 UDMR ar putea cere retragerea lui Mureșan dacă nu strânge o majoritate. Kelemen Hunor: „Nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd” | adevarul.ro
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UDMR ar putea cere retragerea lui Mureșan dacă nu strânge o majoritate. Kelemen Hunor: „Nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd”

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Kelemen Hunor, președintele UDMR, subliniază că actuala formulă politică rămasă după ieșirea PSD din coaliție nu dispune de sprijinul necesar pentru învestirea unui nou Guvern și că, în lipsa unei majorități, Uniunea ar putea recomanda retragerea mandatului lui Siegfried Mureșan.

Kelemen Hunor, liderul UDMR
Kelemen Hunor, liderul UDMR Foto: FB Kelemen Hunor

Liderul Uniunii a declarat luni, la Parlament, că „ceea ce a rămas din vechea coaliție nu are o majoritate. E foarte departe de a avea 233 de voturi pentru desemnare”, subliniind că formațiunea sa analizează în continuare opțiunile, potrivit Agerpres.

Kelemen Hunor a precizat că UDMR a avut discuții cu premierul desemnat Siegfried Mureșan și cu reprezentanți ai PNL și USR, iar consultările vor continua.

„Vom avea o ședință probabil mâine după-amiază (...), în care vom lua o decizie despre cum vom continua”, a spus liderul UDMR.

Analiza programului de guvernare, esențială pentru UDMR

Președintele UDMR a punctat că discuțiile cu PNL și USR vor continua pe baza programului de guvernare propus.

„Să vedem ce răspunsuri dă domnul Mureșan la o grămadă de întrebări legate de fiscalitate, de buget, de oameni care au nevoie de ajutor, de programul economic, de programul de dezvoltare, de investiții”, a enumerat Kelemen Hunor.

Posibil scenariu: retragerea mandatului premierului desemnat

Kelemen Hunor a admis că, în lipsa unei majorități, Uniunea ar putea recomanda retragerea mandatului lui Siegfried Mureșan:

„Dacă ajungem la concluzia că nu există 233 de voturi în niciun fel, și asta vom afla probabil mult mai târziu, după ce va exista și programul de guvernare, atunci trebuie să luăm o decizie, în primul rând noi - dacă continuăm discuțiile și venim să ne prăbușim într-o gălăgie infernală în Parlament, cu 160 - 170 de voturi, sau spunem că e mai bine într-un astfel de situație să nu prelungim conflictul, să nu adâncim prăpastia și sugerăm, atâta putem să facem, să depună mandatul domnului Mureșan

Totuși, decizia finală depinde de evoluția negocierilor și de poziția premierului desemnat. 

„Dacă domnul Mureșan consideră că trebuie să meargă până la capăt, adică până la vot în Parlament, atunci și noi trebuie să luăm o decizie ce vom face. Eu aș prefera să nu adâncim criza, să nu prelungim timpul, să nu adâncim prăpastia, dar nu depinde de mine” a explicat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a sugerat că UDMR nu va susține un demers politic sortit eșecului:

„Mie nu-mi place să vin în Parlament doar ca să pierd, doar ca să avem mai puține voturi decât necesită investirea Guvernului. Cam aici suntem în acest moment cu discuțiile. Nu am avansat, nu am deschis nicio altă discuție și vom avea întâlniri în seara asta, probabil mâine continuăm discuțiile să vedem în primul rând programul, să vedem în primele rând care sunt acele puncte cardinale cu care se poate veni în fața Parlamentului, în fața comisiilor reunite și apoi în fața Parlamentului', a transmis liderul UDMR.

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