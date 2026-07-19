De ce se destramă mai des relațiile în care femeia câștigă mai mult. Explicația care i-a surprins pe cercetători

O analiză care a urmărit aproape 545.000 de cupluri din 29 de țări confirmă că relațiile în care femeia are venituri mai mari se destramă mai des. Cercetătorii au verificat cele mai populare explicații - de la orgoliul masculin și normele tradiționale de gen până la independența financiară a femeilor - însă aproape toate au fost infirmate. Care pare să fie, de fapt, factorul care pune cea mai mare presiune asupra relației?

Studiul a identificat o singură asociere care s-a menținut constant: prezența copiilor. În cuplurile cu copii, în care femeia câștigă mai mult decât partenerul, probabilitatea de separare este cu 49% mai mare comparativ cu familiile în care bărbatul este principalul susținător financiar. În schimb, în cuplurile fără copii, aceeași diferență este de 23%.

Pentru autori, această diferență sugerează că presiunea nu este generată de venitul femeii în sine, ci de conflictul dintre cerințele unei cariere și responsabilitățile vieții de familie. Atunci când femeia își menține o implicare profesională ridicată după apariția copiilor, iar munca domestică și cea de îngrijire continuă să cadă, în mare parte, tot în sarcina ei, povara acumulată poate afecta echilibrul relației.

„Nu mă surprinde faptul că efectul apare mai ales în cuplurile care au copii. Copiii schimbă complet ecuația unei relații. Nu aduc doar mai multă iubire și bucurie. Aduc și mai multă muncă, responsabilitate, oboseală și stres. Iar această muncă este, de multe ori, invizibilă. Nu vorbim doar despre schimbat scutece sau dus copilul la grădiniță. Vorbim despre cine observă că trebuie cumpărate haine noi, cine ține minte programarea la medic, cine organizează aniversarea, cine completează formularele pentru școală, cine își ia liber când copilul este bolnav și cine anticipează permanent nevoile familiei. Această încărcătură mentală consumă enorm de multă energie”, explică pentru „Adevărul” Gabriela Răileanu, psihoterapeut adlerian.

De ce diferențele de venit ajung să se transforme în conflicte

Potrivit psihoterapeutului, problema este că acest efort trece adesea neobservat de partener, ceea ce favorizează acumularea frustrărilor.

„Tocmai de aceea, unul dintre cei mai puternici predictori ai resentimentelor într-un cuplu este sentimentul că efortul tău nu este văzut și apreciat. Dacă femeia are și o carieră solicitantă, iar în același timp rămâne principalul manager al vieții de familie, apare ceea ce numim adesea «dubla povară»: responsabilitatea profesională și responsabilitatea domestică se suprapun. Nu salariul mai mare erodează relația. De foarte multe ori, salariul mai mare doar face vizibil un dezechilibru care exista deja. Problema nu este diferența de venit, ci dezechilibrul dintre ceea ce oferă fiecare și ceea ce simte că primește înapoi”, susține specialista.

Studiul infirmă și ideea că relațiile se destramă mai des doar pentru că femeia câștigă mai mult într-o societate cu valori tradiționale. Dacă aceasta ar fi fost explicația, diferențele ar fi trebuit să fie mult mai mari în țările conservatoare decât în cele în care egalitatea dintre femei și bărbați este mai bine acceptată. Cercetătorii nu au observat însă acest lucru. În toate cele 29 de țări analizate, rezultatele au fost aproape aceleași. În schimb, autorii consideră că explicația este alta: după apariția copiilor, responsabilitățile din familie continuă să cadă, de cele mai multe ori, tot pe umerii femeii, indiferent cât de moderne sunt valorile cuplului.

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„Cred că în România trăim încă între două modele de familie. Pe de o parte, ne dorim relații moderne și egalitare. Pe de altă parte, multe dintre convingerile despre ce «ar trebui» să facă un bărbat și ce «ar trebui» să facă o femeie au rămas surprinzător de stabile. Bărbatul trebuie să fie puternic. Să asigure familia. Să rezolve problemele. Femeia trebuie să aibă grijă de casă și de copii. Mulți dintre noi spunem astăzi că nu mai credem în aceste roluri tradiționale. Și chiar cred că, la nivel conștient, foarte multe cupluri își doresc relații egalitare. Însă, în momente de stres, oboseală sau după apariția copiilor, observăm că revenim, fără să ne dăm seama, la scenariile pe care le-am văzut în familiile noastre. Nu pentru că vrem. Ci pentru că sunt modelele pe care le-am învățat. De aceea, multe conflicte nu pornesc din rea-voință, ci din așteptări diferite despre ce înseamnă să fii un partener bun”, consideră Gabriela Răileanu.

În opinia sa, diferențele de venit nu provoacă automat conflicte, ci pot scoate la suprafață dezechilibre care existau deja în relație. Atunci când unul dintre parteneri ajunge să simtă că depune un efort mai mare - fie financiar, fie în îngrijirea copiilor și organizarea vieții de familie -, tensiunile se pot acumula treptat și pot transforma colaborarea într-o competiție.

În astfel de situații, spune Gabriela Răileanu, este esențial ca partenerii să vorbească despre bani înainte ca aceștia să devină un motiv de conflict și să își redefinească modul în care înțeleg contribuția fiecăruia în familie.

„Contribuția într-o familie nu se măsoară doar în bani. Se măsoară și în timp, în disponibilitate emoțională, în responsabilități asumate, în grija pentru copii și în toată munca invizibilă fără de care viața de familie nu ar funcționa. Cred că este important ca aceste conversații să nu apară doar atunci când există un conflict. Cuplurile care funcționează bine discută periodic despre bani, responsabilități și așteptări, pentru că toate acestea se schimbă de-a lungul vieții. Ceea ce era echitabil înainte de apariția unui copil poate să nu mai fie echitabil câțiva ani mai târziu. Dacă nu înțelegem ce simbolizează banii pentru partener, riscăm să purtăm aceeași ceartă la nesfârșit, fără să discutăm, de fapt, despre adevărata problemă”, subliniază Gabriela Răileanu.

Ea consideră că succesul profesional al unuia dintre parteneri nu ar trebui privit ca o amenințare pentru relație, ci ca un moment în care responsabilitățile și așteptările din cuplu trebuie renegociate. În opinia sa, diferențele de venit devin o problemă doar atunci când ajung să fie confundate cu valoarea personală sau când unul dintre parteneri simte că duce, prea mult timp, o povară mai mare decât celălalt.

„Mi-aș dori să nu alimentăm ideea că succesul profesional al femeii este un risc pentru relație. Din contră. Cred că este mai util să ne uităm la modul în care definim parteneriatul. O relație sănătoasă nu înseamnă că ambii parteneri câștigă la fel. Înseamnă că ambii simt că sunt în aceeași echipă. În psihoterapie spunem adesea că relațiile nu se destramă pentru că oamenii sunt diferiți, ci pentru că diferențele nu mai sunt negociate. Același lucru este valabil și în cazul banilor. Diferențele de venit nu sunt, în sine, periculoase. Periculos este momentul în care unul dintre parteneri simte că duce, prea mult timp, singur responsabilitatea financiară, emoțională sau domestică și că acest efort rămâne nevăzut. Acesta este terenul pe care apar resentimentele, iar resentimentele sunt printre cei mai puternici factori care erodează relațiile în timp”, conchide specialista.