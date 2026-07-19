 Eșecul lui Putin în Ucraina ar putea grăbi destrămarea Rusiei, susține un istoric | adevarul.ro
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Eșecul lui Putin în Ucraina ar putea grăbi destrămarea Rusiei, susține un istoric

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Război în Ucraina
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Istoricul britanico-polonez Norman Davies a declarat că încercările lui Vladimir Putin de a reconstitui Imperiul Rus au eșuat, expunând slăbiciunile militare ale Moscovei și transformând-o într-un stat vasal, dependent de Beijing.

Vladimir Putin, președintele Rusiei/FOTO:Profimedia
Vladimir Putin, președintele Rusiei/FOTO:Profimedia

Referindu-se la tensiunile bilaterale dintre Varșovia și Kiev, Davies a recunoscut ca justificate revendicările istorice ale Poloniei privind masacrele din Volînia din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, subliniind însă că un război pentru supraviețuire nu este momentul potrivit pentru readucerea în discuție a disputelor istorice.

Norman Davies, istoric britanico-polonez cunoscut pentru lucrările sale despre Europa, Polonia și Europa Centrală și de Est, a vorbit în cadrul emisiunii On the Record, difuzată de TVP World.

Declinul imperial

„Încercările președintelui rus Vladimir Putin de a restabili Uniunea Sovietică sau, cel puțin, Imperiul Rus într-o formă nouă au reprezentat un eșec major”, a declarat Davies.

După mai bine de două decenii la putere, a argumentat istoricul, Putin a reușit să recupereze doar fragmente din fosta sferă de influență sovietică, expunând totodată limitele forței militare ruse.

Aceasta este o demonstrație a slăbiciunii Rusiei”, a adăugat el, comparând armata actuală cu Armata Roșie sovietică din perioada 1944-1945.

Davies a descris Moscova drept tot mai subordonată Beijingului, afirmând că „Rusia este acum vasalul Chinei”.

El a prezis că o nouă etapă a destrămării imperiale ar putea începe în Orientul Îndepărtat al Rusiei, regiune în care China domină comerțul și exploatează resursele.

Este doar o chestiune de timp până când chinezii îl vor recupera”, a spus el referindu-se la Vladivostok, oraș construit pe un teritoriu cedat de China dinastiei Qing Imperiului Rus în secolul al XIX-lea.

Polonia și Ucraina

Referindu-se la disputa privind masacrele din Volînia din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Davies a spus că revendicările Poloniei sunt îndreptățite, dar prost cronometrate, în condițiile în care Ucraina luptă pentru supraviețuire.

„Polonezii au, desigur, perfectă dreptate în privința Volîniei”, a spus el. „Dar acesta pur și simplu nu este momentul să readucem în discuție dispute istorice.”

Declarațiile survin pe fondul tensiunilor reînnoite legate de comemorarea Armatei Insurgente Ucrainene din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, pe care Polonia o consideră responsabilă pentru uciderea în masă a civililor polonezi din Volînia și Galiția de Est.

Lideri catolici polonezi și ucraineni, alături de oficiali din ambele țări, au îndemnat cele două state să nu devină „prizoniere ale trecutului”, în încercarea de a găsi echilibrul între dreptatea istorică și cooperarea din timp de război.

Davies a spus că reconcilierea necesită răbdare, educație și „bunăvoință”. „Nu se va întâmpla în timpul războiului”, a conchis el.

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