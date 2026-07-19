Numerele câștigătoare la Loto, duminică, 19 iulie. Report de peste 8,12 milioane de euro la Loto 6/49

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au loc duminică, 19 iulie 2026. Extragerile sunt programate începând cu ora 18:35. Loteria Română anunță un report de peste 8,12 milioane de euro, iar la Joker sunt în joc peste 406.000 de euro.

Extragerile sunt programate începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare la Loto, duminică, 19 iulie 2026

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Noroc, este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,23 milioane de lei, adică mai mult de 617.200 de euro.

La Joker, categoria I are un report de peste 2,13 milioane de lei, echivalentul a peste 406.800 de euro. La categoria a II-a, reportul depășește 441.800 de lei, respectiv peste 84.200 de euro.

Și la Noroc Plus sunt puse în joc sume importante. La categoria I, reportul este de peste 454.500 de lei, echivalentul a mai mult de 86.700 de euro.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 607.100 de lei, adică mai mult de 115.800 de euro.

La Super Noroc, reportul de la categoria I depășește 313.000 de lei, respectiv peste 59.700 de euro.

Tragerile loto de duminică, 19 iulie 2026, pot aduce câștiguri importante pentru jucătorii care și-au încercat norocul la cele șase jocuri organizate de Loteria Română.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 16 iulie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 138.578,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Craiova.

La tragerea Joker de joi, 16 iulie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 102.853,53 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.