mai puțin efort și, de cele mai multe ori, cu un consum mai mic de energie.

Piața a evoluat rapid în ultimii ani, iar în 2026 diferențele dintre modele sunt mai evidente ca oricând. Astăzi ai de ales între friteuze cu aer cald premium cu două compartimente de gătire, variante smart controlate din aplicație, Air Fryere XXL pentru familii numeroase și opțiuni accesibile care oferă performanțe surprinzător de bune.

Pentru a-ți face alegerea mai simplă, am actualizat complet acest ghid, realizat inițial la începutul acestui an. Mai jos vei găsi cele mai bune Air Fryere din 2026, selectate în funcție de scenarii reale de utilizare — astfel încât să poți identifica rapid modelul potrivit pentru tine, fără să pierzi timp comparând sute de produse, ca să gătești mai rapid, mai sănătos, crocant chiar și fără ulei și cu mai puțin stres în bucătărie.

EDITOR’S CHOICE 2026 – BEST AIR FRYER Ninja Foodi DualZone AF400 – 4,79⭐ (251 recenzii) • Top Favorite • Disponibil și pe alb Friteuza premium cu cea mai mare capacitate din selecție (9,5L) și putere de 2470W, cu două zone independente, îți permite să gătești două preparate complet diferite în același timp, perfect sincronizat, fără compromisuri. Vezi prețul și alte detalii

Ninja Foodi DualZone AF400 își păstrează în continuare statutul de Editors’ Choice 2026, confirmând încă o dată poziția sa de reper în categoria Air Fryere premium. Faptul că a ocupat aceeași distincție și în ediția precedentă a ghidului nu este întâmplător, ci reflectă consistența rar întâlnită a unui produs care continuă să fie relevant chiar și pe o piață aflată în permanentă schimbare.

Motivul pentru care rămâne în centrul atenției este simplu: este una dintre puținele friteuze cu aer cald care nu doar îmbunătățesc experiența de gătit, ci o schimbă complet. Sistemul DualZone, capacitatea foarte mare și funcțiile de sincronizare transformă modul în care sunt pregătite mesele zilnice, oferind un nivel de flexibilitate pe care modelele clasice nu îl pot egala. În plus, rămâne unul dintre cele mai echilibrate produse între performanță, inovație și utilitate reală în bucătărie, fiind un model care apare constant în topurile internaționale de specialitate, consolidându-și statutul de reper în categorie.

Într-o piață în care apar constant modele noi, Ninja AF400 continuă să fie acel produs care stabilește standardul — nu doar îl urmează. Însă, chiar dacă în zona premium Ninja este un reper fără rival, pentru majoritatea utilizatorilor Cosori 5.5L rămâne cea mai echilibrată alegere.

Mai multe detalii despre aceste modele și celelalte recomandări din top sau din afara lui le vei descoperi în secțiunile Top 5 și Mențiuni speciale, unde fiecare produs este analizat în funcție de rolul său real în bucătărie și de tipul de utilizator căruia i se potrivește cel mai bine.

Cum am ales cele mai bune friteuze cu aer cald din 2026 de pe eMAG: criteriile din spatele topului

Această ediție reprezintă o actualizare a ghidului publicat la începutul anului 2026. Deși au trecut doar câteva luni, piața Air Fryerelor s-a schimbat suficient de mult încât să justifice o reevaluare completă a recomandărilor.

Unele modele și-au confirmat poziția prin sute de recenzii noi și evaluări excelente, în timp ce altele au fost depășite de produse mai performante sau mai bine poziționate ca preț. În același timp, au apărut modele noi care merită luate în calcul.

Pentru această actualizare am reanalizat oferta disponibilă pe eMAG, unde la momentul redactării erau listate aproximativ 3.200 de friteuze cu aer cald. Am verificat atât produsele deja recomandate, cât și noile apariții relevante, acordând prioritate modelelor cu un număr mare de recenzii și evaluări excelente din partea cumpărătorilor, experiența reală a utilizatorilor fiind unul dintre cele mai importante criterii de selecție. În prima etapă au fost luate în considerare doar modelele cu minimum 200 de recenzii și un rating de cel puțin 4,5 din 5. Ulterior, ne-am concentrat asupra produselor care au reușit să mențină evaluări excelente, de peste 4,7 din 5, după sute de achiziții confirmate.

Analiza a fost completată cu factori precum performanța în utilizare, reputația brandului, raportul calitate-preț, capacitatea, versatilitatea și funcțiile disponibile.

Am evitat să includem modele foarte ieftine de la branduri mai puțin consacrate, chiar dacă unele dintre acestea au obținut scoruri bune din partea utilizatorilor. Obiectivul nostru a fost să identificăm cele mai solide și echilibrate produse din fiecare categorie, capabile să ofere o experiență de utilizare convingătoare și pe termen lung.

Rezultatul este un clasament actualizat, format din 5 recomandări principale și 4 mențiuni speciale, care reflectă mai bine realitatea pieței din a doua jumătate a anului 2026 și acoperă cele mai importante tipuri de utilizatori, bugete și scenarii de utilizare.

Top 5 Air Fryere 2026: câte un câștigător pentru fiecare tip de utilizator

În continuare vei descoperi topul celor mai bune friteuze cu aer cald la jumătatea lui 2026, alese în funcție de ceea ce contează cu adevărat în utilizarea de zi cu zi: performanță, preț, popularitate și utilitate reală în bucătărie. Fiecare dintre cele cinci recomandări reprezintă produsul pe care îl considerăm cel mai reprezentativ într-o categorie importantă de utilizare, pentru a te ajuta să identifici rapid modelul care răspunde cel mai bine nevoilor tale.

Fiecare recomandare este însoțită de o casetă de prezentare cu cele mai importante informații tehnice și comerciale, urmată de analiza noastră, în care explicăm de ce produsul respectiv ocupă primul loc în categoria sa, ce avantaje oferă, cui i se potrivește și ce rol joacă în acest clasament.

Caseta de prezentare include și un link afiliat către pagina oficială a produsului, unde poți verifica în orice moment prețul, disponibilitatea, eventualele campanii promoționale, specificațiile complete și alte informații actualizate. În plus, dacă una dintre recomandările noastre reprezintă exact ceea ce cauți, poți ajunge direct la produs și îl poți comanda online fără să mai pierzi timp analizând sute de alternative similare.

Iată care sunt cele mai bune Air Fryere pe care merită să le ai în vedere în 2026.

1. Cea mai bună friteuză cu aer cald premium din 2026

Segmentul premium este dedicat utilizatorilor care își doresc mai mult decât o simplă friteuză cu aer cald. Aceste modele oferă capacitate mare, funcții avansate și flexibilitate superioară în utilizare, fiind ideale pentru familii numeroase sau pentru cei care gătesc frecvent. Dacă bugetul nu reprezintă un criteriu decisiv, un Air Fryer premium poate înlocui cu succes mai multe aparate din bucătărie și poate simplifica considerabil pregătirea meselor de zi cu zi.

BEST PREMIUM Ninja Foodi DualZone AF400 – 4,79⭐ (251 recenzii) • Top Favorite • Disponibil și pe alb Friteuză cu aer cald premium cu două compartimente independente, capacitate totală de 9,5 litri și putere de 2470W. Integrează funcțiile Dual Zone, Sync și Match, permițând prepararea simultană a două feluri de mâncare diferite sau a unor cantități mai mari din același preparat. Vezi prețul și alte detalii

Ninja Foodi DualZone este alegerea noastră pentru categoria premium deoarece oferă una dintre cele mai complete experiențe de utilizare disponibile în prezent. Sistemul Dual Zone transformă modul în care gătești, permițând prepararea simultană a două feluri diferite de mâncare, fiecare cu propriile setări de temperatură și timp. Capacitatea foarte mare îl recomandă pentru familii, iar funcțiile inteligente contribuie la economisirea timpului și la obținerea unor rezultate constante. Este unul dintre acele produse care justifică investiția prin performanță, versatilitate și confort în utilizarea de zi cu zi.

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este reprezentat de cele două compartimente independente, care permit gătirea simultană a preparatelor diferite fără compromisuri. Funcțiile Sync și Match simplifică procesul de preparare, iar capacitatea de 9,5 litri este suficientă pentru mese destinate unui număr mare de persoane. Puterea ridicată și distribuția eficientă a aerului cald contribuie la rezultate uniforme și la timpi reduși de gătire.

Principalul avantaj este reprezentat de cele două compartimente independente, care permit gătirea simultană a preparatelor diferite fără compromisuri. Funcțiile Sync și Match simplifică procesul de preparare, iar capacitatea de 9,5 litri este suficientă pentru mese destinate unui număr mare de persoane. Puterea ridicată și distribuția eficientă a aerului cald contribuie la rezultate uniforme și la timpi reduși de gătire. Pentru cine este potrivit: Acest model se adresează familiilor numeroase, pasionaților de gătit și utilizatorilor care folosesc frecvent un Air Fryer. Este o alegere excelentă pentru cei care pregătesc mai multe feluri de mâncare simultan și își doresc maximum de flexibilitate și eficiență în bucătărie.

Acest model se adresează familiilor numeroase, pasionaților de gătit și utilizatorilor care folosesc frecvent un Air Fryer. Este o alegere excelentă pentru cei care pregătesc mai multe feluri de mâncare simultan și își doresc maximum de flexibilitate și eficiență în bucătărie. De ce contează în acest ghid: Categoria premium trebuie să includă un produs capabil să reprezinte vârful de performanță al tehnologiei actuale. Ninja AF400 este unul dintre cele mai apreciate modele DualZone disponibile pe piață și stabilește standardul pentru ceea ce înseamnă un Air Fryer premium modern. Din acest motiv, ocupă fără rezerve primul loc în această categorie.

Verdict final: Ninja Foodi DualZone AF400 este cea mai bună alegere premium din clasamentul nostru. Capacitatea foarte mare, cele două zone independente de gătire și funcțiile inteligente îl transformă într-unul dintre cele mai performante și versatile Air Fryere disponibile în prezent.

2. Cel mai bun Air Fryer pentru majoritatea cumpărătorilor: alegerea sigură

Majoritatea cumpărătorilor nu caută neapărat cel mai mare, cel mai scump sau cel mai sofisticat Air Fryer. În schimb, își doresc un model fiabil, ușor de utilizat și suficient de performant pentru prepararea rapidă a meselor de zi cu zi. Categoria „Best Overall” este rezervată produsului care oferă cel mai bun echilibru între preț, performanță, capacitate și experiență de utilizare, fiind alegerea potrivită pentru cei mai mulți utilizatori.

BEST OVERALL Cosori Air Fryer 5.5L CP158-AF – 4,81⭐ (570 recenzii) • SuperPreț • Disponibil pe negru (limitat), roșu, alb, gri și albastru Friteuză cu aer cald de 1700W, cu o capacitate de 5,5 litri și 11 programe presetate pentru prepararea rapidă a unei game variate de alimente. Dispune de panou digital intuitiv, temperatură reglabilă între 75°C și 205°C și accesorii dedicate pentru preparate precum frigăruile. Vezi prețul și alte detalii

Air fryer-ul Cosori de 5.5L CP 158-AF este modelul pe care l-am recomanda fără ezitare celor mai mulți cumpărători. Oferă exact ceea ce caută majoritatea utilizatorilor: capacitate suficientă pentru o familie obișnuită, rezultate constante, funcționare simplă și un raport foarte bun între performanță și cost. Popularitatea sa este susținută de numărul mare de recenzii pozitive și de reputația excelentă pe care și-a construit-o în comunitățile de cooking și printre utilizatorii de Air Fryer. Este genul de produs care reușește să facă aproape totul bine, fără compromisuri importante.

Ce avantaje oferă: Principalul său avantaj este echilibrul foarte bun între dimensiune, performanță și ușurință în utilizare. Capacitatea de 5,5 litri este suficientă pentru majoritatea gospodăriilor, iar cele 11 programe presetate simplifică prepararea alimentelor fără ajustări complicate. Puterea de 1700W contribuie la gătirea rapidă și uniformă, iar interfața digitală este intuitivă chiar și pentru utilizatorii aflați la primul Air Fryer.

Principalul său avantaj este echilibrul foarte bun între dimensiune, performanță și ușurință în utilizare. Capacitatea de 5,5 litri este suficientă pentru majoritatea gospodăriilor, iar cele 11 programe presetate simplifică prepararea alimentelor fără ajustări complicate. Puterea de 1700W contribuie la gătirea rapidă și uniformă, iar interfața digitală este intuitivă chiar și pentru utilizatorii aflați la primul Air Fryer. Pentru cine este potrivit: Acest model este recomandat familiilor mici și medii, cuplurilor sau persoanelor care folosesc frecvent o friteuză cu aer cald și își doresc rezultate bune fără să investească într-un model premium. Este alegerea cea mai sigură pentru utilizatorii care cumpără primul Air Fryer și vor un produs versatil, fiabil și ușor de folosit.

Acest model este recomandat familiilor mici și medii, cuplurilor sau persoanelor care folosesc frecvent o friteuză cu aer cald și își doresc rezultate bune fără să investească într-un model premium. Este alegerea cea mai sigură pentru utilizatorii care cumpără primul Air Fryer și vor un produs versatil, fiabil și ușor de folosit. De ce contează în acest ghid: Orice clasament complet are nevoie de un model care să reprezinte alegerea optimă pentru majoritatea cumpărătorilor. Cosori 5.5L ocupă acest loc datorită combinației foarte reușite dintre performanță, popularitate, capacitate și preț. Nu este cel mai mare și nici cel mai sofisticat Air Fryer din clasament, însă este probabil modelul care va satisface cel mai bine nevoile celor mai mulți utilizatori.

Verdict final: Cosori Air Fryer 5.5L CP158-AF este cea mai echilibrată recomandare din acest ghid și una dintre cele mai sigure alegeri pentru majoritatea cumpărătorilor. Capacitatea potrivită, rezultatele constante, numărul mare de recenzii pozitive și raportul excelent între performanță și cost îl transformă într-un veritabil reper al categoriei Best Overall.

3. Cea mai bună friteuză cu aer cald pentru familii numeroase și porții generoase

Atunci când gătești pentru mai multe persoane, capacitatea devine unul dintre cele mai importante criterii de alegere. Un Air Fryer destinat familiilor trebuie să ofere suficient spațiu pentru porții generoase, să gătească rapid și uniform și să rămână eficient din punct de vedere al costului de achiziție. Categoria „Best Value pentru familii” este rezervată modelului care reușește să combine cel mai bine volumul generos cu performanța și un preț accesibil.

BEST VALUE Tefal Easy Fry Mega EY855BE0 – 4,86⭐ (305 recenzii) • Top Favorite • Disponibil și pe negru și negru/argintiu Friteuză cu aer cald de 2020W, cu o capacitate generoasă de 7,5 litri și 8 programe automate de gătire. Dispune de display LCD, temperatură reglabilă între 80°C și 200°C și vas detașabil cu înveliș antiaderent pentru o utilizare și curățare mai ușoară. Vezi prețul și alte detalii

Tefal Easy Fry Mega este una dintre cele mai inspirate alegeri pentru familiile care își doresc un Air Fryer încăpător fără să intre în zona premium de preț. Capacitatea de 7,5 litri permite prepararea unor cantități generoase de alimente, fiind potrivită pentru familii numeroase sau pentru cei care gătesc frecvent pentru musafiri. În același timp, păstrează un preț competitiv raportat la dimensiune și oferă fiabilitatea asociată brandului Tefal. Tocmai acest echilibru între volum, performanță și cost îl recomandă drept cea mai bună alegere pentru familii în cadrul acestui ghid.

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Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este capacitatea mare de 7,5 litri, suficientă pentru prepararea meselor pentru până la 6-8 persoane. Puterea de 2020W contribuie la gătirea rapidă și uniformă, iar cele 8 programe automate simplifică utilizarea zilnică. De asemenea, designul compact raportat la volumul disponibil îl face mai ușor de integrat în bucătărie decât multe modele similare.

Principalul avantaj este capacitatea mare de 7,5 litri, suficientă pentru prepararea meselor pentru până la 6-8 persoane. Puterea de 2020W contribuie la gătirea rapidă și uniformă, iar cele 8 programe automate simplifică utilizarea zilnică. De asemenea, designul compact raportat la volumul disponibil îl face mai ușor de integrat în bucătărie decât multe modele similare. Pentru cine este potrivit: Acest model este recomandat familiilor numeroase, celor care gătesc frecvent porții mari și utilizatorilor care vor un Air Fryer încăpător fără să investească într-un model premium cu două compartimente. Este o alegere excelentă pentru gospodăriile în care se prepară zilnic mese pentru 4 sau mai multe persoane.

Acest model este recomandat familiilor numeroase, celor care gătesc frecvent porții mari și utilizatorilor care vor un Air Fryer încăpător fără să investească într-un model premium cu două compartimente. Este o alegere excelentă pentru gospodăriile în care se prepară zilnic mese pentru 4 sau mai multe persoane. De ce contează în acest ghid: Nu toți cumpărătorii au nevoie de funcții premium sau de compartimente multiple, însă mulți au nevoie de mai mult spațiu de gătire. Tefal Easy Fry Mega ocupă un loc important în acest clasament deoarece oferă una dintre cele mai bune combinații dintre capacitate mare, performanță și accesibilitate. Pentru familii, reprezintă una dintre cele mai bune investiții din această categorie de produse.

Verdict final: Tefal Easy Fry Mega EY855BE0 este cea mai bună alegere pentru familii numeroase și unul dintre cele mai avantajoase Air Fryere mari din punct de vedere al raportului performanță-preț. Capacitatea de 7,5 litri, ratingul excelent și reputația brandului îl transformă într-o recomandare solidă pentru utilizatorii care gătesc frecvent cantități mari de alimente.

4. Cel mai bun Air Fryer cu funcție grill: gust de grătar direct în bucătărie

Nu toți cumpărătorii caută doar cartofi crocanți sau preparate gătite cu mai puțin ulei. Pentru mulți utilizatori, posibilitatea de a obține carne bine rumenită, legume cu aspect apetisant și rezultate apropiate de cele ale unui grătar reprezintă un avantaj important. Categoria „Best Grill” este destinată modelului care reușește să combine cel mai bine funcțiile unui Air Fryer modern cu experiența oferită de un grill electric.

BEST GRILL Tefal Easy Fry & Grill EY505D15 – 4,80⭐ (572 recenzii) • Top Favorite Friteuză cu aer cald 2 în 1, echipată cu funcție grill dedicată, grătar incorporat și tehnologie Extra Crisp pentru preparate crocante și bine rumenite. Dispune de capacitate de 4,2 litri, 8 programe automate și temperatură reglabilă între 80°C și 200°C. Vezi prețul și alte detalii

Tefal Easy Fry & Grill este unul dintre puținele modele care oferă o funcție grill cu adevărat relevantă în utilizarea de zi cu zi, nu doar o denumire de marketing. Combinația dintre tehnologia de circulație a aerului cald și grătarul dedicat permite obținerea unei texturi mai apropiate de cea a preparatelor gătite pe grill, în special în cazul cărnii, peștelui și legumelor. Popularitatea ridicată, numărul mare de recenzii și versatilitatea sa îl transformă într-o alegere firească pentru categoria Best Grill din acest ghid.

Ce avantaje oferă: Principalul avantaj este funcția grill integrată, care extinde semnificativ posibilitățile de utilizare față de un Air Fryer obișnuit. Tehnologia Extra Crisp contribuie la obținerea unei texturi crocante și uniforme, iar cele 8 programe presetate simplifică prepararea unei game variate de rețete. În plus, construcția compactă îl face potrivit inclusiv pentru bucătăriile cu spațiu limitat.

Principalul avantaj este funcția grill integrată, care extinde semnificativ posibilitățile de utilizare față de un Air Fryer obișnuit. Tehnologia Extra Crisp contribuie la obținerea unei texturi crocante și uniforme, iar cele 8 programe presetate simplifică prepararea unei game variate de rețete. În plus, construcția compactă îl face potrivit inclusiv pentru bucătăriile cu spațiu limitat. Pentru cine este potrivit: Acest model este recomandat persoanelor care gătesc frecvent carne, pește sau legume și își doresc un rezultat cât mai apropiat de cel obținut pe un grill clasic. Este o alegere excelentă pentru cupluri, familii mici și pentru utilizatorii care vor un aparat multifuncțional, capabil să ofere mai mult decât funcțiile standard ale unui Air Fryer.

Acest model este recomandat persoanelor care gătesc frecvent carne, pește sau legume și își doresc un rezultat cât mai apropiat de cel obținut pe un grill clasic. Este o alegere excelentă pentru cupluri, familii mici și pentru utilizatorii care vor un aparat multifuncțional, capabil să ofere mai mult decât funcțiile standard ale unui Air Fryer. De ce contează în acest ghid: Majoritatea Air Fryerelor pun accent pe gătirea cu aer cald, însă puține reușesc să ofere și o experiență convingătoare de tip grill. Tefal Easy Fry & Grill ocupă un loc distinct în acest clasament deoarece adresează o nevoie diferită față de celelalte modele recomandate. Pentru utilizatorii care apreciază preparatele bine rumenite și textura specifică unui grătar, reprezintă una dintre cele mai interesante opțiuni disponibile.

Verdict final: Tefal Easy Fry & Grill EY505D15 este cea mai bună alegere pentru cei care își doresc un Air Fryer cu funcție grill autentică și rezultate cât mai apropiate de cele ale unui grătar electric. Versatilitatea, popularitatea și tehnologia Extra Crisp îl transformă într-un model aparte, care aduce un plus de flexibilitate față de majoritatea concurenților din aceeași categorie.

5. Cea mai bună friteuză cu aer cald smart pentru o bucătărie conectată

Pe măsură ce tot mai multe electrocasnice devin conectate, mulți utilizatori caută un Air Fryer care să poată fi controlat de la distanță și integrat într-un ecosistem smart. Categoria „Best Smart” este dedicată modelului care oferă cea mai bună experiență digitală, combinând funcțiile clasice de gătire cu controlul prin aplicație, automatizările și conectivitatea modernă.

BEST SMART Xiaomi Mi Smart Air Fryer BHR4849EU – 4,75⭐ (479 recenzii) Friteuză cu aer cald de 1500W și capacitate de 3,5 litri, echipată cu conectivitate Wi-Fi, control prin aplicație și compatibilitate cu asistenți vocali. Oferă 8 programe presetate, temperatură reglabilă între 40°C și 200°C și acces la peste 100 de rețete inteligente prin aplicația dedicată. Vezi prețul și alte detalii

Friteuza cu aer cald Xiaomi Mi Smart este una dintre cele mai interesante opțiuni pentru utilizatorii care apreciază confortul și funcțiile inteligente. Dincolo de gătirea cu aer cald, modelul se remarcă prin integrarea în ecosistemul Xiaomi și prin posibilitatea de control direct din aplicația mobilă. Programarea preparatelor, accesul la rețete și monitorizarea funcționării de pe telefon transformă experiența de utilizare într-una mai modernă și mai comodă decât în cazul majorității modelelor clasice.

Ce avantaje oferă: Principalul său avantaj este conectivitatea inteligentă. Controlul prin aplicație, compatibilitatea cu Google Assistant și Amazon Alexa și accesul la rețete presetate simplifică utilizarea zilnică. În plus, intervalul extins de temperatură, de la 40°C la 200°C, permite nu doar prăjirea cu aer cald, ci și operațiuni precum fermentarea, uscarea sau decongelarea alimentelor.

Principalul său avantaj este conectivitatea inteligentă. Controlul prin aplicație, compatibilitatea cu Google Assistant și Amazon Alexa și accesul la rețete presetate simplifică utilizarea zilnică. În plus, intervalul extins de temperatură, de la 40°C la 200°C, permite nu doar prăjirea cu aer cald, ci și operațiuni precum fermentarea, uscarea sau decongelarea alimentelor. Pentru cine este potrivit: Acest model este recomandat utilizatorilor familiarizați cu ecosistemele smart, celor care apreciază controlul de pe telefon și persoanelor care își doresc un aparat modern, compact și ușor de integrat într-o bucătărie contemporană. Este o alegere foarte bună pentru cupluri, persoane singure sau familii mici.

Acest model este recomandat utilizatorilor familiarizați cu ecosistemele smart, celor care apreciază controlul de pe telefon și persoanelor care își doresc un aparat modern, compact și ușor de integrat într-o bucătărie contemporană. Este o alegere foarte bună pentru cupluri, persoane singure sau familii mici. De ce contează în acest ghid: Un clasament actual al celor mai bune Air Fryere nu ar fi complet fără un model dedicat segmentului smart. Xiaomi Mi Smart Air Fryer reprezintă una dintre cele mai accesibile și populare modalități de a beneficia de funcții inteligente fără a face compromisuri importante la capitolul performanță. Este produsul care demonstrează cel mai bine direcția în care evoluează această categorie de electrocasnice.

Verdict final: Xiaomi Mi Smart Air Fryer este cea mai bună alegere pentru utilizatorii care își doresc o friteuză cu aer cald conectată și ușor de controlat de pe telefon. Funcțiile inteligente, integrarea în ecosistemul Xiaomi și experiența modernă de utilizare îl transformă într-un reprezentant excelent al categoriei Best Smart din acest ghid.

Mențiuni speciale Air Fryere 2026: 4 surprize care nu au intrat în Top 5, dar schimbă regulile jocului

Nu toate produsele foarte bune au prins un loc în Top 5. Unele s-au remarcat printr-un raport excepțional între preț și capacitate, altele prin funcții rare în segmentul lor de preț sau prin faptul că oferă o alternativă interesantă la modelele consacrate din clasament. Tocmai de aceea am ales să completăm selecția principală cu câteva mențiuni speciale care răspund unor nevoi foarte specifice și care merită luate în calcul înainte de achiziție.

I. Friteuza cu aer cald de 8 L, sub 300 lei: cea mai mare surpriză din zona buget

Lehmann Procado 8L este una dintre cele mai interesante surprize din segmentul entry-level. Oferă o capacitate impresionantă de 8 litri, afișaj digital și funcții moderne la un preț care îl plasează printre cele mai accesibile modele mari de pe piață.

Este recomandarea ideală pentru cei care caută cât mai mult spațiu de gătire fără să investească într-un model premium. Raportul dintre capacitate, dotări și cost îl transformă într-o opțiune greu de ignorat pentru familiile cu buget limitat.

II. Air Fryer DualZone accesibil: alternativa care pune presiune pe modelele premium

Modelele Dual Zone sunt printre cele mai dorite friteuze cu aer cald ale momentului, însă de regulă vin la pachet cu prețuri considerabil mai mari. Lehmann Taste Dual Zone 2x4.5L reușește să ofere avantajul celor două compartimente independente într-o zonă de preț mult mai accesibilă.

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Pentru utilizatorii care vor să gătească simultan două preparate diferite fără să investească într-un model premium precum Ninja AF400, acesta reprezintă una dintre cele mai atractive alternative disponibile. Este recomandarea dedicată celor care vor funcționalitate DualZone la un cost rezonabil.

III. Friteuza cu aer cald Tefal la preț decent: cel mai accesibil punct de intrare în gamă

Nu toată lumea are nevoie de cele mai mari capacități sau de cele mai sofisticate funcții. Uneori, alegerea ideală este un model echilibrat, de la un producător consacrat, disponibil la un preț accesibil. Exact aici se poziționează Tefal Easy Fry Max EY245310.

Cu o capacitate de 5 litri, 10 programe automate și reputația unuia dintre cele mai importante branduri din categorie, acest model reprezintă una dintre cele mai accesibile căi de acces în universul Tefal. Este alegerea potrivită pentru cei care caută siguranța unui brand puternic fără să depășească bugetul unui model mid-range.

IV. Cel mai „sofisticat” Air Fryer Tefal: experiență premium fără preț premium

Dacă Easy Fry Max reprezintă punctul de intrare în gama Tefal, Tefal Easy Fry Silence EY876DE1 ilustrează direcția opusă. Acest model se remarcă printr-un pachet complex de funcții moderne, capacitate generoasă de 7 litri, fereastră de monitorizare, interval extins de temperatură între 40°C și 220°C și o experiență de utilizare mai rafinată decât cea oferită de majoritatea modelelor standard.

Nu este neapărat cel mai puternic sau cel mai mare Air Fryer Tefal din selecție, însă este probabil cel mai sofisticat ca experiență de utilizare. Pentru cei care apreciază dotările moderne, confortul în utilizare și atenția la detalii, reprezintă una dintre cele mai interesante recomandări din afara clasamentului principal.

Alege inteligent friteuza cu aer cald care îți va schimba modul de a găti în 2026

În concluzie, piața Air Fryerelor s-a schimbat, modelele s-au schimbat, dar liderii au rămas aceiași: Ninja continuă să definească segmentul premium, Cosori rămâne alegerea cea mai sigură pentru majoritatea cumpărătorilor, iar Tefal demonstrează încă o dată că are cea mai puternică și mai diversă gamă de produse din categorie.

Însă, Air Fryer-ul potrivit nu este neapărat cel mai scump, cel mai popular sau cel mai „dotat” model din 2026 — ci acela care se potrivește real cu modul tău de a găti, cu timpul pe care îl ai la dispoziție și cu așteptările tale din bucătărie.

De la performanța premium a modelelor DualZone, la echilibrul perfect al Best Overall, până la soluțiile smart sau variantele pentru familii numeroase, fiecare produs din acest ghid a fost ales pentru un scop clar: să te ajute să gătești mai simplu, mai rapid și mai eficient.

Acum alegerea îți aparține. Descoperă recomandările noastre, compară-le în funcție de nevoile tale și alege friteuza cu aer cald care îți va schimba modul în care gătești în fiecare zi. Iar dacă ai găsit deja varianta potrivită, nu amâna — cele mai bune modele sunt adesea și cele mai căutate.

Vezi recomandările și alege Air Fryer-ul potrivit pentru tine din topul actualizat 2026.