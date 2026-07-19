 Horoscop luni, 20 iulie. Gemenii își gestionează atent resursele, iar Săgetătorii îşi reconsideră stilul de viață | adevarul.ro
search
Duminică, 19 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Horoscop luni, 20 iulie. Gemenii își gestionează atent resursele, iar Săgetătorii îşi reconsideră stilul de viață

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Lorina, astrologul Click!, anunță o zi în care unii nativi sunt îndemnați să acorde mai multă atenție sănătății și echilibrului personal, în timp ce alții sunt susținuți să facă schimbări, să-și valorifice ideile sau să ia decizii importante pentru viitor.

FOTO: Istock
FOTO: Istock

Berbec

Iubire - Nu reproșați partenerului problemele din trecut. Riscați să escaladați un conflict care mocnește de ceva vreme.

Sănătate - Vă pasă prea mult de alții și uitați de voi, iar dacă tratați cu indiferență semnalele organismului, rezultatele vor fi deplorabile.

Bani - O sursă de bani ar putea veni din activitățile creative sau de comerț.

Taur

Iubire - V-aţi comportat responsabil şi matur în relaţia de parteneriat iar acum ceilalţi vă recompensează.

Sănătate - Dacă simţiţi că e nevoie să vă faceţi analize, programaţi-vă la medic! Prevenția e mama înțelepciunii.

Bani - Nu lăsaţi munca să vă cuprindă toate gândurile şi planurile. Faceţi-vă sarcinile, dar nu luaţi de lucru în plus.

Gemeni

Iubire - Vă simțiți desincronizat față de anturaj și aveți tendința să improvizați. Nu exagerați.

Sănătate - Faceți planuri. Vedeți ce resurse disponibile aveți și apoi programați-vă la diverse terapii complementare.

Bani - Vă manageriați resursele financiare de o manieră pragmatică și uitați să vă bucurați de câștiguri.

Rac

Iubire - Aveţi ocazia să vă faceţi prieteni noi, să ieșiți în oraș și nu refuzați nicio invitație de la grupul de colegi.

Sănătate - Sunteți binedispus,ușor superficial ca atitudine față de tensiunile zilei. Detașarea însă prinde bine.

Bani - Extravaganțele vă atrag,mai ales cele care sunt legate de distracție. Faptul că vă permiteți achiziția unor obiecte mai scumpe, nu înseamnă că aveți nevoie de ele.

Leu

Iubire - E greu să vă scoată din sărite partenerul, dar dacă nu știe unde să se oprească, faceți crize de orgoliu.

Sănătate - În cazul în care o viroză v-a pus la pat, cel mai important este să stopați febra.

Bani - Nu ați găsit o mină de aur în subteran, ci doar munciți cât zece. Surplus nu faceți, dar strictul necesar îl aveți.

Fecioară

Iubire - Vreți să faceți îmbunătățiri în cămin, simțiți nevoia de a redecora și a modifica mediul ambiant.

Sănătate - Vă agitați și vă interesați de metode holistice pentru a vă menține imunitatea.

Bani - Dați dovadă de curaj și puneți în mișcare idei care au fost doar la stadiul de gânduri.

Citiţi predicţiile complete aici.

* Informațiile din acest articol nu au bază științifică.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic
digi24.ro
image
Vijelia a făcut ravagii în Capitală: copaci și stâlpi doborâți peste șosea. Gara de Nord a rămas fără curent pe linii
stirileprotv.ro
image
Culisele negocierilor de la Cotroceni. Alegerile anticipate au ajuns pe masa discuțiilor. Ultimele mutări ale președintelui Nicușor Dan
gandul.ro
image
Compania care spune „NU” la 99,96% dintre candidați. Este mai greu să intri aici decât la Harvard
mediafax.ro
image
Doliu în fotbalul românesc: „S-a stins cu 10 minute înainte de finala Spania – Argentina!”
fanatik.ro
image
Ultima oprire pentru tramvaiele Tatra: Depoul Militari și-a deschis porțile pentru zeci de pasionați
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Ciucu își apără averea și stilul de viață după acuzațiile DNA: „Nu merg la Monaco cu avioane private. Urc în lift cu curierii”
digi24.ro
image
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
gsp.ro
image
OUT: un titular de la Spania - Argentina, scos la vânzare chiar înainte de finala Cupei Mondiale!
digisport.ro
image
Cum și-a riscat Ornela Pasăre viața în Thailanda? „Când m-am apropiat de el mi-a rupt fusta în două”
click.ro
image
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
observatornews.ro
image
Momente de tensiune la granița României! Populația din Tulcea, avertizată prin RO-Alert
cancan.ro
image
Românii încep „vânătoarea” anilor de muncă înainte de pensie! CNPP, asaltată de cereri și verificări urgente
newsweek.ro
image
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
prosport.ro
image
Poate ANAF să verifice de unde ai avut bani pentru o casă sau o mașină? În ce situații începe controlul
playtech.ro
image
Schimbare radicală pentru fostul coleg al lui Adrian Mutu care era confundat cu un om al străzii. Cum arată acum
fanatik.ro
image
Turistă arestată pe aeroport, după ce a vrut să plece fără să achite sejurul all inclusive. La cât se ridica factura pentru cele 11 zile
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Mohamed Salah NU a mai semnat, după ce impresarul a făcut ceva "incredibil"!
digisport.ro
image
Casa de poveste care face furori pe internet. Are iaz cu nuferi, sobă tradițională și 4.000 mp de teren. Cu cât se vinde?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul momentului la finala CM 2026. Detalii AICI
romaniatv.net
image
Un „călător în timp”, care susține că vine din anul 2118, dezvăluiri uluitoare despre viitorul omenirii: „Meritați să știți adevărul”
mediaflux.ro
image
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
gsp.ro
image
Locul din Brașov care m-a fermecat cu totul. Nu-l rata dacă ajungi aici | FOTO
actualitate.net
image
Un șarpe veninos de mari dimensiuni, scăpat în apele inundațiilor
actualitate.net
image
S-a întors în România după 9 ani petrecuți în Marea Britanie, iar o situație i-a dat toate planurile peste cap: „Voi ce ați face în locul meu?”
click.ro
image
Experiența care a marcat-o pe Claudia Pătrășcanu. Ce a simțit la mormântul Sfântului Paisie: „Mi-a apărut întâmplător o imagine”
click.ro
image
Sânziana Buruiană, șocată de noua modă de la Nibiru: „8 din 10 fete”
click.ro
FotoJet (81) jpg
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Valea Uzinelor, Oravița, 15 iunie 1931. Zamfirița, Cornel, Traian, Tinel și Cornelia tanti. Colecția Marta Bosică - născută Iana (© Muzeul Național al Banatului)
Istoria unei fotografii: O drumeție pe munte în anul 1931
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să faci de Sfântul Ilie ca să-ți meargă bine și să fii ferit de necazuri. Obiceiurile respectate și astăzi
image
S-a întors în România după 9 ani petrecuți în Marea Britanie, iar o situație i-a dat toate planurile peste cap: „Voi ce ați face în locul meu?”

OK! Magazine

image
Regina pulsa de dorință ori de câte ori vedea câte un tinerel. Majestatea Sa se energiza cu frumușeii vânjoși de la Curte

Click! Pentru femei

image
Noroc din plin pentru 3 zodii. Ziua de 19 iulie le poate aduce o surpriză uriașă

Click! Sănătate

image
De ce se sărută oamenii?