Olguța Vasilescu, despre negocierile pentru noul Guvern: „Ne asumăm guvernarea, așteptăm nominalizarea președintelui”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a vorbit, miercuri, despre negocierile în ceea ce privește formarea unui nou Guvern, afirmând că social-democrații așteaptă o nominalizare din partea președintelui Nicușor Dan înainte de a lua o decizie.

„Noi ne asumăm guvernarea, așteptăm nominalizarea președintelui (…) În funcție de asta, ne vom întâlni cu conducerea partidului și vom lua o decizie”, a afirmat Olguța Vasilescu.

Ea a susținut, totodată, că o posibilă presiune din PSD pentru nominalizarea lui Sorin Grindeanu în funcția de premier este fake news, adăugând că social-democrații așteaptă decizia președintelui Nicușor Dan.

„Din păcate, noi nu am dat şi funcţia de preşedinte al României ca să poată să facă această nominalizare, motiv pentru care aşteptăm să vedem ce decide Nicuşor Dan”, a spus ea.

Ea a adăugat, de asemenea, că PSD va veni cu o decizie foarte repede după ce va fi făcută nominalizarea.

„Nu am cum să privesc această ezitare a preşedintelui, aşteptăm şi noi ca toată lumea să ia o decizie. (..) Noi ne-am prezentat la nişte consultări în care ne-am spus punctul de vedere. Mai departe, va ţine cont sau nu va ţine cont domnul preşedinte de propunerile pe care le-am făcut noi”, a mai precizat Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei a respins scenariul în care președintele nu va face o desemnare: „Nu se poate să nu facă o desemnare, pentru că se termină interimatul de 45 de zile şi trebuie făcută o desemnare, care va putea să treacă prin Parlamentul României sau nu. Şi să urmeze o a doua desemnare. Dacă nici a doua desemnare nu trece, atunci vom ajunge la alegeri anticipate. Este foarte simplu”.

Olguța Vasilescu a vorbit și despre varianta unui viitor Executiv condus de Eugen Tomac.

„Nu ştiu cu ce program va veni Eugen Tomac. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simţ. Va trebui să vedem şi ce îşi propune Eugen Tomac să facă”, a afirmat ea.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 aprilie prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament. Cabinetul a rămas la Palatul Victoria sub formă de interimat până la instalarea unui nou guvern pentru a asigura treburile curente ale statului. În tot acest timp, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui candidat la funcția de prim-ministru.