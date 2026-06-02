Video AUR avertizează înaintea desemnării premierului: „Nu votăm un guvern din care nu facem parte”. Ce spune Peiu despre varianta Tomac premier

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat marți, 2 iunie, că formațiunea nu va susține în Parlament niciun guvern în care nu este reprezentată și care nu este condus de un premier desemnat de partid. Acesta a respins, totodată, varianta unui premier independent, având în vedere speculațiile privind viitoarea nominalizare pentru șefia Executivului.

„Condiția pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea prim-ministrul și de a avea certitudinea că anumite puncte esențiale din programul de guvernare sunt exact inversul măsurilor pe care le-a luat guvernul Bolojan, pentru că altfel, de ce ar avea sens să participăm și noi la un guvern care ar face fix același lucru pe care l-a făcut guvernul Bolojan? Noi nu avem ceva cu domnul Bolojan personal, avem ceva cu politica pe care guvernul domniei sale sau politicile publice le-a făcut”, a afirmat Petrișor Peiu.

Acesta a subliniat că AUR nu va susține nicio altă formulă guvernamentală. „Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR, nu votăm un guvern din care nu suntem parte și nu votăm un guvern condus de un independent”, a spus liderul senatorilor AUR.

Peiu a criticat și ideea ca un politician afiliat unui partid să fie prezentat drept independent, făcând referire la numele vehiculat în ultimele săptămâni pentru funcția de prim-ministru.

„Pentru noi, principiile și cuvântul dat sunt importante. Un guvern care este condus de cineva din actuala coaliție de guvernare va veni cu același program ca Guvernul Bolojan demis”, a declarat acesta.

AUR respinge varianta Eugen Tomac premier: „Cum să fie independent?”



Liderul senatorilor AUR a susținut că un politician afiliat unui partid nu poate fi considerat independent.

„Domnul Tomac este membru al unui partid. Partidul respectiv a participat la alegerile europarlamentare, la alegerile parlamentare. Odată ce faci parte dintr-un partid, cum să fii independent? Cariera domniei sale este legată de cariera fostului președinte Traian Băsescu. Este un om politic, știm pe cine reprezintă. Cum să fie independent? Domnul Băsescu este independent?”, a afirmat Peiu.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ștefăniță Avrămescu, a declarat că formațiunea așteaptă de aproape patru săptămâni o nominalizare din partea președintelui și că, în lipsa unei propuneri oficiale, partidul nu are ce să analizeze.

„Așteptăm o nominalizare din partea domnului președinte de aproape 4 săptămâni de zile. Despre domnul Tomac sunt speculații de aproape două săptămâni. Așadar, până când nu avem o propunere, nu avem pe ce anume să ne pronunțăm”, a spus Avrămescu.

Avrămescu a respins și varianta unui cabinet tehnocrat.

„Nu de guvern tehnocrat are nevoie România, la ora actuală. Este nevoie de un guvern care să aibă o asumare politică, nu de tehnocrați”, a mai afirmat acesta.